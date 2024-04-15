«Потёмкинские деревни» команды губернатора. Зампред Сандалов рассказал об планах развития промышленности

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На недавней оперативке при губернаторе Кировской области зампред облправительства Михаил Сандалов представил обширный план развития региональной промышленности до 2035 года. По сути, была представлена стратегия промышленного развития вятского края.

Примечательно, что, прослушав этот доклад, изобилующий цифрами и «амбициозными планами», нельзя сделать вывод, что у региональных чиновников есть в руках инструменты управления промышленным ростом. Скорее наоборот. Более того, даже бизнес-сообщество выразило своё недоумение по поводу этого плана. Впрочем, обо всём этом по порядку.

Приоритеты определены, цели обозначены

По словам Сандалова, министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области (минпром) в целях понимания тенденций развития отрасли провело анкетирование 50 кировских предприятий крупного и среднего бизнеса. Оценке подлежали планы по увеличению выручки и по инвестициям. В результате этого исследования чиновники и привлеченные эксперты сделали оптимистический вывод, что к 2035 году предприятия смогут увеличить свою выручку вдвое.

Впрочем, тут и к гадалке, то есть к экспертам, ходить не нужно было: с учётом инфляции, цена на продукцию предприятий при стабильном спросе и так будет расти, а следовательно, и выручка от её продажи. А если темпы инфляции сохранятся в тех границах, что есть сегодня, то доходы за десять лет могут вырасти не только вдвое, но и втрое.

Последнее замечание относится и к объемам отгруженной продукции, которая в докладе фигурирует в стоимостном выражении. Этот показатель, по версии регионального зампреда, должен также удвоиться и достичь цифры в 770 млрд рублей.

К приоритетным направлениям, которые правительство собирается развивать, относятся малое предпринимательство, станкостроение и робототехника, переработка молока, переработка низкосортной древесины, а также биотехнологии.

На последние, кстати, делался упор еще во времена губернаторства Никиты Белых, и даже ежегодно проводился форум «БиоКиров». Но в силу отсутствия значительных результатов от такого развития биотехнологий для экономики региона разговоры сошли на нет. Однако Сандалов, поднимая вновь эту тему, не уточнил, есть ли у минпрома новые подходы к биологическому производству.

Впрочем, не всё понятно и с малым предпринимательством, которое должно, по словам зампреда, нарастить своё производство в разы.

- Такие предприятия способны совершить рывок в развитии промышленности региона, решая при этом задачи обеспечения технологического суверенитета страны, - пафосно заявил зампред, забыв указать стимулы для этого рывка.

За федеральный счёт

Самым значимым разделом представленного плана Михаил Сандалов назвал вопрос о привлечении инвестиций.

За счет инвесторов, как сказал зампред, будут создаваться новые предприятия и расширяться существующие. Первые такие предложения уже размещены на соответствующей интернет-площадке, которую ведут областные минпром и Агентство инвестиционного развития. По версии чиновника, правительство намерено привлечь 80 млрд рублей инвестиций.

Эти деньги пойдут на создание цементного завода, на строительство комбината по переработке молока, завода по переработке низкосортной древесины, на расширение номенклатуры продукции завода «Авитек», на расширение и модернизацию производства для выпуска удобрений в кирово-чепецком филиале компании «Уралхим», на строительство складского комплекса одного из операторов онлайн-торговли, на создание логистического хаба в мкр. Лянгасово г. Кирова, на модернизацию производства по выпуску фторполимеров на заводе «Галополимер» (Кирово-Чепецк), а также на другие проекты - например, на развитие выпуска шоколада, которое также упомянул Сандалов. Как можно заметить, половина перечисленных чиновником проектов - внутренние инвестиции предприятий в расширение собственных мощностей, к которым ни кировский минпром, ни Агентство инвестиционного развития никакого отношения не имеют.

