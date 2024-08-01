Портрет абитуриента колледжа

Фото kirovreg.ru.

- Здравствуй, дорогой читатель. Меня зовут Артём, я окончил первый курс кировского Колледжа промышленности и автомобильного сервиса. В летние каникулы решил попробовать себя в роли помощника секретаря приёмной комиссии. Эта работа произвела на меня глубокое впечатление, ведь всего год назад я сам сидел по ту сторону стола - был абитуриентом.

Каждый день я с интересом наблюдал за ребятами, подающими документы в колледж. Невольно оценивал их возможности для поступления. Из наблюдений и размышлений сложилась картинка, которой хочу поделиться.

Июнь закончился, аттестаты вручены, а школьники и студенты уже сдали все экзамены. Казалось бы, лето - самое беззаботное время года! Однако это не так. Для части уже взрослых детей июньский экзаменационный стресс сменяется перехватывающим дыхание волнением, а статус «школьник» меняется на «абитуриент». Кто он?

Современный абитуриент колледжа - это не просто человек, сдавший ОГЭ. Это яркая, многогранная личность, живущая в мире возможностей и вызовов. Многогранность можно объяснить двумя факторами: определённость в выборе профессии и средний балл аттестата. К сожалению, последний сильно влияет на возможности абитуриента в выборе.

Представим себе первый вариант: молодой человек выбрал будущую профессию, но его средний балл аттестата слишком низкий. В таком случае желаемая профессия недостижима. Остаётся надеяться поступить на другую специальность с менее низкими требованиями. Так, Захар З. из Республики Дагестан хотел поступить на специальность «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов». Однако средний балл по прошлому году составляет 4,1. Абитуриент имеет скромные 3,4. Осознав невозможность пройти конкурсный отбор, молодой человек решил поменять свой выбор на специальность «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ», средний балл по которой составлял 3,6. Таким образом, у юноши появился шанс поступить в колледж.

Есть и прямо противоположный вариант - средний балл высокий, а определённости нет. В таком случае положение абитуриента более выигрышное, ведь он имеет возможность поступить на востребованную, высокооплачиваемую и актуальную специальность. Работа с такими абитуриентами - самая интересная. И вот ещё один пример - практически все оценки Кирилла Т. - пятёрки. Несмотря на это, абитуриент ещё не выбрал направление подготовки. И ему были предложены самые оптимальные варианты: специальности «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» и «Монтаж и обслуживание систем газоснабжения». Молодой человек остановил свой выбор на втором варианте.

Дерево возможностей рисует ещё один портрет абитуриента: низкий балл аттестата и при этом отсутствие определённости с выбором профессии. Чаще всего такие ребята поступают по принципу «хоть куда-то». Однако и в этом случае не всё потеряно! При хорошей успеваемости после первого курса студенты в колледже переводятся на другие специальности, более интересные им. Так, Анастасия Т. из-за низкого среднего балла аттестата в прошлом году поступила на специальность «Технология деревообработки», а уже через год перешла в группу «Организация перевозок и управление на транспорте».

Завершает картину идеальный вариант: абитуриент имеет высокий средний балл аттестата и определился с выбором направления подготовки. Таким абитуриентам можно практически не волноваться по поводу поступления. Но удивительно - именно такие ребята и их родители больше других переживают по поводу поступления в учебное заведение. Мне запомнился Владимир Н., который пришёл в приёмную комиссию сразу после получения аттестата. его средний балл составил 4,6, что давало ему шанс беспрепятственно поступить на желаемую специальность «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов».

Образ современного абитуриента колледжа дополняет ещё одна черта. Этот человек технологически подкован. Он родился в эпоху интернета и социальных медиа. Он комфортно чувствует себя в цифровом мире, активно использует технологии в учёбе и повседневной жизни. Сделав правильный выбор, уже через несколько лет он выйдет из дверей учебного заведения амбициозным высококлассным специалистом, любящим своё дело и желающим развиваться.

Артем БЕРШАНСКИЙ.

Как взять кредит на учёбу?

Образование даёт шанс получить интересную работу и стать настоящим профи. Здорово, если получилось поступить на бюджет. Но даже если вам не повезло, это не повод отказываться от своей мечты.

Благодаря госпрограмме для оплаты обучения в любом российском вузе или колледже можно взять льготный заём. Список банков ­ участников программы есть на сайте Минобрнауки.

Условия льготного кредита:

• ставка ­ до трёх процентов;

• во время обучения нужно платить только проценты, а на выплату основной части кредита даётся до 15 лет после получения диплома;

• обратиться за кредитом можно в любой момент обу­чения, даже на последнем курсе;

• банк перечисляет деньги вузу постепенно, каждый год или семестр;

• банк может установить лимит на сумму кредита.

Кредит выдают на учёбу в колледже или вузе с действующей образовательной лицензией. Её можно проверить на сайте Рособрнадзора.

Форма обучения может быть любой: очной, заочной, очно­заочной. Также программа распространяется на все уровни образования: бакалавриат, магистратуру, специалитет, аспирантуру, ординатуру. Кредит можно взять на первое, второе и последующее образование.

Кто может взять кредит?

Граждане РФ, у которых есть постоянная регистрация на территории России. Подать заявку можно с 14 лет, но нужно письменное согласие родителей на оформление кредита.

Какие нужны документы?

Паспорт, договор с учебным заведением (оригинал или заверенная руководством вуза либо ссуза копия), первый счёт на оплату.

Студентам до 18 лет также надо предоставить свидетельство о рождении, паспорт родителя или законного представителя, письменное согласие от одного из родителей или законных представителей на обработку персональных данных и заключение кредитного договора несовершеннолетним.

Почему могут отказать:

• если не хватает каких­либо документов или они неправильно оформлены;

• если у заёмщика испорчена кредитная история и есть просрочки по другим платежам;

• если на момент закрытия долга заёмщику будет около 70­75 лет.

Как платить во время учёбы?

Банк откроет для студента специальный кредитный счёт. На него нужно будет вносить платежи каждый месяц, точный график прописывается в договоре. Во время учёбы и в течение девяти месяцев после выпуска действует льготный период ­ в это время нужно платить только проценты. После окончания льготного периода платежи существенно возрастут, ведь нужно будет возвращать и основную сумму долга, и проценты.

Также можно погасить кредит досрочно, сумма взносов не ограничена, никаких комиссий за это банки не берут. Но если полностью вернуть банку ту сумму, которую он потратил на ваше обучение, кредитный договор автоматически закроется, и банк больше не будет перечислять деньги за дальнейшие семестры.

Если вы берёте академический отпуск, нужно предуп­редить банк. Он сдвинет график оплаты основного долга на период академического отпуска. Но во время отпуска всё равно нужно платить проценты. А вот если студента отчислят или он сам решит бросить учёбу, то его лишат права на льготные условия.

Банк пересчитает сумму с учётом процентной ставки по обычным потребительским кредитам, она изначально будет прописана в договоре. Срок погашения останется прежним ­ 15 лет, но платить каждый месяц придётся гораздо больше.

Платежи увеличатся не только за счёт роста кредитной ставки. Вы будете одновременно гасить и основной долг, то есть ту сумму, которую банк уже успел выплатить, и возросшие проценты.

Источник: объясняем.рф.