Погиб за свободу Италии

Вероятно, в каждом музее есть экспонаты, чья история необычна, а иногда и вообще детективна. Так, например, знаменитый алмаз «Орлов», который ныне хранится в Алмазном фонде РФ, поменял с момента своего обнаружения в XVII веке в Индии не одного владельца и не одну страну, на какое-то время «пропадал», а потом обнаруживался. Его крали и перепродавали до тех пор, пока Екатерина II не купила его и не приказала вставить в императорский скипетр.

Впрочем, не только драгоценные камни имеют лихо закрученную историю. Некоторые предметы искусства, бывает, не уступают им в этом. И такие произведения можно найти не только в столичных музеях. К примеру, в Вятском художественном музее им. В.М. и А.М. Васнецовых хранятся работы маэстро русского авангарда Василия Кандинского, которые, прежде чем попасть в фонды музея, успели попутешествовать по вятской земле, на десятки лет исчезли из поля зрения искусствоведов и лишь в конце 90-х были обнаружены искусствоведом, а ныне директором ВХМ, Анной Шакиной в запасниках музея. «Вятский край» не так давно писал об этой истории.

Вот и в кировской Диораме, подразделении областного краеведческого музея, также есть экспонат, который попал в экспозицию не совсем обычным образом. Речь идёт о круглом барельефе, изображающем Героя Советского Союза Фёдора Полетаева.

Честно говоря, если бы я попал в Диораму случайно и осматривал её экспозицию, не имея какой-либо специальной цели, я мог бы пройти мимо этого барельефа и не обратить на него никакого внимания. А если бы и остановился, то ни фамилия Полетаева, ни фамилия художника Интезарова мне ничего бы не сказали. Ни тот, ни другой уроженцами Кирова или Кировской области не являются. Но всё же барельеф появился в Диораме не случайно.

Рязанский итальянец

История скульптурного изображения Героя Советского Союза Фёдора Полетаева началась в далёком 1947 году, когда итальянские власти вручили советскому консулу в Генуе золотую медаль «За военную доблесть» на синей муаровой ленте и бронзовую пятиконечную звезду - знак бойца Гарибальдийской партизанской бригады для передачи семье почитаемого в Италии бойца Сопротивления Фёдора Александра Поэтана.

Поскольку итальянцы дали фамилию героя в своей транскрипции, найти реального бойца Красной Армии с такими ФИО сразу не получилось. Так началась поисковая работа под девизом «Награда ждёт Героя», которая длилась в течение 15 лет. Историки и журналисты вели поиски документов в архивах и музеях, пытаясь расшифровать подпись на медали «Фёдор Александр Поетан, 1909 года. Сержант артиллерии. По профессии кузнец. Житель Горлова (Москва)».

Лишь писателю Сергею Смирнову после серьёзной исследовательской работы удалось установить, что героем итальянского Сопротивления является уроженец села Катино Рязанской области Фёдор Андрианович Полетаев.

Писатель «раскопал» и биографию Полетаева. Он установил, что боец воевал в 28-м гвардейском артиллерийском полку 9-й гвардейской стрелковой дивизии. Будучи призван в августе 1941-го, Полетаев был участником битвы за Москву. Потом весной и летом 1942 года сражался на Дону. В одном из боёв он был тяжело ранен и попал в плен, хотя в родной части его записали погибшим и даже «похоронили» в общей могиле.

С момента своего пленения Фёдор Полетаев прошёл несколько концлагерей: в Вязьме, Бердичеве, Мельце (Польша). Из последнего он несколько раз пытался бежать, но неудачно. Также неудачно он ушёл в побег из лагеря в Славонском Броде, после чего попал в Италию. Тут-то ему и помогли с освобождением итальянские коммунисты. Так в 1944 году Полетаев попал в партизанский отряд «Орест» дивизии «Пинан Чикеро», где его фамилию переделали в Поэтан.

