Политический счёт прошедших выборов - 75:15. Кто победил?

Сентябрь - не только золотая осень. В последние годы этот месяц стал традиционным временем для единого дня голосования. В минувшие выходные прошел он и в Кировской области.

Как доложила на оперативном совещании глава кировского облизбиркома Галина Буркова, на территории региона прошло десять избирательных кампаний и шесть местных референдумов. Обработано сто процентов бюллетеней. Средняя явка составила 28,5 процента (в среднем по России - 43,5 процента, а в воюющей ДНР - более 70 процентов). Выборы признаны состоявшимися, вопросов к их проведению и к легитимности результатов нет.

Людям, которые в эти погожие сентябрьские дни пришли на избирательные участки, предстояло проголосовать за одного депутата областного Заксобрания, определиться с судьбой 18 мандатов депутатов местного уровня и избрать одного главу сельского поселения. Местные же референдумы проходили по вопросу самообложения. Они состоялись в двух районах - Малмыжском и Юрьянском.

Самыми значимыми по уровню в масштабах области стали, конечно, дополнительные выборы депутата регио­нального Законодательного собрания по Котельничскому одномандатному избирательному округу. За это место боролись пять человек, представляющих главные политические партии страны. Александру Чиликину, выдвинутому «Единой Россией», противостояли член КПРФ Александр Ворожцов, представитель «Справедливой России» Сергей Постников и элдэпээровец Михаил Скопин, а также Андрей Солодянкин от Партии пенсионеров.

Как сообщила Галина Буркова, явка на избирательные участки составила 19,33 процента от общего числа избирателей, при явке в самом городе Котельниче аж целых 13,93 процента.

Уверенную победу одержал глава областных подразделений Газпрома Александр Чиликин. Почти из 29 тысяч избирателей округа за него проголосовали 3011 человек, или 56 с лишним процентов всех пришедших на участки для голосования. И это на фоне активной газификации Котельнича и Котельничского района, развернувшейся нынешним летом. Такой результат избирательной активности совсем не удивляет.

Судя по средней явке на участки, золотая осень сильно повлияла на интерес избирателей к электоральному процессу. Однако и здесь не обошлось без неожиданностей. Самая высокая явка избирателей - 54,23 процента - была отмечена в Афанасьевском муниципальном округе на дополнительных выборах депутата окружной думы. Самая низкая - 14,85 процента - на дополнительных выборах депутата думы Яранского муниципального района. Также из-за низкой явки был признан несостоявшимся один из местных референдумов по самообложению.

Практически везде, где нынче проходили те или иные выборы, убедительную победу одержали кандидаты, выдвинутые «Единой Россией». Лишь в Яранске избран депутат от КПРФ, да еще два самовыдвиженца вошли в состав представительного органа Подгорцевского сельского поселения Юрьянского района. Таким образом, «Единая Россия» получила 15 депутатских мандатов из 18-ти возможных.

На выборах в Яранскую районную думу явка составила 14,9 процента. На избирательные участки выразить свое мнение пришли самые активные жители - 170 человек, притом что общее число избирателей составляет 1145 человек.

За кандидата от КПРФ Татьяну Тупицыну отдали свои голоса 56 человек (32,9 процента). У нее получилось обогнать единоросса Ярослава Взнузданова, за которого проголосовали 49 избирателей (28,8 процента).

Впрочем, как говорится, всякое исключение лишь подтверждает правило.

Иван ТРОФИМОВ.