Иное дело - федеральные программы по развитию промышленности. Участие в них Михаил Сандалов назвал еще одним способом привлечь инвестиции в Кировскую область. Здесь планы правительства весьма амбициозны, так как оно надеется получить от федерального центра 45 млрд рублей. Часть этих денег можно получить на реализацию региональной программы развития беспилотных авиационных систем, которую еще предстоит разработать. Хотя уже ясно, где готовы выпускать такую технику, - на предприятии госкорпорации «Ростех» «Молот-Аэро», что находится в Вятских Полянах, и на некоторых других предприятиях.

На возрождение Аркульского судостроительно-ремонтного завода (Нолинский район) также планируется привлечь федеральные средства. А вообще, в головах чиновников созрела идея о запуске процесса восстановления утраченных производств. Правда, Сандалов так и не сказал, за чей счет будет проходить этот «банкет».

Новое - хорошо забытое старое

Развивать региональную промышленность минпром хочет и путем со­здания особых экономических зон. Так, одна из них будет создана для пред­приятий, занимающихся машиностроением и робототехникой.

Новинкой реализации инвестиционных планов, которую анонсировал Михаил Сандалов, станет частный индустриальный парк «Город Спутник», в который нужно будет вложить 10 млрд рублей. Он также будет функционировать на условиях особой экономической зоны. Первым резидентом парка намерена стать Группа компаний «Димет», которая готова инвестировать в него порядка 3,5 млрд рублей, а еще несколько миллиардов - на строительство здесь же жилья для своих рабочих.

Но тут хотелось бы задать зампреду вопрос, который так и крутится на языке, когда речь заходит о промпарках. В области уже есть два парка: в Вятских Полянах и в Юрьянском районе («Слободино»). И, насколько нам известно, их площадки не заполнены. Зачем нам еще одна? Поставить галочку в отчетах?

Помимо промпарков, вспомнили региональные чиновники и о кластерах, тема которых также была модной при Никите Белых. На этот раз анонсировано создание машиностроительного кластера, «работу над которым уже ведут наши машиностроительные предприятия».

Для стимулирования всех этих начинаний будут применяться меры государственной поддержки и налоговых преференций, которые разработаны федеральным центром.

План без механизма

Таким образом, все направления, о которых поведал Михаил Сандалов, можно разделить на две части. Во-первых, это планы по развитию производства, которые имеют крупные областные предприятия, такие, как «Авитек», машиностроительный завод 1 Мая, «Нанолек» и другие. От желания или нежелания областных чиновников их реализация никак не зависит. Скорее планы минпрома зависят от «доброй воли» руководства этих предприятий. А с руководством этим чиновники порой забывают посоветоваться.

Не случайно на последнем заседании комитета по промышленности регионального Заксобрания депутат и одновременно председатель Кировского союза промышленников и предпринимателей Виктор Медведков удивился тому, что программа правительства по развитию промышленности с их организацией не была согласована. Он также предположил, что и с местным отделением Союза машиностроителей России, которое возглавляет Герой труда Геннадий Мамаев, никто из минпрома не встречался.

Во-вторых, Сандалов продемонстрировал, что в распоряжении чиновников, которые отвечают за развитие промышленности на региональном уровне, отсутствуют механизмы поддержки начинаний в этой сфере. Отсюда так много слов о том, что «заграница нам поможет», то есть федеральный центр конечно же. А потому все «амбициозные планы», за которыми нет никакой конкретики, выглядят пока что как «потёмкинские деревни».

Вот и бизнес-сообщество, прослушав доклад зампреда, отметило этот факт. А потому оно хотело бы услышать: сколько квадратных метров промышленных площадей будет построено и введено в эксплуатацию, какое количество новых промышленных предприятий откроется, какое количество новых видов продукции будет выпускаться в регионе, будут ли изготовляться транспортные средства, какова будет доля автоматизированных и роботизированных производств? Но пока эти вопросы так и зависли в воздухе.

Иван ТРОФИМОВ.