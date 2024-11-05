Преступление без наказания. За юбилей областного центра заплатят все жители КО

На последнем заседании промышленного комитета Заксобрания депутаты опять вспомнили картину «Приплыли». В переносном смысле, конечно, поскольку речь зашла в очередной раз о работе Фонда капитального ремонта Кировской области. Ведь, как выяснилось, капремонтовские работнички, выполняя указания высокого регионального начальства, умудрились посадить эту организацию в громадную финансовую лужу, выбраться из которой будет очень непросто.

Пикантность всей этой ситуации заключается в том, что, во-первых, закрывать финансовую дыру в Фонде капремонта придётся областному бюджету и жильцам многоквартирных домов со всей области, а, во-вторых, отвечать за такое «умелое» руководство работой фонда не будет никто. И здесь главный вопрос, на который предстоит ответить: почему всё так вышло?

Многомиллиардная дыра

Ещё в мае этого года на заседании того же промышленного комитета Заксобрания депутаты заслушивали вопрос о капитальном ремонте кировских домов в преддверии 650-летия областного центра. Уже тогда было ясно, что у фонда не хватит средств, чтобы оплатить масштабный ремонт фасадов домов в Кирове. Уже тогда впервые был назван размер «кассового разрыва», который, если появится, составит более трёх миллиардов рублей.

На том весеннем заседании заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Жердев успокаивал депутатов, говорил, что ничего страшного не произойдёт, что у правительства есть план, как погасить будущие долги Фонда капремонта.

На тот момент для урегулирования финансовой ситуации в фонде предлагалось принять следующие меры: произвести перенос сроков оплаты подрядчикам выполненных работ, увеличить взносы населения на капремонт и взять коммерческий кредит на сумму полтора миллиарда рублей, договоренность о котором с неназванным банком якобы уже имелась.

«Вятский край» писал тогда, что фонд находится на грани банкротства. И вот наше предсказание начало сбываться.

На последнем заседании промкомитета губернатор предложил депутатам принять поправку в областной закон о поддержке фонда капремонта со стороны региональной власти. Помимо имевшихся в документе оснований для выделения фонду средств из регионального бюджета, нужно, как считает глава региона, добавить еще одно - покрытие расходов на подготовку к празднованию 650-летнего юбилея Кирова.

Представлял законодательное новшество министр энергетики и ЖКХ Кировской области Владимир Климентовский, а ассистировал ему и. о. гендиректора регионального Фонда капремонта Лаврентий Ситников. По словам министра, принятие поправки позволит выделить из областного бюджета фонду до конца этого года 100 млн рублей на выплаты подрядчикам, которые приводили в порядок фасады домов в городе Кирове. Как заметил Ситников, в этом году ожидается завершение ремонтных работ в 200 с лишним домах.

В целом же, по данным фонда, законтрактовано более 800 домов на сумму свыше шести миллиардов рублей, тогда как собственные средства фонда составляют лишь три с небольшим хвостиком миллиарда. «Кассовый разрыв» на момент окончательного расчета со всеми подрядчиками составит 3,2 млрд рублей (хотя, по словам депутата Дмитрия Русских, он может достигнуть цифры в пять миллиардов).

Таким образом, выделение из бюджета 100 млн рублей до конца этого года Фонд капремонта не спасет, считают депутаты. Это лишь первая ласточка предстоящих далее огромных бюджетных трат. Вот только бюджет «не резиновый», как говорил нам бывший губернатор Никита Белых. Для того чтобы кому-то выделить дополнительные средства, нужно кому-то их урезать. В Кировской области (да и не только) под такой секвестр обычно попадает «социалка» (культура, образование, спорт, медицина).

Понимая, что залить одними бюджетными рублями такой огромный пожар не получится, Владимир Климентовский рассказал, что правительство области собирается увеличить размер взносов населения на капремонт на 50 процентов (по версии депутата Дмитрия Русских - вдвое). Кроме того, чиновники рассчитывают на получение из федерального бюджета инфраструктурных кредитов, которые можно будет потратить на погашение долгов фонда.

