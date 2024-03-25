Покоряя Байкал. Студенты ВятГУ прошли 130 километров по льду самого глубокого озера в мире

С 23 по 28 февраля участники объединения «Спортивный туризм - маршруты» Кировского областного центра детского туризма совершили пешеходный поход по льду озера Байкал.

За шесть дней участники похода прошли 130 километров, начав свой путь в посёлке Бугульдейка Ольхонского района Иркутской области, а закончив его близ посёлка Листвянка той же Иркутской области, где находится исток Ангары - единственной реки, вытекающей из Байкала.

На маршруте было запланировано пять ночёвок, из которых три - полевые. Две ночи туристы устраивали лагерь прямо на льду. С погодой команде повезло, потому что большую часть похода она была ясной, но суровый сибирский климат всё же давал о себе знать. Несмотря на конец зимы, температура в первой половине похода по ночам доходила до минус 30 градусов. «Подарком» от погоды туристам стал сильный встречный ветер, заметно осложнивший движение по маршруту.

Удивительно, но половину пути ребята не прошли, а проехали на коньках. На самом деле лёд на Байкале очень разный: где-то - идеально ровный, где-то - не очень из-за выхода из трещин воды и последующего её замерзания. Бывает лёд из смёрзшихся льдин разного размера, и наконец, ледовые торосы высотой до полутора метров. Причём поля торосов могут тянуться многие километры вдоль берега и их ширина может достигать нескольких сотен мет­ров. Ну и, конечно, байкальский лёд, несмотря на толщину - около одного метра, постоянно трескается из-за суточного перепада температур, ветра и других факторов. В основном трещины не очень большие, но, преодолевая их, надо соблюдать особую осторожность.

Все участники этого интересного и непростого похода получили много впечатлений и приобрели ценный опыт.

«Поход - это другой мир»

Своими впечатлениями от путешествия поделилась с «Вятским краем» первокурсница факультета строительства и архитектуры Вятского госуниверситета Юлия Клабукова.

Юлия несколько лет занимается туризмом. Такой необычный вид спорта дарит девушке незабываемые эмоции. «Походы помогают мне развеяться. В них я получаю как физическую активность и общение с людьми, так и контакт с природой», - рассказывает студентка. Юлия уверена, что туризм позволяет человеку переосмыслить своё существование, рассмотрев городскую рутину со всех сторон. «Поход - это другой мир, и когда ты возвращаешься к обычной жизни, ты смотришь на всё по-новому».

Поступление в вуз не стало преградой для занятий любимым делом. Юлия нашла своё место в туристическом клубе ВятГУ «Буревестник» иуже осенью стала кандидатом на участие в походе по Байкалу. «Осенью руководитель стал набирать команду спортсменов для выполнения категорийных походов. Я предложила свою кандидатуру», - вспоминает первокурсница.

Отправиться в поездку смогли ребята, обладающие отменным здоровьем и хорошей физической подготовкой. «Отбор кандидатов проводил руководитель экспедиции. Мы часто ходим в походы и занимаемся на скалодроме, поэтому преподаватель понимает, что следует ожидать от каждого из нас», - поясняет Юлия.

«Я чувствовала величие природы»

В группе было шесть человек, включая руководителя. День у путешественников начинался в 7-00. Безусловно, был необходим сытный завтрак. После трапезы участники похода собирали свои вещи и отправлялись в долгую дорогу навстречу приключениям. Шагая по заснеженным тропам, молодые люди и девушки не забывали о перекусах, а уже в 17-00 они заканчивали свой путь, готовили ужин и отдыхали, наслаждаясь красотами Сибири.

Юлия в восторге от увиденного: «Я чувствовала мощь и величие природы. Для меня это чувство было схоже с тем, когда я смотрю на горы. Я никак не могла осознать, что под моими ногами метр льда и сотни метров глубины озера».

Вопреки своим опасениям, девушка осталась довольна погодой. Юлия рассказала, что было солнечно и тепло настолько, насколько может быть в зимнем походе. Счастью путешественников не было предела. «Это было просто чудо, мы очень радовались».

К сожалению, под конец похода природа решила разгневаться и одарила команду попутным снегопадом, отсутствием солнечных лучей и неимоверным холодом. По словам Юлии, ребята ничуть не расстроились, а, напротив, были рады застать Байкал в разном настроении.

Научный подход

Сибирь славится не только природой, но и наукой. Перед началом похода у студентов был свободный день в Иркутске, и они смогли посетить Иркутский областной краеведческий музей. «В музее нам рассказали про флору и фауну этого региона. Для нас это было важно знать, потому что мы должны были лицом к лицу столкнуться с природой Байкала».

В последний день похода ребята, прошедшие 130 километров по льду, не забыли заглянуть и в Байкальский музей Сибирского отделения Российской академии наук, который располагается в посёлке Листвянка. «В Байкальском музее мы увидели нерп и других обитателей глубочайшего озера мира. Кое-каких жителей мы рассмотрели под микроскопом», - сообщает Юлия. На этом просветительская программа не закончилась, и туристы, следуя советам местных жителей, посетили буддийский дацан, в стенах которого они познакомились поближе с религией и послушали звучание поющих чаш.

Приехав домой, Юлия рассказала семье и друзьям об удивительных приключениях, случившихся с ней во время шестидневного похода. Кстати, девушка уверяет, что туристический клуб «Буревестник» будет рад видеть всех желающих в своих рядах. «В наш клуб можно прийти без опыта в туризме. Всех с радостью встретят и всему обучат», - завершает свой рассказ покорительница Байкала Юлия Клабукова.

Хотя бы раз в жизни стоит собственными глазами увидеть лесные пейзажи и прозрачные воды Байкала, окунуться в историю местных народов и насладиться величием Сибири!

Ксения АФАНАСЬЕВА.

Фото турклуба ВятГУ «Буревестник».