Почти неприличные предложения, или Как правительство КО строит планы развития экономики

Фото kirov.invest.ru.

Если Цой пел «Мы ждём перемен», то региональные чиновники в своём недавнем релизе, размещённом на сайте правительства Кировской области, сообщают нам, что они ждут инвестиций. Ждать, конечно, можно, но, если перефразировать слова великого Александра Суворова о роли счастья в военных действиях, раз ожидание, два ожидание, да помилуй Бог, надо же когда-нибудь и делать что-то. А вот с этим у тех, кто по роду своей деятельности призван развивать областную экономику, большая проблема.

Впрочем, представителей регионального экономического блока, который возглавляет первый зампред областного правительства Михаил Сандалов, сложившееся положение дел, похоже, вполне устраивает. Именно такой вывод напрашивается, когда пытаешься разобраться, где и какие инвестиции ожидают местные чиновники.

С бору по сосенке

Сегодня, как сообщает экономический блок правительства Кировской области, инвесторам предлагают реализовать 12 крупных проектов. К числу таковых относятся строительство завода по производству ориентированно-стружечной плиты (OSB), развитие туристической инфраструктуры Заречного парка, строительство завода по переработке молока, развитие действующего предприятия глубокой переработки древесины лиственных пород, развитие действующего производства по изготовлению изделий народно-художественных промыслов и другие.

Для более конкретного ознакомления с инвестиционными предложениями всем интересующимся предлагается посетить Инвестиционный портал Кировской области, то есть интернет-сайт, где все эти предложения расписаны подробно.

Несмотря на то, что в правительственном релизе есть необходимые активные ссылки для перехода на указанный интернет-ресурс, чиновники, думается, рассчитывали, что переходить по ним на оригинал никто не будет. И, возможно, они были правы. Обывателю, да и большинству региональных СМИ, вполне достаточно того, что написано в официальном сообщении. Но если всё же утрудить себя, то «открытия» сыплются как из рога изобилия.

Например, один из предлагаемых для вложения средств проектов под названием «Комплекс из 49 биологически активных веществ, «упакованных» природой (пчёлами) в инновационные и традиционные продукты пчеловодства» к инвестпроектам, можно сказать, не относится. Эта инициатива уже получила гранты федерального Фонда инноваций и Кировского областного фонда поддержки МСП, то есть уже реализуется. Пасека, которая поставляет сырьё, находится в Сунском районе, а производственный цех - в Нолинском.

Есть и другие сомнительные моменты в этом «инвестиционном предложении». Так, при вложениях в проект в размере 55 млн рублей его инициаторы ожидают получить отдачу в размере двух с лишним миллиардов. Рентабельность производства - 192 процента. Уже только эти цифры вызывают подозрения у любого серьёзного человека, хоть что-то смыслящего в экономике. Слишком сильно они напоминают лохотрон, где, как кричат зазывалы, вкладываешь рубль, получаешь сто.

Нельзя назвать серьёзным и другое «инвестиционное предложение» - строительство завода по переработке молока. Его предлагается возводить в Вятских Полянах. И это, согласитесь, весьма странный выбор площадки, так как основные производители молока находятся в центральной части Кировской области. Кто повезёт сырьё в такую даль, когда на одних транспортных расходах разориться можно? Тот же аргумент применим и к инициативе по созданию в Вятских Полянах производства мягких сыров.

Странно среди «инвестиционных предложений» выглядят и два проекта, инвестор для которых уже известен. Речь идёт о строительстве завода по производству фармацевтических субстанций в Лёвинцах Оричевского района и о разработке технологии получения авиационного топлива из торфа. В первом случае интересантом выступает известный производитель медицинских препаратов «Нанолек», а во втором - Кировский филиал компании «Т Плюс», которой принадлежит предприятие «Вяткаторф».

Обе эти компании будут реализовать свои планы самостоятельно и без всякой посторонней помощи. Да и сторонних инвесторов они к своим делам вряд ли подпустят. Так о каких же «инвестиционных предложениях» в данном случае можно говорить?

И уж совсем смешно выглядит предложение для щедрого дяди-инвестора построить завод по производству цемента в Советском районе. Эпопея с его созданием началась ещё в 2004 году, и с тех пор дурачков вложиться в это бесперспективное предприятие не нашлось. Что сегодня в Советском районе поменялось? Да ничего. Видимо, в региональном министерстве экономики просто «стряхнули пыль» с завалявшейся под спудом папки, чтобы перечень «инвестиционных предложений» не выглядел очень уж убого.

Фото kirov.invest.ru.

На контрасте

На фоне природной хитрости вятского чиновного люда и его нежелания заниматься реальными делами разительным контрастом смотрится то, что делают наши соседи по Приволжскому федеральному округу, в частности в Оренбургской области.

Как написала недавно «Российская газета», там три года назад была создана особая экономическая зона (ОЭЗ) «Оренбуржье». Всего за два года с момента открытия резидентами ОЭЗ стали 16 компаний. На один бюджетный рубль здесь приходится 15,1 рубля частных инвестиций.

«Благодаря системному подходу план работы по запуску ОЭЗ «Оренбуржье», рассчитанный до 2030-го, выполнен за два года, - констатировал губернатор области Денис Паслер. - Сегодня это основной драйвер роста инвестиций в экономику региона. Опережающими темпами мы выполняем план по её загрузке. Площадке нет ещё и трёх лет, но уже 16 резидентов решили разместить предприятия у нас. Из них шесть - распределительные центры, а 10 - это производства, которые будут открыты в ближайшие два-три года. Это новые технологические линии и современные технологии. Продукция будет востребована как в регионе, так и за его пределами».

Уже в октябре прошлого года на территории особой экономической зоны начал работу первый резидент - распределительный центр «Оренбург Север». На очереди - запуск завода по выпуску молочной продукции. Также на площадках ОЭЗ ведётся строительство предприятий, которые планируют производить в регионе импортозамещающее оборудование для мясопереработки, железобетонные изделия, сжиженный природный газ и другую продукцию.

Изначально планировалось, что за восемь лет благодаря ОЭЗ удастся привлечь 16 миллиардов рублей инвестиций. Но уже сегодня этот показатель перекрыт почти втрое - сумма инвестиций достигла 46,7 миллиарда рублей.

В планах оренбургских чиновников завести на эту площадку высокотехнологичные производства. И есть основания полагать, что эти планы не эфемерны, так как востребованность ОЭЗ «Оренбуржье» подтверждается ростом количества резидентов

Сегодня территорию особой экономической зоны «Оренбуржье» в областном центре планируется расширить вдвое - до 950 гектаров.

И это в Оренбургской области, которая прежде в рейтингах инвестиционной привлекательности традиционно соседствовала с Кировской - не в самом конце, но и никак не в лидерах. А что говорить про традиционные «локомотивы» экономики ПФО - Пермский край, Нижегородскую область, республики Татарстан и Башкортостан.

Таким образом, ситуация с инвестициями в Кировской области кардинально отличается от происходящего у соседей. Наше министерство экономического развития за 10 с лишним лет так и не смогло запустить в работу два промышленных парка - в Вятских Полянах и в Слободино Юрьянского района. Поэтому все разговоры региональных чиновников о привлечении в Кировскую область инвестиций выглядят просто смешно.

Артём ОБЛОМОВ.