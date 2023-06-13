Побег от дела о лесе? Слобожане «потеряли» Багаму Джамалутдинова

Фото: navigator-kirov.ru

О том, что известный слободской бизнесмен Багама Джамалутдинов, в недалёком прошлом причисляемый к когорте кировских олигархов, мог покинуть пределы России, сообщили жители Слободского, которые «уже более недели не могут до него дозвониться».

Впрочем, версия одних, что Багама Алиевич отправился в гости к сыну, давно живущему за границей, а по желчному мнению других, что вероятной причиной отъезда могла быть активность Следственного комитета, где наконец-то проснулся интерес к «уничтожению на корню 19,7 гектара лесных угодий», которые еще десятью годами ранее во всех документах именовались «реликтовым лесом» и «зеленой зоной», опровергается третьими - «ближним кругом» бизнесмена, «находящегося в Кирове», и тем, что «сегодня видели его машину» бентли.

Кстати, отправной точкой повышенного следкомовского интереса к Джамалутдинову могло стать почти двухгодичной давности заявление «о преступлении», направленное в органы жителем деревни Совье Николаем Швецовым. Он сообщил о выдаче «руководством администрации лесорубочных билетов», последствием чего стало почти полное уничтожение лесного массива в слободской природоохранной зоне.

При этом под разрешительными документами, по версии Швецова, стоит личная подпись главы города Ирины Желваковой, «давшей добро» на вырубку леса вблизи карьера «Западный» пенсионеру из Дагестана - Ибрагиму Алиевичу Ибрагимову (что под протокол подтвердил первый зам Желваковой Павел Вайкутис). При этом Ибрагимова никто из местных лесоразработчиков «в глаза не видел», так что сом­нениями о том, что все бразды правления по разработке карь­ера нерудных материалов и вырубке без малого 20 гектаров реликтового леса сосредоточены по-братски в руках Багамы Джамалутдинова, слободские лесорубы не мучаются.

Зелёный щит, пластилиновый меч и прямоугольные лысины

По первому шевцовскому заявлению слободская полиция, проведя торопливую и не самую сложную проверку: от здания полиции до тех самых теперь уже бывших лесных угодий было рукой подать, а во всех без исключения лесорубочных билетах стоит личная подпись главы Слободского Ирины Желваковой или, редко, ее первого зама Павла Вайкутиса, в ноябре 2021 года разродилась первым постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела.

Но после многочисленных жалоб Шевцова - в кировские министерства, в прокуратуру и в администрацию президента - занялась «дополнительной проверкой», итогом которой уже в декабре того же года также стал «отказняк», который с любой точки зрения - правовой или беллетристики - вряд ли можно назвать виртуозным. Так как в материалах дела имеется заключение министерства лесного хозяйства о «причинении ущерба свыше 200 миллионов рублей», которые в последующих протоколах незатейливо трансформировались в 15 млн.

Впрочем, на пяти листах компьютерного текста, изготовленного слободской полицией, отчетливо видно поэтапное превращение охраняемой «зеленой лесопарковой зоны с лесным массивом» (до 2013 года), ранее граничившей с карьером «Западный», то в земли «нед­ропользования», то в «земли населенных пунктов».

Наверное, не люби бы так Ирину Желвакову в областном руководстве и не будь она так облагодетельствована силовыми ведомствами (а чем иначе объяснить длящуюся почти десятилетие слободскую «лесную вакханалию»), еще один официальный полицейский «опус» мог бы стать «дембельским аккордом» для слободского силового руководства. Которое не нашло ничего странного в том, что лесной массив, в 2007 году объявленный правительством «зеленым щитом областного центра» (общая площадь - 175 тысяч гектаров, а диаметр не менее 70-75 километров), в полицейской интерпретации превратился в... «участки для удаления деревьев и кустарников». Которые при их «зачистке» естественным образом расширяли площадь разрабатываемого карьера.

Интересно, что космическими снимками, датированными августом 2018 года, полученными полицейскими через интернет-систему Google Earth, еще подтверждается наличие «зеленого щита». Но через три года «лесной диагноз» фатален: как указано в полицейском документе, растительность на данных территориях отсутствует. Точнее, представляет из себя «четко очерченную прямоугольную лысину в океане тайги».

Кстати, при подготовке очередного «отказного материала» слободская полиция прямо ссылается на консультанта Управления муниципальным имуществом Вахрушину, чья информация имеет, мягко говоря, весьма спорную, и в смысле законодательных актов, и с точки зрения местного лесного бизнеса, трактовку. Например, Вахрушина сообщает, что лесные участки «предоставляются в аренду... без проведения торгов», так как вполне достаточно... заявления будущего арендатора. Который, как разработчик недр (читай Ибрагим Ибрагимов), получил земельные участки под карьер в 2013 и 2014 годах на основании имеющейся у него лицензии. Тогда же при межевании лесных массивов был изменен статус земельного назначения на «недропользование», что закреплено постановлением администрации Слободского.

И к началу весны прошлого года, видимо, исчерпав все варианты доводов о невиновности Желваковой, в полиции сообразили, что Ирина Викторовна все-таки «спецсубъект», равно как и вероятно замещающий дагестанского горного жителя слободской «известный лесоруб» Джамалутдинов, и передали все материалы в местный отдел СКР. Где в мае было возбуждено уголовное дело по статье о «превышении должностных полномочий», но только «по факту».

Однако к концу минувшего лета у «лесного дела» начались пролежни, так как, установив факт преступления, следствие не нашло подозреваемых. И Николай Васильевич обратился с иском в суд, требуя «привлечь следком к ответственности за бездеятельность»: «продолжительное неустановление виновных в преступлении должностных лиц и отсутствие иных действий, способствующее сокрытию совершенного преступления и содействующее виновным уйти от наказания», напрямую, по мнению Швецова, «направлено на подрыв государственных интересов». Что слободские юристы сочли едва ль не первой в стране жалобой частного лица, защищающего интересы государства, на Следственный комитет. После чего, как сообщил Швецов, «его опросили по новой».

Впечатляющий ценник

Кстати, к тому времени слободские «специалисты по лесу и его вырубке» сосчитали «причиненный области ущерб», называя данные «вероятными» и «предположительными». Так как были вынуждены использовать лишь «открытые данные», ведь реальные объемы кубометров леса, вырубленного по соседству, а затем на территории карьера «Западный», никому, кроме заготовителя, неизвестны.

Так, согласно официальным таблицам, на одном гектаре лесного массива растет не менее 400 деревьев (одно на пять мет­ров), так что «снять» с одного га можно от 500 до тысячи, а при густом лесе - до трех тысяч кубометров леса. Что «финансово впечатляет» даже при минимальном (цена за куб две тыс. руб.) пересчете на рубли. А при условии, что вырубка леса проведена на 20 гектарах, то «лесные бизнесмены» говорят о «цифре, большей, чем миллиард».

Кстати, налоговым службам также неведомы реальные объемы вырубленного леса, а соответственно, и полученная карьером «Западный» прибыль.

Гай Ричи