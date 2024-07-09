При поддержке «КЧХК» в Кирово-Чепецке прошел семейный пикник «Мама, папа, фест»
ОБЩЕСТВО
При поддержке филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в сквере за КОА «Дружба» прошел семейный фестиваль «Мама, папа, фест», посвященный Дню семьи, любви и верности. Мероприятия к этому празднику «КЧХК» организует ежегодно.
В рамках праздника глава Кирово-Чепецка Елена Савина вручила медали «За любовь и верность» супружеским парам города, которые прожили в браке более 40 лет.
Кроме того, на фестивале чествовали молодые семьи «Уралхима», в которых оба супруга работают на предприятии. Награды в нескольких номинациях им вручила руководитель группы отдела охраны труда филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат Кирово-Чепецкой городской думы Елена Изергина.
Для гостей праздника были организованы фотозоны и мастер-классы, детская анимация, аквагрим, химическое шоу, творческие номера, а в завершении — пенная вечеринка.
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