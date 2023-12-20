Подведены итоги Года педагога и наставника. В Приволжском федеральном округе трудятся почти 260 тысяч педагогов

На минувшей неделе в Нижнем Новгороде на площадке Театра юного зрителя состоялось подведение итогов Года педагога и наставника в Приволжском федеральном округе. В торжественном мероприятии приняли участие делегации из всех 14 субъектов ПФО.

К гостям церемонии обратился заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

- 2023 год, который по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина был объявлен Годом педагога и наставника, призвал всех нас обратить особое внимание на очень сложную и важную профессию педагога, на её статус. Объединение усилий людей, горящих своим делом, способно менять ход истории. Увлечённый своим делом педагог, учитель, наставник способен менять человеческие судьбы. Мы всегда с теплотой и благодарностью вспоминаем тех, кто смог увидеть и раскрыть наши таланты, помог нам определить свой жизненный путь. В Приволжском федеральном округе трудятся почти 260 тысяч педагогов, из которых 214 тысяч - учителя. Общими усилиями нам удалось внести 34 учреждения округа в рейтинг 200 лучших школ страны, - отметил Олег Машковцев.

От имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова он пожелал педагогам и наставникам Приволжья профессиональных успехов и благодарных учеников.

В ходе торжества Олег Машковцев также вручил педагогическим работникам государственные награды Российской Федерации за высокие профессиональные достижения.

От Кировской области на праздничном мероприятии присутствовала делегация из 13 лучших представителей сферы образования. Трое из них были награждены благодарственными письмами Министерства просвещения Российской Федерации:

Елена Андреевна Бабушкина, учитель русского языка и литературы Вятского многопрофильного лицея;

Ольга Владимировна Казаринова, проректор по научной и инновационной работе Института развития образования Кировской области;

Андрей Иванович Ширяев, преподаватель истории и обществознания Кировского технологического колледжа пищевой промышленности.

- В системе образования я работаю более 14 лет, и для меня, как работника педагогической сферы, было важно ощущать себя причастным к данному мероприятию. Меня переполняло чувство радости за высокую оценку моего труда, очень приятно услышать слова благодарности, испытать атмосферу праздника и гордость за проделанную работу! После таких слов хочется двигаться только вперёд, к новым вершинам в деле воспитания и обучения подрастающего поколения, - сказал Андрей Иванович.

Анастасия ЧЕТВЕРГОВА.