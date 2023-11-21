Почётные звания, благодарности и награды. Культурная жизнь региона не стоит на месте

В этой сфере постоянно что-то происходит не только в Кирове, но и в районах области.

В ноябре уже прошло немало мероприятий, которые свидетельствуют о том, что по части культуры Кировская область не уступает другим, даже столичным регионам, а многим из них может еще и фору дать.

Библиотекарей наградили

В Кировской областной библиотеке для детей и юношества им. А.С. Грина прошли общественно-педагогические Лихановские чтения. Мероприятие проводится в регионе с 2002 года по инициативе Российского детского фонда и администрации города Кирова.

Участников чтений приветствовала заместитель председателя правительства Кировской области Светлана Шумайлова. Зампред подчеркнула, что ежегодные Лихановские чтения являются для региона одним из ожидаемых и любимых событий в культурной и образовательной жизни.

- Лихановские чтения всегда объединяют неравнодушных людей, которые с заботой относятся к детям и для которых очень важно, чтобы наши дети были счастливы, жили в гармонии и комфорте. В наше время дети нуждаются в том, чтобы им дали точку опоры, наполнили смыслами их жизнь, и наша задача - предложить им вечные ценности: добро, любовь и справедливость, - сказала Шумайлова.

Зампред отметила значимость темы, которая в этом году была центральной на протяжении Лихановских чтений, - «Воспитание гражданина»:

- Очень важно говорить с детьми через книгу и прямым диалогом и давать им и их родителям знания о том, как сделать так, чтобы в нашей душе и на земле был мир.

В ходе пленарного заседания состоялось награждение лучших библиотечных работников областных и муниципальных учреждений культуры, а также образовательных организаций Кировской области. В 2023 году лауреатами конкурса лучших библиотечных работников стали 13 человек.

Кроме того, на мероприятии председателем Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» (РДФ) Дмитрием Лихановым вручена специальная премия РДФ «Лучший детский библиотекарь России». Им стала Татьяна Питиримова, библиотекарь Адышевской сельской библиотеки-филиала (Оричевский район).

Смотр оперных талантов

В начале ноября Киров посетила оперная певица Любовь Казарновская. Она провела мастер-класс для студентов и преподавателей Кировского колледжа музыкального искусства имени И.В. Казенина.

Во время творческой встречи Любовь Юрьевна прослушала троих студентов, отметила достойный уровень их исполнительского мастерства и работу педагогов по их обучению, дала рекомендации по дальнейшей практической деятельности.

Любовь Казарновская приехала в Киров с проектом «Молодая опера России». 10 ноября на сцене Вятской филармонии имени П.И. Чайковского состоялся грандиозный оперный гала-концерт.

В рамках концерта талантливые вокалисты в сопровождении Вятского губернского симфонического оркестра имени В.А. Раевского под управлением главного дирижера Ильи Дербилова исполнили арии из всемирно известных опер. В программе также звучали русские романсы.

Благодарность Института астрономии

Кировская область получила благодарность от руководителя Института астрономии Российской академии наук Бориса Шустова за организацию и проведение XVII Международных молодежных Циолковских чтений.

В этом году впервые они прошли в международном формате. Идейным вдохновителем мероприятия, а также председателем чтений является Виктор Савиных, лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, почётный гражданин Кирова и Кировской области.

«Необходимо отметить, что сотрудники Музея К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики под умелым руководством директора Татьяны Зубаревой просто блестяще справились с огромной организационной работой по успешному проведению чтений, - написал Борис Шустов. - Как человек, имеющий большой научно-организационный опыт, я могу это оценить».

Юбилей лихановской библиотеки

В ноябре исполнилось 20 лет со дня открытия муниципального бюджетного учреждения «Библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова». С юбилеем её сотрудников и посетителей поздравила заместитель председателя правительства Кировской области Светлана Шумайлова.

- Библиотека занимает достойное место среди именных библиотек города и области, работает и совершенствуется, выполняя свою главную миссию - служение детям, создание особой среды для культурного развития и формирования личности ребёнка, подростка, молодого человека, для воспитания достойного гражданина нашей страны, - отметила Светлана Шумайлова. - Отрадно, что, продолжая добрые традиции Альберта Анатольевича, библиотека занимается социально значимыми проектами, проводит сотни мероприятий для юных читателей и помогает тем детям, возможности здоровья которых ограничены.

В формировании «золотого книжного запаса» библиотеки принял участие Российский детский фонд. Немалые усилия для открытия библиотеки приложил писатель Альберт Лиханов. Издания, подаренные Лихановым, составляют особую часть фонда: это книги из личной библиотеки его семьи, а также подаренные ему в разное время известными деятелями культуры и искусства, политиками, общественными лидерами.

В Восточном отремонтировали культурный центр

Благодаря проекту «Местный Дом культуры» в этом году в посёлке Восточный Омутнинского района проведён ремонт Культурно-спортивного центра.

В помещении привели в порядок сцену: заменили полы и обработали их огнезащитными средствами. Закупили световое оборудование, позволяющее на новом уровне проводить концерты и мероприятия, а также принимать гостей из других районов. В зрительном зале центра отремонтировали потолки.

С 2013 года Культурно-спортивный центр в Восточном внесен в Национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России». Здесь активно развиваются 32 коллектива, 14 из которых занимаются самодеятельным народным творчеством. Среди их участников - не только состоявшиеся артисты, но и начинающие таланты.

Кроме развития народного творчества, в центре уделяют большое внимание военно-

патриотическому воспитанию.

Почётный академик появился в Кирове

В Москве состоялось заседание президиума Российской академии художеств, во время которого были вручены академические награды. Директор Вятского художественного музея (ВХМ) Анна Шакина стала почетным членом академии.

Почетными членами академии становятся выдающиеся деятели культуры и искусства Российской Федерации и других стран, а также те люди, которые своей активной просветительской и общественной деятельностью вносят значительный вклад в сохранение и развитие культуры нашей страны.

Анна Владимировна работает в музее уже около 30 лет, последние пять из них - в должности директора. Она реализовала ряд крупных проектов, в том числе главную выставку 2021 года - «Авангард. На телеге в XXI век». Сейчас идет подготовка выставки «Александр Витберг. Художник и архитектор», приуроченной к 650-летию города Кирова и к 160-летию с даты завершения строительства Александро-Невского собора в Вятке. Следует отметить, что под руководством Анны Шакиной в музее реализовано более десяти крупных проектов на грантовые средства и благодаря спонсорской помощи.

Обзор подготовил Сергей СМОЛИН.