Своей смелостью и решительностью советский боец быстро завоевал авторитет среди итальянцев. В феврале 1945 года Полетаев погиб, партизаны похоронили его с почестями, присвоив посмертно высшую награду Итальянской республики.

И вот, когда истинное имя героя итальянского Сопротивления было установлено, в Советском Союзе также воздали должное его заслугам - 26 декабря 1962 года Полетаеву Фёдору Александровичу было присвоено звание Героя Советского Союза. А его семье вместе с итальянскими наградами были вручены медаль «Золотая Звезда» и орден Ленина.

В 60-е годы фигура Полетаева приобрела большую популярность. Его подвиг был романтизирован, чему способствовали многочисленные публикации и телепередачи. Не остался в стороне от этого поветрия и художник из Студии военных художников им. М.Б. Грекова Аркадий Интезаров (1909 - 1979 гг.).

Да и как художник мог пройти мимо такой замечательной личности, каковой был Полетаев? Никак не мог. Потому что Аркадий Иванович и сам был фронтовиком - в годы войны работал во фронтовой газете, делал зарисовки наших бойцов на переднем крае. Ему в Полетаеве всё было ясно и близко.

Интезаров настолько увлекся своим героем, что собрал и изучил все материалы о нём, а в 1974 году написал картину, главным героем которой стал советский «итальянец».

- Прежде чем приступить к работе по созданию этого полотна, он встречался с сослуживцами Полетаева, прошёл партизанскими тропами, - рассказывает заведующая Диорамой Нина Злобина. - Поэтому его работа получилась такой проникновенной.

А чуть позже появился и барельеф партизана, созданный художником на основе этой картины.

Путь в музей

Как нетрудно увидеть на основе всего вышенаписанного, Кировская область пока нигде не фигурировала. Полетаев - уроженец Рязанской области, сражался и погиб в Италии. Интезаров родился на Кубани, учился в Ленинграде и Москве. Жил и работал в столице Советского Союза.

Но вот в 1975 году Аркадий Интезаров вместе со своим коллегой по Студии военных художников

им. М.Б. Грекова Николаем Соломиным приехали в Киров, чтобы создать монументальную диораму «Установление советской власти в городе Вятке». И в 1977 году они закончили это

художественное произведение.

С тех пор начался дружеский контакт между Интезаровым, его семьёй и сотрудниками кировского музея. Именно в этот период на вятскую землю перекочевал интерес к личности Фёдора Полетаева. Для автора кировской диорамы судьба итальянского партизана рязанского происхождения стала увлечением всей жизни, и он принёс его с собой в Киров.

После смерти Интезарова в 1979 году связь с кировскими музейщиками вплоть до февраля 2022 года поддерживала дочь художника Наталья Аркадьевна. Как говорит Нина Злобина, музей даже предоставлял свои площади для проведения персональной выставки Натальи Интезаровой. И это лишний раз говорит, что контакт с семьёй художника не был спорадическим и легковесным. В Кирове почитали тот труд, который вложил Интезаров в своё монументальное полотно, и уважали художника и его потомков.

Было и встречное движение со стороны Натальи Интезаровой. Она передала в Диораму портрет своего отца, написанный на фоне картины, посвящённой Полетаеву.

Переписка между музейными работниками и дочерью Интезарова не прекратилась даже тогда, когда последняя переехала жить в Италию, в Милан. Оттуда Наталья Аркадьевна писала, как уважают итальянцы Фёдора Полетаева, присылала видео с посещения мемориала итальянских партизан, где фигура советского воина занимает центральное место.

Заключительным аккордом дружбы сотрудников Диорамы с семьёй Интезаровых стала передача музею в 2021 году барельефа с изображением Фёдора Полетаева, который хранился в столичной мастерской Интезарова.

Таким извилистым и непростым путём эта скульптура украсила экспозицию музея. И сегодня она напоминает посетителям не только о художнике, который подарил Кирову монументальное произведение о первых шагах советской власти в Вятке, но и о необычной судьбе советского солдата, который заслужил уважение итальянцев.

Сергей СМОЛИН.