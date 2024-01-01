Праздник к нам приходит. Узнаем, какой Дедушка Мороз живет в соседней Республике Удмуртии

Новый год - это самый волшебный праздник в году. Его с нетерпением ждут и малыши, и взрослые, потому что именно в эту сказочную ночь может сбыться любое заветное желание. Давайте окунемся в историю торжества, узнаем, какой Дедушка Мороз живет в соседней Республике Удмуртии, и, конечно, не забудем спросить кировчан о том, какие новогодние традиции есть в их семьях. Ну что, поехали!

Что такое Новый год?

Доподлинно неизвестно, как отмечали Новый год в древней Руси. По некоторым летописным источникам, празднование связывали с возрождением природы, торжество совпадало с днем весеннего равноденствия - 22 марта. По другой версии, праздник отмечали в Масленицу: проводы зимы и встреча весны знаменовали начало нового жизненного цикла. Также есть данные, согласно которым язычники на Руси почитали в качестве божества деда Трескуна, а Новый год отмечали в день зимнего солнцеворота в декабре.

С принятием христианства на Руси в 988 году появилось новое летоисчисление - «от сотворения мира». По византийскому календарю празднование Нового года было перенесено на 1 сентября. Разногласия по поводу того, когда отмечать праздник - весной или осенью, продолжались вплоть до XV века. В 1492 году царь Иван Третий издал указ, согласно которому официальной датой празднования Нового года и для церкви, и для мирян стало 1 сентября.

По указу Петра Первого от 20 декабря 1699 года Россия перешла на летоисчисление «от Рождества Христова», празднование начала года с 1 сентября перенесли на 1 января. В документе были обозначены и первые традиции проведения торжества, схожие с обычаями европейских стран. Так, по царскому указу новый, 1700 год в Москве отмечался целую неделю, и каждый вечер возле Кремля гремели пушки. Людям предписывалось украшать дома и ворота еловыми, сосновыми, можжевеловыми деревьями или хвойными ветками и поздравлять друг друга с наступлением Нового года, а во дворах по вечерам жечь солому и хворост, зажигать смоляные бочки, также палить из мушкетов и ружей.

По-настоящему общенациональным праздником Новый год стал в советское время. Застолье по случаю встречи Нового года одним из первых описал Аркадий Гайдар в рассказе «Чук и Гек» в 1939 году. В советское время широкое распространение получили традиционные новогодние песни и появились особые атрибуты праздничного стола - салат оливье, мандарины и селёдка под шубой. На смену вифлеемской ёлочной звезде пришла красная пятиконечная, а восковые свечи уступили своё место электрическим гирляндам. Празднование Нового года официально было признано в 1948 году, когда власти сделали 1 января выходным для всех. С 1954 года для детей стали проводить Кремлёвскую ёлку, на сказочные представления и по сей день собираются ребята из разных уголков страны.

Новогодняя ночь для современных россиян начинается примерно в 23 часа, когда в домах за большим столом собирается вся семья. Президент подводит итоги уходящего года и говорит напутственные слова, а после этого загадываются самые сокровенные и заветные желания.

Здравствуй, Дедушка Мороз!

Одетый в шубу бородатый дед - главный волшебник страны. Он не только дарит незабываемые эмоции маленьким россиянам, но и может поразить даже самого серьезного взрослого дяденьку, который совсем уже позабыл, что чудесам свойственно сбываться.

В регионах нашей многонациональной страны его называют по-разному. Так, например, в Татарстане дедушка носит имя Кыш Бабай, в Якутии - Чысхаан, а в Удмуртии добродушного волшебника зовут Тол Бабай. Вот, пожалуй, о нём мы и поговорим отдельно.

Если верить преданиям и мифам, то когда-то на территории Удмуртии проживали огромные великаны - алангасары, которые были глупы и чрезмерно ленивы. До прихода людей жили они спокойно, но стоило только человеческой ноге ступить на землю удмуртскую, как сразу же гиганты решили спрятаться в расщелине на вершине Кар-горы, что находится в Шарканском районе республики. Трусливые существа решили убежать, потому что больше всего боялись смекалки, ума и рассудительности людей.

