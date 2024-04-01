Премия для учительства. Правительство области против инициативы Чурина

Фото ГТРК «Вятка».

Как известно, 2023 год был объявлен Президентом России годом педагога и наставника. В связи с этим руководитель Группы «Сельмаш» Александр Чурин учредил премию «Элита образования Кировской области». Это решение свидетельствует о понимании реальных проблем образования и необходимости его возрождения за счет поддержки лучших педагогических практик.

Премия призвана поддержать инициативу Президента РФ, привлечь внимание к престижности труда учителей и побудить местные власти и общество объединиться в поддержке образования. Лауреатами премии могут стать талантливые учителя, руководители, внёсшие большой вклад в развитие образовательной системы области и добившиеся признания у учащихся, студентов и их родителей.

Было учреждено десять индивидуальных премий по миллиону рублей, а коллективы, выдвинувшие лауреатов, могли получить поощрительный приз в размере 500 тысяч рублей на свое развитие.

Конкурс прошел предельно демократично. Организаторы ограничили количество необходимых документов, предоставив коллективам право самим определять соискателей премии, а окончательный вердикт о лауреатах предложили вынести в ходе электронного голосования коллегам, учащимся, студентам, родителям, а также всем тем, кто знает личностные и профессиональные качества кандидатов.

Тени персонажей из старой комедии

Фото А.М.Чурин: zsko.ru.

Учреждение новой премии было встречено в педагогическом сообществе с пониманием и одобрением. И мы резонно рассчитывали на поддержку инициативы со стороны регионального правительства. Руководство области могло побудить и другие предприятия выступить с подобной инициативой. Причем не обязательно в образовании. Сегодня в бедственном положении находятся работники культуры, социальной защиты. Были написаны письма в правительство Кировской области, министерство образования. Я лично обратился за поддержкой к министру образования О.Н. Рысевой, но, к своему удивлению, получил абсолютно немотивированный отказ.

Дальше случилось и вовсе необъяснимое. Началось неприкрытое давление на коллективы образовательных организаций с угрозами и требованием отказаться от участия в конкурсе. А когда лауреаты определились, министерство стало добиваться их отказа от получения премий, угрожая увольнением. В итоге трое из них отказались, двое были вынуждены уволиться. При этом коллективам, выдвинувшим лауреатов, запретили получать по 500 тысяч рублей.

Видимо, министерство образования Кировской области разглядело в учреждении премии не реальную поддержку школам (которая, кстати, не стоила правительству ни копейки), а нечто такое, что вызвало у него непреодолимое желание запретить кировскому учительству даже думать о ней.

Похоже, наверху забыли, что инициатива Президента была призвана объединить общество в поддержке российского учительства, повысить его статус и авторитет. А не демонстрировать свою амбициозность.

И как тут не вспомнить известного персонажа по фамилии Держиморда в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». Уж очень похоже его описание на некоторых руководителей министерства.

Когда детей учить будет некому

Фото: Рособрнадзор.

Но вернёмся к году педагога и наставника. Учительство надеялось, что президентская инициатива даст толчок реальным изменениям в образовании, остановит деградацию российского учительства. Однако прорыва не случилось. Никаких решений, улучшающих положение педагогов, так и не было принято. И это вызывает всё большее беспокойство.

Заметно выросла учебная нагрузка. Из-за отсутствия качественных учебников и методических пособий, соответствующих новым школьным программам, учителям приходится гораздо больше времени тратить на подготовку к урокам. Настоящим бедствием стали всероссийские проверочные работы, требующие многочасовых проверок по специальным шкалам. Непростительно много учительского времени бездарно уходит на подготовку всякого рода отчетов, различной информации, на организацию бессмысленных шаблонных олимпиад, конкурсов, проектов, мероприятий. Причем, как правило, вся эта деятельность не входит в рабочее время и никак не оплачивается.

Нервозности добавляет выросшая наполняемость классов, увеличившая нагрузку на учителей и делающая их подчас беспомощными в ситуациях, когда требуется обеспечить безопасность детей. К тому же в школах отсутствует реальная система замены учителей на время болезни.

В итоге при добросовестном отношении к работе учитель вынужден посвящать ей всё своё время, включая выходные. Поэтому состояние постоянной усталости сегодня характерно для большинства работающих педагогов со всеми вытекающими последствиями для здоровья. Возникает невольный вопрос: способен ли переутомлённый многолетней работой с двойной нагрузкой учитель качественно и в полном объёме выполнять свои обязанности?

