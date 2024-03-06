Право избирать. До выборов Президента России остаётся две недели

С 20 февраля члены избирательных комиссий приступили к подомовым обходам. Они приходят на дом к избирателям, рассказывают о предстоящем голосовании и вариантах участия в нём. Подомовые обходы избирателей проходят в 88 регионах России (кроме Москвы) и продлятся до 7 марта.

Только за первые четыре дня работы обходчики посетили 19 421 110 домохозяйств по всей России и зафиксировали ответы 24 746 309 избирателей. Согласно этим данным, около 81 процента граждан твердо намерены проголосовать 15-17 марта, еще 13,7 процента - скорее намерены это сделать. Число колеблющихся и не планирующих голосовать составило менее шести процентов.

«Многие из тех, с кем общались, говорят, что «мы пойдем на выборы». Я думаю, что среди них немало и тех, кто, может быть, и не собирался», - прокомментировала эти цифры председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она поблагодарила коллег в регионах, которые пошли в народ и делают это с полной душевной отдачей. «Мы всегда знали, сколько у нас замечательных людей, но сейчас многие открываются с самой лучшей стороны», - отметила Памфилова.

Из тех, кто собирается принять участие в голосовании, 84 процента хотят сделать это на избирательном участке, 9,2 процента - на дому, 4,3 процента - в электронном виде, 1,4 процента - не по месту жительства (с помощью сервиса «Мобильный избиратель»).

Глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии 21 февраля сообщила, что россияне на тот день подали четыре миллиона заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) и через систему «Мобильный избиратель».

Напомним, что в этом году выборы Президента РФ впервые пройдут в трёхдневном формате - 15-17 марта - и с использованием дистанционного электронного голосования. Оно пройдет в 28 регионах на федеральной платформе, а также в Москве на собственной платформе. Москвичам заранее регистрироваться не надо, а всем остальным необходимо подать заявление через портал «Госуслуг» не позднее 11 марта. К сожалению, жители Кировской области не смогут отдать голоса таким способом - наш регион не вошел в число участников электронного голосования. Но кировчане могут воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель», который позволяет внести своё имя в списки для голосования на любом участке в России и за рубежом.

Кстати, количество зарубежных участков выросло. ЦИК дополнил их перечень ещё 12 пунктами. Как рассказал член комиссии Павел Андреев, это 10 участков в Абхазии, один на Кипре, а также новообразованный участок в Молдавии. Таким образом, общее количество зарубежных участков теперь составляет 288 в 144 странах мира.

Действительно, на выборах этого года избиратели смогут воспользоваться наиболее удобным способом голосования, который не будет зависеть от места их регистрации. Рассмотрим, как проголосовать на любом избирательном участке страны и нужно ли для этого открепительное удостоверение.

Как проголосовать не по месту прописки

Ближайший избирательный участок по месту прописки можно найти на сайте Центральной избирательной комиссии, введя адрес регистрации по паспорту. Для голосования по месту прописки предварительная регистрация не требуется. Для реализации избирательного права гражданину нужно будет прийти на ближайший избирательный участок с паспортом в указанные часы работы.

Несмотря на то, что в России распространено понятие прописки, согласно Федеральному закону от 17.02.2021 №12-ФЗ, с 2021 года в стране существует только понятие временной и постоянной регистрации. Если гражданин не имеет регистрации, то проголосовать на выборах Президента он не сможет. Если избиратель проживает не по месту своей регистрации - в другом городе или районе - или не имеет возможности посетить в день голосования избирательный участок по месту прописки, то он может проголосовать на выборах по месту своего нахождения. Для этого необходимо подать заявление о включении гражданина в список избирателей по фактическому месту нахождения. Это можно сделать в ближайшем МФЦ, в любом пункте территориальных или участковых избирательных комиссий или онлайн на портале «Госуслуги».

Голосование по открепительному удостоверению

Открепительное удостоверение - это документ, необходимый избирателям, которые не имеют возможности прибыть в день голосования в помещение избирательного участка, где они включены в список избирателей по месту регистрации.

Для получения открепительного удостоверения необходимо написать заявление в избирательную комиссию, содержащее причину, по которой избирателю требуется смена избирательного участка. Удостоверение можно получить за 45-25 дней до дня голосования в территориальной избирательной комиссии или за 24-1 день в участковой избирательной комиссии. С открепительным удостоверением избиратель может проголосовать на любом удобном ему участке.

В день голосования избиратель приходит в ближайший избирательный участок, предъявляет открепительное удостоверение члену участковой избирательной комиссии, который изымает отрывной талон, выдающийся вместе с удостоверением. После чего гражданин получает бюллетень и указывает в списке избирателей адрес своего фактического места жительства. Далее гражданин может свободно осуществлять процедуру голосования. После того, как избиратель проголосовал, удостоверение передается членам УИК.

Голосование по временной регистрации

Временная регистрация является дополнительной, она не отменяет первую и может понадобиться при прикреплении к поликлинике по месту фактического проживания, зачислении детей в школу и в других целях. Временная регистрация необходима, в случае если человек планирует находиться в другом регионе более 90 дней, например по работе или учёбе.

Оформлять временную регистрацию не нужно, если переезд был совершён в границах региона или города. Это же правило распространяется и на переезд в рамках Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Севастополя и Крыма.

В случае, если у человека нет постоянной регистрации, участвовать в выборах необходимо по временной, а получить её нужно было минимум за три месяца до дня голосования, то есть не позднее 16 декабря.

Если временная регистрация не получена, гражданин может зарегистрироваться на голосование по месту нахождения, о чём мы писали выше.

Поквартирный обход

С 17 февраля 2024 года стартовал этап работы избирательных комиссий в рамках реализации проекта Центральной избирательной комиссии «Информ­Уик». Члены участковых комиссий обходят избирателей.

Обходчик Людмила Геннадьевна Соболева рассказывает:

- В основном нас принимают приветливо. Негатива, когда люди наотрез отказываются идти на выборы, очень мало. Многие избиратели старшего возраста, выросшие в Советском Союзе, сразу говорят: да, мы обязательно пойдём на выборы, а как иначе?

Обходчики не занимаются агитацией за какого-то конкретного кандидата, наша задача иная - проинформировать жителей и сверить списки. Достаточно людей, прописанных, но не проживающих в Богородском районе. Необходимо знать, где они будут голосовать. Напоминаем их родственникам, что этим избирателям нужно оформить заявление о голосовании по месту нахождения либо приехать и проголосовать по месту жительства. Надеемся, что откликнется большинство!

В основном, все наши жители информированы о выборах: сейчас столько источников информации! При обходе мы интересуемся у них: кому необходимо голосовать дома - спрашиваем наиболее удобное для избирателя время и обязательно придём. Один из избирателей, молодой человек хотел узнать: можно ли ему проголосовать на дому вместе с бабушкой, которая не может сама прийти на избирательный участок? Разумеется, это вполне осуществимо.

Как известно, сколько людей, столько и мнений. Бывает, придёшь к избирателю, а он начинает сам рассказывать тебе о каком-либо кандидате в президенты. Стоим, слушаем. Но агитацией мы не занимаемся. Каждый имеет право голосовать за того кандидата, за которого считает нужным. Надеемся, что большинство населения примет участие в самых главных и ответственных выборах - выборах Президента Российской Федерации!

Анастасия ЧЕТВЕРГОВА.

Подготовлено по материалам ЦИК РФ.