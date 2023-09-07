Под знаком Васнецова. Пленэр этого года закончился традиционно - большой выставкой работ

Несмотря на проблемы, которые сопровождали это мероприятие при его подготовке, результаты, на мой взгляд, превзошли ожидания. Я бы даже сказал, что итог данного пленэра стал лучшим за весь период его проведения. И немалая в том заслуга организаторов, пригласивших для участия в нём художников Студии военных художников имени Митрофана Грекова.

Лучше меньше, но лучше

В отличие от прежних лет, когда на Васнецовский пленэр съезжались мастера со всей большой России и даже из зарубежья, география приглашенных в этот раз выглядела, прямо говоря, бедно. Пара-тройка мастеров из Брянска, а остальные - из Москвы, да к тому же шестеро из них - «грековцы».

Да и по числу участников нынешний пленэр был победнее прежних. Всего десять человек приехали в Киров в юбилейный для Виктора Васнецова год.

Но, несмотря на такую «бедность», мероприятие в профессиональном плане получилось более весомым. И главную роль сыграло в этом широкое представительство на нём художников из Студии Грекова во главе с её художественным руководителем - народным художником РФ Михаилом Полетаевым.

В плюс нынешнему пленэру пошло и то, что некоторые художники приехали на вятскую землю не в первый раз. Так, Василий Куракса был в Кирове уже четыре раза: трижды он приезжал на Васнецовский пленэр и один раз - на персональную выставку. Также участником трех пленэров был и «грековец», заслуженный художник РФ Валерий Мокрушин. Эти художники уже сумели оценить тот творческий потенциал, который дают васнецовские места, а потому погружение в этот мир для них было более глубоким. Не случайно каждый из них имеет своё понимание объектов, которые можно назвать васнецовскими.

Василий Куракса так об этом рассказывает:

- Когда мы как-то вечером на закате сидели в Уржуме на бугре, откуда открывается вид на изгибы реки и стоящие невдалеке высокие ели, то я почему-то сразу вспомнил свои посещения Третьяковской галереи. Там я видел картины самих Васнецовых, но кроме них, например, полотна Аркадия Рылова. И тогда у меня возникал вопрос: где же находятся такие места, которые их вдохновили? И когда я приехал в Уржум, когда увидел реку Вятку, я понял, где были у них истоки творчества. Им в душу, видимо, с детства запала эта природа. Даже сказочные персонажи Васнецова из этих краёв.

А у Валерия Мокрушина иное вИдение.

- Для меня это - старая Вятка. Те её островки, которые сохранились на сегодняшний день. А ещё мне интересна поездка в Рябово. Там напрямую соприкасаешься с Васнецовыми. Вы посмотрите сами, даже древняя московская архитектура, которая есть у Васнецовых на картинах, она присутствует в каменных вятских домах и строениях. А их сказочная поэтика просто разлита по вятской земле. Вы посмот­рите на виды Уржума, и поймёте меня. Любой уголок, где я побывал, напоминает о них так или иначе. Дерево, пруд, озеро, река. Это очень сложный ассоциативный ряд. Но он очень богатый.

Но что бы каждый из приехавших на пленэр ни понимал под словом «васнецовские места», всем была предоставлена возможность найти «своего Васнецова». Нынче география пленэра включала в себя не только Киров, но и Уржум, село

Лопьял в Уржумском районе, а также село Рябово в Зуевском. И такое разнообразие не могло не отразиться на конечном результате, который сейчас имеют возможность увидеть кировчане и гости города на выставке в Вятском художественном музее имени В.М. и А.М. Васнецовых (кстати, она продлится до 17 сентября).

Все грани талантов

Активное перемещение художников по васнецовским местам, их участие в разных мероприятиях дали в итоге поразительный результат. Можно смело сказать, что каждый участник пленэра по-своему открыл для себя Васнецова, прикоснулся к истокам его вдохновения.

Мы уже привыкли видеть на итоговых выставках в основном пейзажи. И здесь они также есть. Но поражают разнообразие мест и выбор времени суток, при котором один и тот же вид получает разное, а часто и необычное звучание. К таковым относятся, например, вид на Вятку на закате от Валерия Мокрушина или закатные блики на реке от Полины Минеевой.

Однако рядом с видами вятской природы есть немало и портретных зарисовок. Некоторые из них даже зарисовками назвать трудно, настолько они законченны. И здесь нельзя не отметить мастерство, с каким своих натурщиков изобразил Михаил Полетаев. А его холст «Мила. XVIII Васнецовский пленэр» можно назвать титульным для всей выставки.

Но пейзажами и портретами потенциал итоговой выставки не исчерпывается. Среди полотен есть немало жанровых. Одну из таких картин ее автор Василий Куракса назвал «Рябовский звон», а другая, написанная им же, получила название «Праздник в Никульчино».

На этой выставке поражает не только разнообразие жанров, которые представили участники пленэра, но и разнообразие авторских стилей - от академического у Михаила Полетаева до импрессионизма а-ля Константин Коровин у Василия Кураксы или примитивизма от Людмилы Гавриловой.

Нельзя также не отметить, что, несмотря на характер мероприятия, предполагаю­щего написание этюдов, среди работ участников пленэра встречаются вполне законченные произведения. К таковым, например, можно отнести панораму Свято-Успенского Трифонова монастыря, написанную Валерием Мокрушиным, или вид на кировскую ротонду авторства Сергея Мишина.

Всё это, вместе взятое, делает выставку богатой и разно­образной. Любой, кто придёт на неё, найдёт здесь что-либо на свой вкус, что-то затраги­вающее его чувство прекрасного, его понимание красоты.

А художественный музей можно поздравить и с успешно проведенным мероприятием, и с тем, что его запасники пополнятся произведениями, которые не стыдно показать на любой выставке. И не только у нас в стране, но и за рубежом.

Сергей СМОЛИН.

Фото автора.