К тому же авторитарный, подавляющий любое мнение, стиль руководства, распространившийся в последние годы в системе образования, становится если не причиной, то катализатором конфликтных ситуаций как в учительской среде, так и в ученических коллективах.

Говоря о положении современного российского учителя, невозможно не сказать о его материальном обеспечении. Уже не один год идут дебаты об оплате труда педагогов, обещают даже выработать общую систему расчета зарплаты. Тем самым у учителей поддерживается иллюзия о скором улучшении их положения. Правительство пошло даже на то, чтобы по уровню зарплаты оценивать эффективность работы образовательных организаций и регионов страны. А что на самом деле?

В жизни совсем другое! Государство уже много лет не увеличивает фонд оплаты труда учителей. Откуда же тогда разговоры о ее повышении?

Оказывается, выход нашли. Для этого надо, чтобы постоянно сокращалось количество работающих учителей. И тогда при сохраняющемся фонде оплаты труда обеспечивается рост заработной платы. Как видите, всё гениальное просто! Чем больше ставок будет занимать учитель, тем выше средняя зарплата в отчётах, а финансовые затраты одинаковы - как при работе учителей на одну ставку, так и на несколько. При этом сокращение численности учительства позволяет ещё и замаскировать крайне низкий базовый уровень оплаты его труда.

У этой «гениальной идеи» есть еще одна сторона. Она фактически столкнула руководителей и рядовых учителей. Для этого несколько лет назад ставки администрации образовательных организаций привязали к величине средней зарплаты по учре­ж­дению. И у директора появилась заинтересованность не открывать вакансии, а стараться максимально привлечь учителей к работе более чем на одну ставку.

И тем не менее в этих, мягко скажем, «некомфортных условиях» школа живёт и даёт фундаментальные знания по основам школьных предметов. И мы должны благодарить учителей предпенсионного и пенсионного возраста, потому что именно они, героически преодолевая все трудности, знают, какие основные знания нужны школьникам, чтобы они продолжили своё обучение в дальнейшем.

Вместе с тем последние десятилетия российская школа находится в зоне постоянной критики: не нравятся программы, несовременные учителя, устаревшие учебники, плохое питание, то, что деньги собирают на нужды школы. И в этом есть большая доля правды. Но давайте задумаемся: а зависит ли это от конкретной школы? Не надо быть специалистом, чтобы понять, что школы во многом сознательно поставили в такую ситуацию и другого выбора у них просто не было и нет.

Создаётся впечатление, что, загружая учителей бессмысленной работой, отказываясь улучшать их материальное положение, жёстко критикуя, педагогам всё явственнее показывают на дверь. И учительство молча протестует, оставляя школы. Это становится всё заметнее.

Учителей в стране стало хронически не хватать. Начался их массовый отток. Причём некоторые источники называют запредельное количество учителей, покинувших классные аудитории. Так, уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской области Екатерина Сморода, выступая 4 декабря 2023 года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека под председательством В.В. Путина, особо выделила проблему: «Дефицит учителей в школах составляет 250 тысяч, и это расчёт только в вакансиях. В педагогические вузы ребята идут неохотно. Отток колоссальный, учителя порой вынуждены трудиться, что называется, за троих, совмещая при этом не только преподавание по своему профилю».

Для Президента информация, озвученная Смородой, оказалась неожиданной. И не только для него. Примерно в такой же ситуации оказался и председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Недавно посетив Саратовскую область, он с удивлением узнал, что в школах региона не хватает учителей на основных предметах. И даже в Правительстве РФ ответственные за образование путаются в количестве недостающих педагогов. Получается, что высшие чиновники в стране не владеют ситуацией, сложившейся в образовании!

Это положение явно не случайно. В стране есть очень влиятельные силы, которые стремятся оставить российскую школу без учителей. На сферу образования идет яростное наступление со стороны либеральных кругов. Их рупором выступает ныне небезызвестный Герман Греф, являющийся руководителем Сбербанка.

Хотя все, наверное, слышали, что Сбербанк уже не банк, а просто Сбер. Убрали не только часть слова, но и полностью изменили его функции. Теперь Сбер позиционирует себя как глобальная организация, которая расширяет своё влияние на все сферы жизни нашего общества.

Г. Греф последние десять лет активно интересуется и занимается школьным образованием. Главное в его планах - полная цифровизация обучения. И вся его концепция строится на отрицании существующей системы образования. По мнению руководителя Сбера, современную модель обучения надо разрушить, так как она устарела и не решает тех задач, которые ей предъявляются. Надо перейти от школы знаний к школе навыков. И, похоже, эта трансформация уже идет. И если сейчас в стране не хватает профессионалов, то после реформирования образования по рецептам Грефа их не будет совсем.

