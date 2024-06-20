Почётные граждане города Кирова

Открывшаяся 7 июня в Диораме выставка «Почетные граждане города» (0+) рассказывает о кировчанах, которым присвоено это звание за вклад в развитие Вятки - Кирова с 1860-х годов до наших дней.

Впервые на выставке показаны почетные граждане города Вятки дореволюционного периода. Впервые это звание было присвоено в 1864 году В.Н. Струкову. Всего до 1917 года звание почетного гражданина получили двенадцать граждан. Среди них два министра Российской империи (С.Ю. Витте, М.И. Хилков), пять вятских губернаторов (В.Н. Струков, В.И. Чарыков, Н.А. Тройницкий, А.Н. Волков, Ф.Ф. Трепов), вице-губернатор (Д.И. Батурин), купцы и благотворители (А.Я. Прозоров, П.П. Клобуков), чиновники и общественные деятели (А.А. Пьянков и основатель Вятского публичного музеума П.В. Алабин).

28 января 1969 года исполком Кировского городского Совета народных депутатов вновь учредил звание «Почетный гражданин города Кирова», которое до сих пор присваивается за «выдающийся вклад в развитие, благополучие и процветание города Кирова, рост его авторитета и известности у российской и мировой общественности».

На сегодняшний день этого высокого звания удостоены 63 человека. Это общественные деятели, учителя, врачи, строители, космонавты, руководители предприятий, представители творческих профессий.

Экспозиция рассказывает о тех, кто первыми заслужили честь надеть через плечо алую ленту с золотыми буквами: М.А. Колповском, М.К. Любовикове, А.Г. Никитине, Э.А. Штиной, В.Н. Волкове.

Жители и гости областного центра узнают о тех, благодаря кому город Киров стал известен не только в России, но и во всём мире. Это М.Г. Исакова - первая советская чемпионка мира по конькобежному спорту, лётчики-космонавты В.Н. Волков, В.П. Савиных, А.А. Серебров, Герой Советского Союза С.В. Храмцов, хирург и учёный В.А. Журавлёв, журналист и писатель А.А. Лиханов, народный артист России В.И. Казенин, генеральный директор завода «Лепсе» Герой Труда РФ Г.А. Мамаев, народный художник России В.Г. Харлов.

На выставке можно увидеть редкие экспонаты из фондов областного краеведческого музея, материалы из семейных архивов почетных граждан города Кирова - награды, фотографии, документы, личные вещи, подарки и сувениры.

Выставка работает до 31 июля 2024 года.

Анастасия ЧЕТВЕРГОВА.

Фото Кировского областного краеведческого музея имени П.В. Алабина.