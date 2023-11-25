Победу ждали долго-долго. В Кирове прошёл чемпионат России, «Родина» принимала новосибирский «Сибсельмаш»



В минувшее воскресенье, 19 ноября, в Киров пришёл чемпионат России ­ «Родина» принимала новосибирский «Сибсельмаш».

Уже к девятой минуте игры после точных ударов Кирилла Кулаева, Никиты Меньшикова и Рамиля Ибрагимова наша команда вела в счёте ­ 3:0. До перерыва гости не очень­то сумели поправить дела ­ 3:1. Это им удалось сделать в самом начале второго тайма ­ 3:3. И всё же кировские хоккеисты взяли игру в свои руки ­ мячи в ворота посылали Рамиль Ибрагимов, Олег Пивоваров (с пенальти) и Кирилл Кулаев. Ответом новосибирцев был один гол в ворота Максима Шакирова, капитана «Родины». Итог матча ­ 6:4. Следует отметить недисциплинированную игру гостей ­ 105 штрафных минут за матч против 30­ти у кировской команды. Наши хоккеисты не реализовали два 12­метровых штрафных удара: отлично проявил себя вратарь «Сибсельмаша».

Так для «Родины» в этот день закончилась серия из 52 матчей без побед. И болельщики снова увидели на льду кировского стадиона ритуальную в таких случаях «рыбку» в исполнении своих любимцев. В предыдущий раз это было здесь 25 декабря 2021 года, когда наша команда обыграла ульяновскую «Волгу» ­ 4:3, и, между прочим, два мяча у кировчан тогда забил Евгений Леухин, в нынешнем сезоне выступающий за новосибирский клуб.

А 22 ноября «Родина» на домашнем льду принимала абаканские «Саяны», вернувшиеся в этом году в класс сильнейших. Кстати, в сезоне­1993/1994 хоккеисты из Хакасии завоевали бронзовые медали чемпионата России ­ пока самый большой их успех. Итог этой встречи ­ 3:4. В кировской команде голы на счету Дмитрия Кураева, Кирилла Кулаева и Олега Пивоварова.

Положение команд в чемпионате страны:

1. «Кузбасс» (Кемерово) ­ 15 очков после пяти игр.

2. «Водник» (Архангельск) ­ 15 (5).

3. «СКА­Нефтяник» (Хабаровск) ­ 12 (6)...

9. «Сибсельмаш» (Новосибирск) ­ 4 (6).

10. «Родина» ­ 3 (3). 11. «СКА­Уральский трубник» (Первоуральск) ­ 3 (4)...

Евгений МАХОВ.