В соответствии с его взглядами, учитель теперь не является единственным поставщиком знаний, а у учебников появились цифровые конкуренты. Стране не нужны физико-математические школы, а изучение математики не должно присутствовать в школьной программе. Хотя любой мало-мальски образованный человек понимает, что не будет математики - не появятся логическое мышление и способности анализировать и делать выводы.

Молодёжь важно научить чётко выполнять команды и обучать лишь по заказу работодателей по чётким предъявляемым критериям. А общее развитие и интеллект никого не интересуют.

Став главным куратором министерства просвещения, Герман Греф сосредоточил свои усилия на изменении педагогического образования. А будущие учителя изменят школу. Сбер создал фонд банка «Вклад в будущее». Семь педагогических вузов России начали работу по разработке и внедрению новых методик подготовки учителей цифрового поколения. Главная задача - переформатировать учителей в соответствии с замыслами главы Сбера.

Для цифровизации нужны специалисты, которые умеют хорошо пользоваться электронными ресурсами, этому и будут учить будущих учителей. Новые педагогические специалисты будут не учителями, а консультантами, которые помогут учащимся найти нужный цифровой материал. В связи с этим общие дисциплины, педагогика и методики в нынешнем понимании изучаться не будут. Оценивать результаты обучения такому учителю будет не надо. Всё будет заложено в цифру - искусственный интеллект.

Когда знакомишься с этими идеями руководителя Сбера, воображение рисует учителя будущего как холодного, расчётливого, избирательно-профессионального индивида, который относится к умненьким с вниманием, а к остальным - с пренебрежением. Его главные принципы: поменьше рвения, побольше прагматизма, всем мил не будешь, знай своё место и следуй строго согласно правилам.

Реальны ли эти планы? А почему бы и нет! Ведь общество школу практически не поддерживает и не защищает, а всё больше критикует. Поэтому эксперты говорят, что нужно всего три года, чтобы полностью разрушить школьное образование и сами школы. А мы все прекрасно знаем, что разрушить всегда легко, а вот восстановить бывает уже нельзя. Легче новое построить. Но какое это новое будет, если всё делается ради наживы и денег.

А как у нас?

Фото: Рособрнадзор.

Ничуть не лучше ситуация с учителями и в Кировской области. Последнее десятилетие учительство стремительно стареет, сокращается его численность, ухудшается качественный состав. Не хватает учителей начальных классов, математики, физики, химии, биологии, русского языка и литературы, иностранных языков, физкультуры. А те, что работают, перегружены и часто болеют. Создалась реальная угроза остановки образовательного процесса в целом ряде школ.

Однако, каков реальный некомплект учителей в регионе, неизвестно. Это происходит оттого, что министерство ежегодно ориентируется на имеющиеся вакансии в образовательных организациях и не соотносит их с количеством свободных ставок. Ситуация с учителями не доводится до общественности. Неизвестны и планы министерства по кадровому обеспечению образовательных организаций.

Понятно, что ситуация с обеспечением школ преподавателями стала ухудшаться после ликвидации педуниверситета. Прием на педагогические специальности в Вятский госуниверситет резко сократился. И теперь закрывать ежегодно растущее число вакансий стало практически некем. К тому же и сама подготовка учителей оставляет желать много лучшего.

Жизнь не стоит на месте. В Кировской области строятся более десятка крупных школ, развивается сеть дошкольных учреждений, и потребность в кадрах будет только нарастать. В этих условиях занимать страусиную позицию недопустимо, нужна вразумительная кадровая политика, а не ее имитация. Пока же профильное региональное министерство ограничивается практикой превращения новостроек в филиалы действующих образовательных организаций. По последним данным, строящееся школьное здание на 1100 учебных мест в микрорайоне Чистые пруды хотят превратить в филиал средней школы № 25. Маловероятно, что этот шаг положительно повлияет на качество образования школьников и сгладит кадровые проблемы. Потопа, конечно, не случится, но подобные решения показывают, что министерство продолжает плыть по течению и не собирается сопротивляться кадровому дефициту.

И как всегда, возникает вопрос: что делать? Безвыходных ситуаций не бывает, и не надо ждать, пока грянет гром. Министерству образования надо воспользоваться ситуацией, сложившейся после обращения В.В. Путина к Федеральному собранию, в котором он необычно много времени уделил вопросам развития образования. Там есть главный посыл о том, что положение учителей надо менять. Естественно, завтра и даже через год учителей больше не станет, но под векселя, выданные Президентом России, можно успеть подготовить необходимые заделы.

