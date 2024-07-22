Поездка деловая или туристическая?

Затопленный тротуар в Туже.

Губернатор Кировской области недавно посетил юго-западные районы области - Кикнурский, Санчурский, Тужинский, Арбажский. И, смеем полагать, поездка его впечатлила. Хотя для полноты ощущений ему надо было бы побывать там во время весенней или осенней распутицы. Но и так сойдёт. Главное - побывал там, куда большие чиновники добираются крайне редко.

Вот только важно не само посещение главой региона тех или иных вверенных ему территорий: ездить туда - его прямая обязанность. Другое дело - насколько он проникся нуждами людей, которые там живут, какие их проблемы помог решить?

Улица Комсомольская в Туже.

Проблем «выше крыши»

Сегодня юго-западная окраина области представляет собой, если можно так выразиться, самый что ни на есть «медвежий угол». Жизнь там не идёт в сравнение даже с северо-западными районами - Лузским и Подосиновским, не имеющими нормального автомобильного сообщения с областным центром, но всё же обладающими хотя бы каким-то промышленным потенциалом. В Санчурске, Кикнуре и Туже нет даже этого. Как нет и развитого сельского хозяйства. Хотя ему по аграрно-климатическим условиям там самое место. Глухое захолустье, одним словом.

Однако и в этой далёкой провинции живут люди. Живут и не собираются пока никуда уезжать. Заводят семьи, рожают детей, строят дома. Обустраивают свою жизнь как могут. Но при этом хотят, чтобы и в их населённом пункте можно было нормально ходить по улицам, чтобы бесперебойно работал водопровод, чтобы была возможность водить детей в хороший детский сад, да и много чего ещё. И имеют на эти минимальные блага цивилизации законное право.

Обеспечить людей всем этим, по большей части, задача муниципальной власти. Только не всегда эта власть способна стоящие перед ней задачи выполнить. Иногда по объективным причинам, иногда - по субъективным. А потому перед визитом губернатора жители спешили составить список «хотелок», которые на местном уровне не решаются.

Если посмотреть на проблемы, о которых написали граждане из Кикнурского, Санчурского, Тужинского и Арбажского районов, то нельзя не обратить внимание на наличие во всех четырёх муниципальных образованиях общих «узких мест». В первую голову к таковым относятся дороги местного значения, соединяющие райцентр с сёлами. Их уже давно «повесили» на местную власть, а у той на содержание и ремонт дорог, как всегда, денег не хватает.

Беспокоит граждан и состояние улиц в районных центрах, особенно в Туже и Санчурске.

Вторым важным для населения вопросом является водоснабжение населённых пунктов. В Туже на паре улиц водопровод вообще не работает, в Кикнуре из-под крана бежит вода с песком, а в селе Корляки Санчурского района из-за понижения уровня грунтовых вод обмелели колодцы.

Ну и, наконец, жители всех четырёх районов в один голос жалуются на плохую сотовую связь (соответственно, и интернет).

Есть, правда, на каждой из этих территорий и свои собственные проблемы. Решить их местная власть могла бы и своими силами. Но есть подозрение, что нет у муниципальных чиновников для этого стимула. А посему пришлось им перед приездом губернатора устраивать показательный аврал.

Впрочем, людей они этим не обманули, а глава региона (как потом выяснилось) догадался, что ему попытались втюхать показуху.

Исторический музей в Санчурске.

Итоги не впечатляют

Трудно сказать, о чём разговаривали за закрытыми дверями губернатор и главы районов, но после прочтения отчётов главы региона в социальных сетях и его рассказа о поездке на оперативном совещании складывается впечатление, что нужды населения ему не так близки, как он сам об этом говорит. Многие безобразия, о которых ему писали жители районов, так и остались за рамками публичного поля.

Так, например, было много вопросов к главе региона у жителей Санчурска и Санчурского района. По количеству обращений они обогнали все другие территории, куда нынче ездил губернатор. Там были претензии к содержанию городских улиц, к отсутствию пригородного транспорта и общественной бани, к ремонту спортшколы, ДК и исторического музея, к оборудованию площадок для сбора ТКО и пр. Однако отчёт губернатора поражает своей благостностью. Оказывается, с главой района он обсудил только ремонт дороги в сторону Марий Эл и пищеблока в детском саду. А ещё его привели в восхищение благоустройство городского сада и Аллея героев. И всё. Как в том анекдоте: «а дальше сами».

Зато губернатор во время этой поездки нашёл рецепт, как поправить положение дел в муниципалитетах и снизить число жалоб граждан. «Большинство вопросов можно решить, перестроив систему управления в районе», - написал он после посещения Тужинского района. В детали такой «перестройки» не вдаваясь.

Таким образом, итоги данной поездки губернатора показывают, что за два года своего пребывания в региональной власти ему так и не удалось выстроить эффективную систему управления на местном уровне, когда частные вопросы решаются местными властями самостоятельно, а не в режиме ручного управления первым лицом области.

Кроме того, не видно, чтобы губернатор, занимаясь районной проблематикой, ставил принципиальный вопрос о драйверах развития этих территорий. Если там не будут развиваться сельское хозяйство и промышленность, то скоро там и жителей не останется.

Хотя, может быть, региональной власти это и нужно? Нет жителей - жалобы писать некому.

В результате такого рода поездки губернатора пока выглядят не как деловые мероприятия, а как местный туризм.

Сергей СМОЛИН.

Фото из социальных сетей.