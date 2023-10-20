Почти как медаль. Ваше мнение!

Фото: пресс-центр правительства Кировской области

6 октября в Кирове торжественно вручили первые нагрудные знаки «Ветеран труда Кировской области».

Региональное звание ветерана труда было введено еще в 2006 году, но знак появился только в этом году. Теперь он будет вручаться удостоенным звания вместе с удостоверением.

— Наши внуки и наши правнуки, сохранив эту медаль, будут точно знать, что их бабушка, прабабушка хорошо работала, и ее отметили таким знаком, — прокомментировала вручение Галина Созонова, председатель Яранской районной организации ветеранов-пенсионеров.

Нагрудный знак «Ветеран труда» - это металлический медальон круглой формы золотистого цвета диаметром 30 мм. Он крепится к одежде с помощью ювелирной булавки.

«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Насколько значимо награждение человека знаком «Ветеран труда Кировской области»?

- Да, это признание заслуг ветерана перед регионом.

- Значок не важен, важнее полагающиеся к званию льготы.

- Все звания и знаки областного уровня ничего не значат.

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги предыдущего опроса.

Фото: ГТРК «Вятка»

Жалобы жителей Кировской области на работу, а точнее, отсутствие таковой у регионального Фонда капитального ремонта накапливаются как снежный ком. Из Мурыгино и Кирово-Чепецка сообщают, что подрядчики фонда не успели перекрыть крыши домов до начала осенних дождей и не спешат закончить работы, несмотря на грядущие холода.

В Кирове на одном из домов крышу починили, но теперь она протекает и затапливает квартиры жильцов. Между прочим, тех самых людей, которые ежемесячно пополняют счёт Фонда капремонта своими деньгами.

Мало неудач в плановых ремонтах, так региональное правительство поручило фонду облагородить фасады домов к грядущему 650-летию города Кирова.

«Вятский край» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Как вы оцениваете работу Фонда капремонта в Кировской области?

- Положительно. Выполняются большие объемы работ – 8 голосов (12,9%).

- Отрицательно. Фонд не контролирует качество ремонтов – 43 голоса (69,4%).

- Я живу в частном доме и не интересуюсь программой капремонтов – 11 голосов (17,7%).

Статью «За витриной нового фасада» читайте в субботнем номере «Вятского края».