Для этого важно досконально разобраться с потребностью в педагогических кадрах по каждой образовательной организации. Предусмотреть источники комплектования. Складывающаяся ситуация настоятельно диктует активизацию взаимодействия с госуниверситетом, областными педколледжами. Надо добиваться увеличения приема на педагогические специальности за счет бюджета и повышения качества подготовки будущих учителей.

Вместе с тем, чтобы радикально улучшить ситуацию с педкадрами, руководство области должно поставить перед собой цель воссоздать самостоятельный педагогический институт. Тем более что он существовал в регионе сто лет и имел славную историю.

Поскольку качество системы образования не может быть выше, чем качество работающих здесь людей, надо перейти к самому серьезному изучению мотивации тех, кто хочет связать свою судьбу со школой. Опыт показывает: чтобы добиться высокого качества педагогического персонала, надо заниматься постоянным отбором молодых людей, приходящих в систему педагогического образования. Надо научить руководителей образовательных организаций выбирать будущих учителей среди тех старшеклассников, кто наиболее подходит для работы с детьми, обращать на них особое внимание, исходя из того, что в будущем они могут стать полноправными членами педагогических коллективов.

Надо наметить ряд мер, которые бы способствовали социальной поддержке начинающих учителей. В перспективе важно определиться с обеспечением жильем, санаторным лечением, с предоставлением мест в детских дошкольных учреждениях.

Ситуация, которая сложилась с педагогическими кадрами в стране и в нашем регионе, в перспективе может еще более обостриться ввиду сложной международной обстановки. Государство вынуждено изыскивать дополнительные финансовые ресурсы для обеспечения армии и укрепления обороноспособности. Поскольку система образования является одним из звеньев национальной безопасности, она вправе рассчитывать на поддержку не только государства, но и бизнеса. Именно сейчас необходимо поддерживать инициативы тех, кто готов реально участвовать в развитии образования региона. И не бросать в них камни с высоты своего должностного положения.

К сожалению, руководству министерства образования Кировской области этого понимания явно не хватает.

Не бойтесь ошибаться - бойтесь повторять ошибки!

В этом году Группа «Сельмаш» вновь дала старт ежегодной премии «Элита образования Кировской области». По-прежнему коллективы образовательных организаций могут выдвинуть своих представителей на соискание премии. Но появилось и новшество. Учредители прислушались к пожеланиям с мест, и теперь педагоги, руководители, ветераны, имеющие стаж более 20 лет, могут принять участие в конкурсе путем самовыдвижения. Прием документов начался 1 февраля и продлится по 30 апреля. Конкурсная комиссия заранее направила письма во все образовательные организации. Учредители обратились к губернатору, главе г. Кирова, главам муниципальных образований с просьбой не препятствовать проведению конкурса.

К сожалению, вразумительных ответов до сих пор не получено. А ситуация вновь начала развиваться по прошлогоднему сценарию. Уже 1 февраля в техникумы и колледжи ушло электронное письмо от имени начальника отдела профобразования министерства образования Кировской области К.С. Благовещенского со следующим текстом (приводится в оригинале): «Коллеги, в колледжи поступают письма о премии «Элита образования». Будьте внимательнее, в Кировской области для лучших педагогов существует две премии: губернатора Кировской области и правительства Кировской области».

Руководство министерства, вопреки всякой логике, с упорством, достойным лучшего применения, продолжает бойкотировать проведение конкурса. Руководителей образовательных организаций предупреждают о возможных последствиях, если они не прислушаются к его мнению.

В народе говорят: «Тот не ошибается, кто ничего не делает», хотя в нашем случае более уместна фраза Фридриха Шиллера: «Не бойтесь ошибаться - бойтесь повторять ошибки!»

И тем не менее министерство вторично наступило на те же грабли! Зачем? Его авторитет уже давно опустился ниже плинтуса. Неужели трудно понять, что бюрократическое давление ведет к снижению интереса к работе, к формализму, к апатии и безразличию.

На фоне тяжелейшего кадрового кризиса, продолжающегося ухудшения положения учительства региональное министерство открыто демонстрирует неуважение к своим коллегам, пренебрегает их мнением. В конкурсную комиссию идут обращения с просьбами оградить образовательные организации от произвола со стороны чиновников ведомства.

Время сейчас непростое. Нужны инициативные и грамотные руководители на всех уровнях управления. Не случайно Президент объявил о создании новой российской элиты: «Старая «элита» дискредитировала себя. Подлинная элита - те, кто служит России!»

В связи с этим правительству области есть над чем подумать!

Анатолий Чурин,

заслуженный учитель Российской Федерации.