Праздник без лицензии. Чиновники упустили сроки подачи заявок от спортивных школ

Фото: gorodkirov.ru

В субботу, 12 августа, в Кирове широко праздновали Всероссийский день физкультурника. Тем более что этот праздник нынче отметил свое 80-летие. По подсчетам регионального минспорта, в мероприятиях во славу спорта и здорового образа жизни приняли участие более пяти тысяч жителей и гостей областной столицы.

Главным местом проведения праздника, как водится, стала Театральная площадь. С утра и до вечера там проходили выступления и мастер-классы от спортивных федераций и спортшкол Кировской области. На Театралке работала площадка ГТО, баскетболисты состязались в рамках турнира «Оранжевый мяч».

В отличие от других праздников, открывать День физкультурника отправили чиновников «второго эшелона». Спортсменов и сторонников ЗОЖ приветствовали заместитель министра спорта и молодежной политики Кировской области Денис Алексеев и первый заместитель главы администрации Кирова Геннадий Плехов.

Там же, на площади, Денис Алексеев принял участие в церемонии присвоения статуса «Посол ГТО». Почетное звание получили мастер спорта России международного класса, президент КРОО «Федерация ушу Кировской области» Игорь Гулин и президент КРОО «Федерация воркаута Кировской области» Егор Поспелов.

Спортсмены прошли парадом по пешеходной Спасской от Театральной площади до набережной Грина, где продолжился День физкультурника.

По словам участников мероприятия, праздник получился разнообразным и насыщенным. По всей Кировской области чествовали выдающихся спортсменов и их тренеров и не знали, что уже через три недели, 1 сентября, некоторые спортивные школы региона могут закончить свою работу.

Дело в том, что начиная с 1 сентября 2023 года в соответствии с федеральным законодательством всякая спортшкола и каждое её подразделение должны иметь лицензии на образовательную деятельность. А в Кировской области с получением таких лицензий не всё гладко, о чём и говорилось 9 августа, накануне Дня физкультурника, на расширенном совещании с руководителями муниципалитетов в облправительстве.

Провел это заседание первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Курдюмов.

- На сегодня в некоторых спортивных школах региона работа по лицензированию пока не завершена. За оставшееся до начала учебного года время всем спортшколам необходимо получить лицензию. Требования к спортивным объектам высокие, но выполнимые, - подчеркнул Дмитрий Курдюмов.

Неслучайно вопрос лицензирования спортивных школ в повестке дня стоял под номером один, даже опередив более профильные для Дмит-рия Александровича темы развития первичного звена здравоохранения и повышения доступности оказания медицинской помощи. Всё потому, что прохождение лицензирования и подготовка к новому учебному году находятся на контроле заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.

«Как так получилось, что лицензии не получены? - спросит читатель. - Неужели спортсменов уведомили о лицензировании перед самым окончанием отведённого срока?»

Отнюдь, отвечу я. Постановление Правительства России № 1419 было подписано год назад, 16 августа 2022-го. И в нём четко указано, что с 1 сентября 2023 года спортивные центры и школы должны получить бессрочные лицензии на образовательную деятельность, а тренеры, работающие в этих учреждениях, - статус педагогических работников со всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями. До 1 сентября действуют временные лицензии, которые Рособрнадзор выдавал с 1 января 2023 года в упрощённом порядке, по заявлениям спортшкол.

Следовательно, на подготовку к получению бессрочных лицензий у областных спортивных чиновников и глав муниципалитетов, которым подчиняются местные спортшколы, было как минимум восемь месяцев - с 1 янва­ря по 1 сентября.

Только где ж на это найти время? Зампреда Курдюмова, в чьем ведении находится ре-гиональное министерство спорта и молодежной политики, в последнее время редко видно и слышно в Кирове, его молодой подчиненный министр спорта Сергей Сулик наверняка еще не вник во все бумажные премудрости вверенного ему ведомства, а главы районов и без спортивных школ по самые брови загружены проблемами.

Но сроки поджимают, и вновь Дмитрий Александрович строго отчитывает муниципалов с высокой трибуны. Ведь вопрос на контроле у зампреда Правительства России.

А. БРОДИН.