За ушко да на солнышко

На вопрос депутата Владимира Понарьева: «Кто понесёт за все эти безобразия ответственность?» - Климентовский ответил, что вообще не видит необходимости привлекать кого-либо к ответственности, так как Фонд капремонта работал на благо всех кировчан.

Но бог с ним, с Климентовским. Считает человек, что ничего страшного не произошло, и пусть продолжает так считать. Тем более что иметь другое мнение он просто не может. Ведь никто не питает иллюзий относительно того, что, даже занимая свой высокий пост, этот чиновник не может обвинить в неумелом руководстве губернатора Кировской области и его верного подчиненного - зампреда Алексея Жердева. А ведь именно они и виноваты в том, что фонд вынужден был взять на себя непосильные обязательства по ремонту фасадов в областном центре. И это, к сожалению, не голословное утверждение.

Когда в 2023 году начал работать оргкомитет по подготовке к празднованию 650-летия Кирова, его возглавил губернатор. На одном из первых заседаний комитета он поставил подчиненным задачу привести в порядок максимально большое количество кировских фасадов. Вопрос о финансовых возможностях Фонда капремонта при этом не рассматривался совсем.

Подавалось такое поручение под соусом заботы о внешнем облике города и о благе горожан, которые в праздник должны видеть вокруг себя красоту в виде заново оштукатуренных и покрашенных стен.

Впрочем, уже тогда некоторые досужие кировчане начали связывать масштабы фасадного ремонта, приглашение на праздник большого числа федеральных чиновников и соседей-губернаторов со стремлением главы нашего региона показать себя перед высокими гостями в качестве «крутого» управленца. Поговаривали, что хочет, дескать, наш губернатор за счет масштабных торжеств протоптать себе дорожку для возвращения в Москву, в верхние эшелоны власти.

Масштаб фасадного ремонта, как уже было сказано, действительно превзошел все ожидания и поставил Фонд капремонта в крайне сложное положение. Ведь даже если эта организация вышеназванными способами сможет закрыть долги перед подрядчиками, ее работа на несколько лет вперед будет парализована из-за отсутствия финансов.

А текущие долги, возникшие в связи с подготовкой Кирова к юбилею, будут покрывать все жители региона, уплачивая выросшие в полтора-два раза взносы на капремонт, а также областной бюджет (читайте: опять те же граждане, уплачивающие налоги). Рассчитывать на то, что федеральное правительство в условиях СВО пойдет на выделение денег для оплаты «хотелок» региональных чиновников, думается, не стоит.

Обанкротить Фонд капремонта, конечно, нельзя, так как он является некоммерческой организацией, но переложить субсидиарную ответственность за его долги на областное правительство можно. А потому повиснут неуплаченные миллиарды на областном бюджете.

И ладно бы у нас в области бюджет был как у Москвы или Татарстана, тогда б еще такие непредвиденные траты были менее заметны. Но у нас денег не хватает на ремонт и строительство школ, на новые детские сады, на приведение в порядок домов культуры и клубов, на пополнение библиотек и т.д. и т.п. Можно ли в таком случае говорить, что никто не должен нести ответственность за безграмотно принятые управленческие решения? Сдается, что нельзя.

Виновные должны ответить, если им, конечно, не удастся отвести глаза вышестоящего начальства от тех проблем, которые вскоре возникнут у Фонда капремонта, а за ним и у правительства области.

Может быть, в предчувствии скорой расплаты за провалы в работе губернаторской команды не так давно подал в отставку министр строительства Кировской области Юрий Береснев (опытный управленец и аппаратчик). Кому ж охота при таком раскладе быть «стрелочником» и «без вины виноватым»?

Иван ТРОФИМОВ.

Фото автора.