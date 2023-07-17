Подлежит обсуждению. «Дорожный миллиард» не помогает Кировской области

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В последнее время у нас очень много шума вокруг дорог. То чиновники презентуют пятилетнюю программу развития вятских путей сообщения, то они рапортуют об успешном освоении «дорожного миллиарда», то в восторге от того, что именно в Кировской области провели всероссийский научно-практический семинар «Эффективные решения по доведению до нормативного состояния автомобильных дорог IV и V категорий». Не проходит ни одной оперативки у губернатора Александра Соколова, на которой бы не затрагивалась дорожная тема.

Если судить по официальным публикациям облправительства и кировской городской администрации, то получается, что работа по строительству и ремонту дорог кипит, как кастрюли на кухне у хорошей хозяйки. Вот только жалоб от жителей области по этому поводу меньше не становится. И Центр управления регионом их тщательно фиксирует. Так что же на самом деле происходит в дорожной отрасли?

Миллиард на периферию

Начнем с позитива. Еще в начале года по инициативе губернатора Александра Соколова была запущена программа, получившая название «Дорожный миллиард». Ее суть в том, что семидесяти муниципальным образованиям области выделены деньги, в общей сложности миллиард рублей, на приведение местных дорог в порядок. Какие из них будут ремонтировать, определяют сами жители района путем голосования.

Все мы знаем, как обстоят дела с местными бюджетами в районах области и много ли на те скудные средства, что там есть, можно сделать в плане улучшения путей сообщения. Поэтому выделение дополнительных средств на эти цели восприняли положительно буквально все - и местные чиновники, и люди, там живущие.

Кое-где этим деньгам так обрадовались, что уже в мае успели заключить контракты, а к июню - завершить ремонт дорог. Например, в Советске. Там привели в порядок дорожное покрытие на улицах Садовая, Академика Шишкина, Дзержинского и Кооперативная. Ну, как привели… отсыпали щебнем, благо Чимбулатский карьер под боком. Конечно, людям идти по щебню в хорошей обуви не совсем удобно. Но это меркнет на фоне того, что ремонтные работы на упомянутых улицах не проводились более полувека и там была яма на яме.

А вот на улице Набережная в пос. Гирсово Юрьянского района решили положить асфальт. Работы там сейчас идут полным ходом. И попиариться туда недавно приезжал даже сам Александр Соколов. Отчет о его поездке есть на сайте правительства области.

Согласно данным регио­нальной власти, на конец июня «уже отремонтировано 14 объектов общей протяженностью 21,3 км в девяти муниципальных образованиях: Вятскополянском, Зуевском, Кирово-Чепецком, Оричевском, Сунском, Тужинском районах, Омутнинском городском поселении, Фалёнском муниципальном округе, Ивановском сельском поселении».

Освоение «дорожного миллиарда» должно завершиться в сентябре этого года.

Ну опустили так опустили

Сегодня стало гораздо меньше упоминаний о том, что, помимо плановых работ по содержанию и ремонту дорожного покрытия, область уже который год улучшает дорожную сеть в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Но это не значит, что в данном направлении ничего не делается. Напротив, немалые федеральные средства вкладываются в ремонт и строительство улиц Кировской агломерации, в которую входят, помимо областного центра, Слободской и Кирово-Чепецк. И за то время, что существует нацпроект, улучшения улично-дорожной сети видны невооруженным глазом.

Поэтому ушатом холодной воды для областного руководства стал рейтинг регионов России по качеству дорог, в котором Кировская область заняла одно из последних мест. Его опубликовало «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.

О том, насколько региональным чиновникам этот рейтинг пришелся «против шерсти», говорит хотя бы то, что с комментариями по его поводу поспешил заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Жердев.

Он выступил в эфире радио «Кировград» и сказал:

- Как он составлялся (этот рейтинг. - Ред.)? Была взята общая протяжённость дорожной сети региона. В Кировской области это порядка 25 тысяч километров. Больше половины из них - сельские грунтовые дороги, которые не категорируются, не попадают ни в какие рейтинги, но при этом «РИА Новости» эти дороги учло.

По версии Жердева, в Кировской области в 2021 году доля дорог регионального значения в нормативном состоянии составляла 37 процентов, к концу 2022 года по плану должна была составить 44 процента. С учётом привлечения средств и ускоренных темпов ремонта удалось выйти на показатель 48 процентов.

