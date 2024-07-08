Подробности - в квитанциях. В Кировской области проиндексировали тарифы

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В нашем мире за всё приходится платить. Не случайно появилась поговорка: «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке». В полной мере эта аксиома относится и к юбилею города Кирова.

Судите сами: ремонт фасадов и работы по замене кровли, которые к 650-летию областного центра массово ведутся в городе, осуществляет Фонд капремонта на деньги от взносов горожан. Ремонт тротуаров и дорог заставляет людей искать объездные пути. А чтобы общественный транспорт в этот праздничный период не остановился, подняли цену на проезд в нём.

Аукнулся юбилей областного центра и при индексации тарифов, которая ежегодно случается 1 июля. И дело не только в том, что губернатор Кировской области в честь праздника её не отменил. Хотя мог бы. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и без всякого основания не стал в этом году повышать тарифы для населения. А кировчане и жители области не дождались такого подарка от власти.

Но, что ещё хуже, дабы не портить картинку юбилейных торжеств, население даже не проинформировали (хотя ранее делали это регулярно) о том, насколько сильным будет удар по кошельку простых граждан со стороны поставщиков ресурсов и коммунальных услуг. Мы ведь все за то, чтобы «быть первыми» и жить на позитиве, правда? Зачем среди праздника задумываться, как придётся «корячиться», чтобы оплатить неподъёмные счета за тепло, воду и электричество? Зачем портить ответственным чиновникам глянцевую картинку торжеств?

Правительство Российской Федерации утвердило индексацию тарифов на 2024 - 2025 годы еще в ноябре 2023-го. Из постановления кабинета министров следует, что средний индекс для Кировской области составляет 9,8 процента.

Понятно, что эта цифра является «средней по больнице». Она ничего не говорит о том, какие колебания этого индекса возможны в разрезе отдельных муниципальных образований, а также различных поставщиков ресурсов и коммунальных услуг. И раскрывать эти детали региональные чиновники, да и топ-менеджеры энергетических и коммунальных компаний, не торопятся.

Когда журналист «Вятского края» обратился по этому вопросу к руководителю Кировского филиала ПАО «Т Плюс» Сергею Бересневу, тот отказался отвечать, на сколько вырастет тариф на тепло. За ответом господин Береснев посоветовал обратиться в Региональную службу по тарифам (РСТ) Кировской области. А там в свою очередь и. о. начальника РСТ Григорий Троян отослал журналиста в пресс-службу правительства Кировской области.

Информационный рупор региональной власти, каковым является пресс-служба, заморачиваться деталями не стал, а сослался на опубликованную 24 июня на сайте правительства области информацию об индексации тарифов.

В этом официальном пресс-релизе чиновники напомнили о том, что индексация не проводилась вот уже полтора года, то есть с декабря 2022-го. Они также повторили цифру из постановления Правительства РФ - 9,8 процента. А дальше написали, что кировчанам грех жаловаться на такой рост цен: есть регионы, где он выше.

«В региональной службе по тарифам подчеркивают, что индекс платы для Кировской области установлен на уровне средних показателей по Приволжскому федеральному округу (шестое место из 14 в ПФО) и в целом на уровне средних показателей по стране, - указано в информации на сайте правительства области. - Для сравнения: в Республике Башкортостан индекс составит 10,9 процента, в Республике Татарстан - 10,8 процента, в Пермском крае - 10,2 процента, в Республике Ингушетия - 12,4 процента, в Калининградской области - 13 процентов, в Республике Северная Осетия - 13,7 процента, в Забайкальском крае - 15 процентов».

И ни одной точной цифры индексации в Кировской области потарифно: сколько прибавили на электричество, сколько накинули на теплоснабжение, что с тарифом на водоснабжение. Средняя цифра должна ответить на все вопросы, подробности - в квитанциях.

«Облагодетельствовала» региональная власть и один из муниципалитетов.

«Для города Кирово-Чепецка в предыдущие годы индекс был установлен на уровне 11,8 процента в связи с большими инвестициями в модернизацию коммунальной инфраструктуры города, - сообщили в пресс-службе правительства. - Сейчас указом губернатора Кировской области этот показатель снижен до 10,8 процента».

И тут не грех было бы задать вопрос главе региона: а какой город, собственно, в этом году отмечает юбилей - Киров или Кирово-Чепецк? Складывается впечатление, что последний. Впрочем, зависть тут неуместна. Даже после снижения тарифный индекс для Кирово-Чепецка всё равно остался выше среднего по области.

Но здесь важен сам факт возможности снижения индекса или вообще отмены индексации. Была, значит, у губернатора возможность сделать настоящий подарок кировчанам, но он не захотел этого. А это означает, что интересы поставщиков ресурсов и коммунальных услуг для него значат больше, чем жизнь простых людей. И все его разговоры про «работу на благо граждан» - лишь пустопорожнее сотрясание воздуха.

Артём ОБЛОМОВ.