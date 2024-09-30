Поговорили о наболевшем. Региональные депутаты одобрили два новых законопроекта

Фото zsko.ru.

На этой неделе в Законодательном собрании работали депутатские комитеты. Потом, конечно, состоялась «пленарка», но на заседаниях комитетов обсуждались не только законопроекты, которые затем выносятся на общее голосование. Заслушивался более широкий круг вопросов. Да и обсуждение там проходило оживленнее, чем в зале заседаний.

Как это часто бывает, наиболее острые дискуссии происходили на заседании промышленного комитета. Впрочем, тому способствовала и сама повестка дня, включавшая в себя самые злободневные темы. А потому будет нелишним рассказать о главном, что там обсуждалось.

Агломерации быть

Ко второму чтению подготовлен региональный законопроект об агломерациях.

Вопрос этот - не плод досужих измышлений региональных чиновников, а федеральная повестка, основанная на поручениях Президента РФ по пространственному развитию страны. Региональное правительство в данном случае лишь следует в фарватере федеральной политики.

Пока на территории нашей области планируется создать лишь одну городскую агломерацию - Кировскую. В нее войдут областной центр, города Кирово-Чепецк, Слободской, а также Слободской и Кирово-Чепецкий районы. Кроме этой агломерации будут намечены 42 точки роста в районах области. Среди таковых уже названы ЗАТО Первомайский и город Омутнинск.

Как заметил депутат Заксобрания Равиль Нургалеев, было бы неплохо рассмотреть в качестве точки роста или даже агломерации Вятские Поляны. Но, по словам зампреда областного правительства Алексея Жердева, это вопрос будущего. Принимаемый закон носит «рамочный» характер, а конкретика будет содержаться в мастер-плане, который разработают лишь в 2025 году.

Создание Кировской городской агломерации уже вызвало беспокойство у жителей сельских территорий, которые в нее войдут. Граждане боятся лишиться льгот, которые предусмотрены для села и относятся, в частности, к оплате услуг ЖКХ. Однако региональное правительство в лице Алексея Жердева заверило, что все преференции для жителей сельских территорий сохранятся.

Ради счастья девяти

Самым невнятным в повестке заседания комитета был вопрос о внесении изменений в областной закон «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов». Уже само название нормативного документа пугает своей многословностью и отсутствием простоты изложения. А тут еще в него вносятся какие-то поправки.

К сожалению, мало способствовал улучшению понимания предложений по совершенствованию закона и доклад, который зачитал руководитель областного Госстройнадзора Игорь Трегубов. После этого спича в уныние впали «не только лишь все», в том числе и депутаты. А ларчик-то просто открывался.

Внесение поправок в упомянутый закон нужно для того, чтобы решить проблему девяти оставшихся в Кировской области обманутых дольщиков. Они стали таковыми в результате афер застройщиков, которые проворачивались в Кирове в 1990-е и начале 2000-х. Суды назначили потерпевшим денежную компенсацию, но по современным меркам ее размер выглядит смешно. Поэтому люди попросту не согласились с такими судебными вердиктами.

Единственным оставшимся законным механизмом решения проблемы этих граждан является привлечение инвесторов, которые взамен предоставляемых земельных участков помогут людям либо обрести новое жильё, либо получить приемлемую денежную компенсацию.

И некоторые депутаты Заксобрания, в частности Альберт Бикалюк, усомнились: стоило ли огород городить, то есть принимать отдельный законопроект, чтобы помочь всего девяти людям?

От бессилия опустили руки

Деятельность Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Кировской области находится на депутатском контроле. На прошедшем заседании промышленного комитета руководитель инспекции Алёна Дудникова познакомила законодателей с работой вверенной ей организации.

«Вятский край» не раз писал о бесполезности и беззубости ГЖИ. А на этот раз в этом призналась и сама Дудникова. Единственной услугой, которую оказывает инспекция, является лицензирование управляющих компаний. На сегодняшний день таковых в области насчитывается 208, а работает из них лишь 161. В Кирове числится 135 лицензированных УК, из которых реально действующими является 111.

Если «управляйка» не справляется со взятыми на себя обязательствами, то ей грозит либо наложение штрафа, либо непродление лицензии.

Как заметил депутат Владимир Понарьев, штрафы и предписания ГЖИ не пугают недобросовестные УК от слова «совсем». Он привел пример, когда управляющая компания в течение двух лет не может починить крышу одного из домов, из-за чего квартиры на верхнем этаже заливает дождями. На эту УК уже дважды накладывали штрафы, а потом дважды в отношении ее выносились судебные решения о понуждении к действию. Но воз и ныне там.

С таким же нулевым эффектом работает и дисквалификация по ходатайству ГЖИ руководителей недобросовестных УК. Например, директор ООО «ЖКХ г. Кирова» имеет пять дисквалификаций со сроком на шесть месяцев и одиннадцать - со сроком на год. И… ничего. Компания продолжает «работать», а жильцы ее домов - жаловаться.

Депутат Дмитрий Русских напомнил руководителю ГЖИ о поручении губернатора Кировской области относительно кардинального сокращения численности УК и спросил, собирается ли инспекция этим заниматься. На это Дудникова ответила, что уменьшение количества «управляек» остается в планах вверенной ей организации.

Фото zsko.ru.

«Чистой воды» не будет

О реализации на территории Кировской области нацпроекта «Чистая вода» рассказал депутатам министр энергетики и ЖКХ Владимир Климентовский.

Действие этого проекта заканчивается в 2024 году. В его рамках нужно было привести в порядок системы водоснабжения в семи местах Кировской области - в селе Среднеивкино Верхошижемского района, в Котельниче, в Советске, в Вятских Полянах, в посёлке Ганино (город Киров) и в двух сёлах Малмыжского района. На все эти мероприятия было выделено 450 миллионов рублей.

На сегодняшний день все работы завершены только в двух из семи указанных пунктов - в Среднеивкино и в Котельниче, а в оставшихся пяти, несмотря на то что до конца года - всего три с небольшим месяца, они не закончены. Все объекты находятся в разной степени готовности.

По словам Климентовского, полная уверенность в успешном окончании дела есть только по Ганино. В остальных случаях министерство лишь «надеется», что работы будут закончены в оставшийся отрезок времени. Ведь, например, в Советске и в Малмыжском районе были расторгнуты прежние муниципальные контракты, а новые еще не заключены.

Таким образом, проект «Чистая вода» в Кировской области находится на грани срыва. И очень жаль, что никто из депутатов на данном заседании не поставил вопрос о персональной ответственности министра энергетики и ЖКХ за такое безобразие.

Иван ТРОФИМОВ.