Не обошла вниманием опубликованный рейтинг и вятская общественность. Общественная палата Кировской области направила в «РИА Новости» запрос по его поводу. И там пояснили, что составлялся рейтинг на основе данных Росстата. А согласно последним, в Кировской области свыше 2600 км дорог, из которых местными считаются около 2200 км. На конец 2022 года доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, регионального или межмуниципального значения составляла 48,1 процента, доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, местного значения - 22,2 процента. Путем простейших математических операций средний показатель получается на уровне 25 процентов. И где тут неправда, непроверенные данные или подтасованный результат?

«Мы вам всем покажем…»

И сразу после того, как Кировскую область объявили аутсайдером рейтинга дорог, именно она была выбрана для проведения всероссийского научно-практического семинара «Эффективные решения по доведению до нормативного состояния автомобильных дорог IV и V категорий». В нём принимали участие сто специалистов почти из 50 регионов России.

По мнению областного руководства, выбор места проведения семинара - свидетельство доверия той политике, которую осуществляет в дорожной отрасли правительство региона.

Губернатор Александр Соколов на открытии с пафосом произнес:

- В Кировской области впервые проходит такой масштабный научно-практический семинар, и для нас это знаковое мероприятие. Все опросы граждан нашей области показывают, что дороги являются главной потребностью. У нас есть понимание, куда двигаться и что делать.

И вслед за тем сообщил участникам семинара о своих планах (не об итогах, заметьте, а только о перспективах):

- Сейчас мы поставили амбициозные задачи. Мы приняли пятилетнюю программу развития дорожного хозяйства: до 2027 года на дорожную отрасль планируем направить более 80 миллиардов рублей, на эти средства привести в нормативное состояние более 2000 километров дорог и 69 мостов.

По версии Соколова, несмотря на то, что в области «мы имеем такую запущенную дорожную сеть», у нас есть чему поучиться. В частности, он считает, что опыт программы «Дорожный миллиард» заинтересовал специалистов других регионов.

- Росавтодор, Министерство транспорта РФ это видит и этот опыт транслирует на всю Россию, - сказал губернатор.

Передовые технологии… из Израиля?

К сожалению, единственное, чему пока могут научиться представители других регионов страны у «команды Соколова», - это строить грандиозные, или, как их называет сам Соколов, «амбициозные», планы. А вот с их реализацией чаще всего возникают разного рода казусы. Так случилось и на второй день семинара. Его провели на выезде, в Слободском. Там им продемонстрировали работы по ремонту улицы Екатерининская.

Как доложил собравшимся министр транспорта Кировской области Алексей Пет­ряков, при ремонте будут использоваться новые технологии.

- Существующее основание мы усиливаем цементом с добавлением ряда специальных добавок, - сказал министр. - Это называется «стабилизация грунта», после чего мы получим плотную плиту толщиной 20 сантиметров, на которую впоследствии будет уложена органоминеральная смесь. Такая технология позволяет значительно снизить стоимость работ без потери качества.

Вот только технология эта, как говорят специалисты, не новая, а качество будет зависеть от правильного подбора компонентов смеси.

Впрочем, вопросы есть не только к изменению технологий, но и к проведению торгов и к их результату. Во-первых, общественники, в том числе и помощник депутата Государственной думы РФ Марии Бутиной, одновременно руководитель группы общественного контроля за качеством дорожных работ при Общественной палате Кировской области Константин Ситчихин, обратили внимание на то, что восстановление дороги на ул. Екатерининская квалифицируется как ремонт, а не как капитальный ремонт. Такая неграмотность при составлении технического задания (ТЗ) может навлечь на городских чиновников обвинение в нецелевом расходовании бюджетных средств. К тому же в ТЗ указано конкретное наименование стабилизатора грунта, что противоречит федеральному закону о госзакупках.

Во-вторых, муниципальный контракт заключён с питерской фирмой «Возрождение». До этого она работала в Крыму и Санкт-Петербурге. По странному совпадению в местах, где фирма была задействована, проходил маршрут трудовой биографии министра Алексея Петрякова. Но, что общественников еще больше настораживает, так это тот факт, что учредитель компании Борис Голдгамер является гражданином Израиля.

А в завершение стоит упомянуть о том, что «Возрождение» получило контракт на ремонт не только улицы Екатерининская в Слободском, но и улицы Партизанская в Унях.

«Оба объекта ремонтируют за счёт регионального бюджета (контроль в данном случае с стороны Росавтодора отсутствует), - написал на своей странице в «Телеграме» Константин Ситчихин. - Изучая конкурсную документацию, не нашёл сведения, кто осуществляет стройнадзор. Если данная функция осталась за чиновниками, будет беда».

Вот вам и амбициозные планы, и эффективность «Дорожного миллиарда», и радужные перспективы дорожной отрасли. Добавить к мнению общественников нечего.

Иван ТРОФИМОВ.