Однако среди этих неразумных великанов жил один очень маленький и смышлёный, рост которого был гораздо меньше, чем у других. Душа у того малыша была светлая и добрая, а сообразительностью и догадливостью он сильно отличался от своих родственников.

Этот малыш, убегая к расщелине, решил оглянуться напоследок, чтобы запомнить родные места. И в этот момент расщелина пропала, словно ее никогда и не было. Долго бродил маленький алангасар по лесу, изучая природу, растения, животных и весь необъятный мир.

В один солнечный морозный день повстречал он на тропинке детей. Ребята не испугались его, и зародилась между ними крепкая дружба, благодаря которой появилось имя - Тол Бабай, что в переводе с удмуртского - «зимний дед».

Сейчас волшебник проживает в селе Шаркан, которое находится недалеко от Ижевска. Вместе с ним живут его лесные друзья, а также Лымыныл («лымы» - снег, «ныл» - девочка), которая в отличие от Снегурочки является помощницей Тол Бабая, а не его внучкой. Соткала девочку Лымыныл из снежинок матушка Метель.

У удмуртского Деда Мороза есть и волшебный посох, искривлённый от его долгих странствий. На верхушке посоха красуется лосиный череп, и это неспроста. Лось для удмуртов - священное животное, символизирующее мудрость. Своей необычной тростью Тол Бабай способен исцелять раненых животных, управлять погодой, а также исполнять новогодние желания.

Шуба у деда фиолетового цвета. По мнению историков-исследователей, цвет Шарканского района когда-то был фиолетовым. Однако сейчас в символике это никак не отражается, но шубу такого необычного для зимнего волшебника цвета выбрали из-за связи с историей.

Тол Бабай встречает гостей не только зимой, но и с радостью готов провести своё время с ребятами и их родителями в летнее время. На этот случай у него есть другая одежда - фиолетовый тулуп он меняет на лёгкий кафтан.

Добрый удмуртский великан ждет всех к себе в резиденцию, которая находится по адресу: Удмуртская республика, село Шаркан, ул. Свободы, дом 9. Приезжайте и окунитесь в чудо!

Новый год в кругу семьи

Безусловно, Новый год - это теплый семейный праздник, во время которого случаются самые радостные и порой неожиданные события.

Есть люди, чьи дни рождения непосредственно связаны с предстоящим торжеством. Я вот, например, родилась 1 января, маму увезли на скорой в роддом ночью 31 декабря, когда она готовила оливье.

«Я не ожидала получить такой новогодний подарок от судьбы. Теперь Новый год для семьи перетекает в день рождение нашей дочери. Меня переполняло чувство счастья и волшебства, когда на свет появился мой ребёнок, решивший войти в этот мир именно в первый день года», - окунулась в свои воспоминания моя мама.

При любых обстоятельствах новогодняя ночь - время для перемещения в детство. Это единственная ночь в году, когда папы, складывая подарки под ёлку, превращаются в больших и добрых Дедов Морозов. «Особых традиций у нас нет, но каждую новогоднюю ночь папа кладёт подарки под ёлку, пока мы спим», - рассказывает Татьяна Чащина.

Испокон веков одним из главных обычаев русского народа перед встречей нового года считалось посещение бани. Вот и семья Печеницыных, соблюдая многовековую традицию, растапливает баню, для того чтобы новый год встретить с очищенными мыслями и душой. Кроме того, они большие любители советских фильмов. По словам Алины Печеницыной, «советские фильмы ассоциируются с добротой, уютом и чем-то очень родным, знакомым с детства».

Любовь Киорпек рассказывает, что в ее семье новогодние подарки дарят друг другу сидя на полу под украшенной елочкой. Именно в такие моменты ощущаешь тепло, заботу и внимание родных.

Дорогие друзья, хочется от всей души поздравить всех вас с наступающим Новым годом! Оставьте все неприятности в уходящем году, а счастье, здоровье и любовь смело забирайте с собой! С праздником!

Ксения АФАНАСЬЕВА.