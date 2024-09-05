Поморский романтик. В Кирове назван лауреат литературной премии Александра Грина

23 августа в Кирове был назван победитель литературной премии Александра Грина. В этом году премия состоялась в юбилейный 25-й раз. Cписок лауреатов пополнился двадцать восьмым именем.

На церемонию награждения, которая прошла в Кировской областной библиотеке для детей и юношества имени А.С. Грина, были приглашены лауреаты премии прошлых лет, педагоги, библиотекари и творческая интеллигенция города Кирова и области. Премия Александра Грина вручается в регионе с 2000 года. В первый раз её посвятили 120-летию со дня рождения писателя-романтика. С тех пор премию получали Владислав Крапивин, Кир Булычёв, Владимир Железников, Сергей Лукьяненко, Виктор Потанин и другие талантливые авторы.

Нынче обладателем премии имени Александра грина стал Павел Поздеев (псевдоним - Павел Кренёв), прозаик, лауреат всероссийских и международных литературных премий, заместитель председателя правления Союза писателей России, автор книг, в которых создан собственный литературный мир - страна Летний Берег Русского Поморья, схожая с Гренландией.

Награду писателю вручил губернатор Кировской области Александр Соколов.

- Среди известных вятских имён Александр Грин занимает особое место. Создатель мечты, романтичного образа, веры в добрую сказку. Это писатель с очень важными моральными устоями: если ты чист душой, честен в помыслах, тебе обязательно улыбнётся удача, - отметил глава региона.

Он поблагодарил победителя премии за создаваемые им произведения и за вклад в воспитание подрастающего поколения, за добрые чувства и эмоции, которые несут в себе книги Павла Кренёва.

В ответном слове писатель рассказал, что творчество Александра Грина ему очень близко.

- Моя жизнь всё время была связана с произведениями этого замечательного романтика. Я тоже своего рода романтик, я родился у Белого моря, так же смотрел из своего окна на паруса, лодки и катера. Так же ждал, что где-то на горизонте появятся алые паруса, - признался лауреат.

Победителя поздравили российский журналист и прозаик, председатель Российского детского фонда Дмитрий Лиханов и писатель, сопредседатель правления Союза писателей России Александр Кердан.

Певец Севера

Павел Поздеев - коренной помор, родился и провел детство в деревне Лопшеньга Приморского района Архангельской области.

Выпускник Суворовского военного училища, факультета журналистики Ленинградского государственного университета, Павел Поздеев окончил Высшие курсы КГБ СССР, аспирантуру Академии безопасности России, стал кандидатом юридических наук. Работал в СМИ, служил в органах государственной безопасности, преподавал в Академии безопасности, занимался научной работой и руководил группой научных сотрудников и консультантов Министерства безопасности РФ по вопросам разведки и контрразведки. Четыре года работал в Администрации Президента РФ в должности куратора спецслужб в Главном правовом управлении. Занимал ответственные должности в Архангельской области, работал начальником строительного комплекса Управления делами Президента РФ, руководил Управлением федерального имущества Московской области.

В Союз писателей вступил еще в молодом возрасте, в 1988 году. Как говорит писатель, ему не нужно ездить в этнографические экспедиции, чтобы собрать материал для книг. Будучи родом из поморских краёв, он впитал в себя этот дух и знает истории земляков не понаслышке.

Сторонник классического литературного стиля предлагает читателям рассказы о быте и об обычаях, о характерах и судьбах людей, о севере во всех его проявлениях. Очень любит бабушек. Каждая - носитель истории, пережила все тяготы, лишения, выпавшие на долю русского народа, и стала настоящим кладезем интереснейших фактов. Такую героиню как раз можно встретить в его повести «Поздней осенью, на Казанскую». Павел Поздеев старается отразить светлые стороны, не хочет чернить и так тяжёлую жизнь.

Считает, что в России как был читающий народ, так и сохранился. Просто нет возможности сегодня уделять столько времени литературе. «Люди заняты своими трудными делами: нужно семьи кормить, деньги зарабатывать. Раньше каждый где-то работал, ему давали квартиру и человек знал завтрашний день, верил, что его не бросит государство. Сейчас этого нет. Поэтому людям часто не до книжек». Когда не боишься за будущее, можно почитать глубокую, заставляющую думать прозу. А если каждый день - как страх очередной, нагружать душу уже не хочется. При этом писатель убеждён, что народ потихоньку снова вернётся к бумажной книге. Захочет открыть её, вчитаться, полистать, почувствовать запах, а не смотреть в холодный экран электронных гаджетов. Он и свой сборник назвал оптимистично «Светлый-пресветлый день».

Павел Кренёв - автор 29 книг для детей и взрослых, среди которых «Добрые люди», «Мужской поступок», «Поморский полк», «Расшумелось Белое море» и другие. Печатался в журналах «Нева», «Ленинград», «Наш современник», «Москва», «Родная Ладога», «Север», «Вертикаль» и др. Является лауреатом всероссийских литературных премий. Его проза переведена на множество языков: турецкий, польский, болгарский, эстонский, сербский, китайский и французский.

Анастасия ЧЕТВЕРГОВА.

Фото пресс-центра правительства Кировской области, Кировской областной библиотеки имени А.И. Герцена.