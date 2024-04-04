Полезная кооперация. На машзавод 1 Мая поступила заявка от АО «Сельмаш» на разработку и производство строительного крана грузоподъемностью до 5 тонн

В конце 2023 года на Кировский машзавод 1 Мая поступила заявка от АО «Сельмаш» на разработку технической документации и производство строительного крана грузоподъемностью до пяти тонн.

По словам ведущего инженера-конструктора машзавода Алексея Лямина, документацию сделали довольно быстро, в начале этого года приступили к изготовлению и уже в марте на заводе был готов новенький мостовой кран.

- С прошлого года мы плотно работаем над перевооружением «Сельмаша» и Кировского машзавода 1 Мая, который сейчас работает в синергии с «Сельмашем». Машзавод осваивает новые виды продукции, поэтому налаживаем максимальное взаимодействие, - рассказал руководитель Группы «Сельмаш» Александр Чурин.

Помимо освоения новой продукции, «Первомайка» с конца 2023 года приступила к изготовлению кранов, которые будут использоваться на заводе «Сельмаш».

Такая потребность есть, говорит Алексей Лямин, планируется обновить всю технику. «Первомайцы» уже работали в кооперации с «Сельмашем»: производили ремонт и модернизацию кранов различных модификаций. Получили обратную связь: рабочие довольны качеством ремонта и усовершенствованием техники.

В этом году поступили заявки на производство более десяти единиц техники. Мощность у неё разная, планируется выпустить краны грузоподъёмностью до десяти тонн. Техническая документация готова. К концу этого года запланирована разработка технической документации на более сложное изделие: двухпролётный мостовой кран.

Впереди у «первомайцев» много работы, результат - полное обновление парка этого вида техники.