Поезду «Вятка» - 57 лет

Фирменному пассажирскому поезду № 31/32 «Вятка», который связывает Киров с Москвой, 24 октября исполнилось 57 лет. За это время состав совершил почти 21,5 тысячи рейсов и перевез более 12,6 млн пассажиров.

Статус фирменного поезда «Вятка» получила 24 октября 1967 года. Запуск поезда был приурочен к 50-летию Октябрьской революции.

Решение о создании собственного поезда было принято на заседании Кировского обкома КПСС. К созданию поезда были подключены многие предприятия Кирова и области - швейные фабрики «Заря» и имени 8 Марта, Кирово-Чепецкий химкомбинат, предприятия оборонной промышленности и др. Художественный фонд разработал шрифты. На Кировском машиностроительном заводе имени 1 Мая отлили буквы с названием и маршрутом поезда, которые прикрепили к вагонам.

Были созданы образцы фирменной чайной посуды, занавесок, салфеток на столы. На фабриках Кирова и Слободского шили одежду для проводников, головные уборы, обувь.

Недостающие материалы закупались в других регионах в обмен на пиломатериалы, которых в Кировской области в достатке. Создание курировал главный инженер кировского вагонного депо Донат Михайлович Сапунов.

Для соответствия марке «фирменный» простыни, наволочки и пододеяльники были изготовлены исключительно изо льна, каждому пассажиру выдавался специальный дорожный комплект, в который входили зубная щетка и паста, иголка с ниткой, щетка для чистки обуви и сапожный крем.

Проводить поезд в первый путь на перроне кировского вокзала собралось множество горожан, руководство города и области. Первым начальником «Вятки» был назначен Николай Иванович Валов.

Диктор вокзала станции Киров объявил: «Уважаемые пассажиры и провожающие! Сегодня у кировчан большая радость: впервые с перрона кировского вокзала в столицу нашей Родины Москву отправляется фирменный поезд «Вятка». Поезд обслуживается лучшей бригадой проводников Горьковской железной дороги. Поезд отправляется в 20 часов 33 минуты. Счастливого вам пути!»

Изначально поезд был выкрашен в стандартный зелёный цвет. В 1997 году начальником Горьковской железной дороги (ГЖД) Омари Шарадзе была утверждена современная красно-сине-жёлтая раскраска, выбранная на специальном конкурсе, проводившемся среди кировчан.

В течение всех этих лет работники поездных бригад неизменно демонстрируют высокий уровень обслуживания пассажиров. Они не раз занимали призовые места в профессиональных конкурсах. Все четыре поездные бригады имеют «Паспорта доверия».

Многие знаменитости, которые приезжали в Киров, оставили благодарности, пожелания и автографы в рейсовом журнале. Среди них будущий президент России Борис Ельцин, космонавты Виктор Савиных и Александр Серебров, звёзды эстрады и кино. Сейчас этот журнал и атрибутика первой «Вятки» хранятся в музее кировского пассажирского вагонного депо.

Сегодня поезд «Вятка» состоит из современных вагонов, оборудованных системой кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетами, душевыми комнатами и столиками для пеленания младенцев. Во всех купе предусмотрены розетки на 220 вольт, USB-порты и сейфы.

В составе фирменного поезда появились вагоны с детскими купе. Они разработаны с учётом потребностей юных путешественников. Нижние полки оснащены устройствами, которые защищают ребёнка от падения. В интерьере купе использованы яркая цветовая гамма отделочных материалов и современный дизайн в двух тематических вариантах исполнения: «Космос» и «Рыцари». Столик выполнен в виде шахматной доски.

Добавим, что современные вагоны оснащены купейными комнатами для людей с ограниченными возможностями здоровья. Конструкция позволяет пассажиру удобно передвигаться на кресле-коляске. Такие вагоны оборудованы вспомогательными устройствами для посадки и высадки пассажиров. Кроме того, в них увеличена ширина дверей, тамбурной зоны и коридора.

Анастасия ЧЕТВЕРГОВА.

Фото пресс-службы ГЖД.