Победу ждали долго-долго. В Кирове прошёл чемпионат России, «Родина» принимала новосибирский «Сибсельмаш»
СПОРТ
В минувшее воскресенье, 19 ноября, в Киров пришёл чемпионат России «Родина» принимала новосибирский «Сибсельмаш».
Уже к девятой минуте игры после точных ударов Кирилла Кулаева, Никиты Меньшикова и Рамиля Ибрагимова наша команда вела в счёте 3:0. До перерыва гости не оченьто сумели поправить дела 3:1. Это им удалось сделать в самом начале второго тайма 3:3. И всё же кировские хоккеисты взяли игру в свои руки мячи в ворота посылали Рамиль Ибрагимов, Олег Пивоваров (с пенальти) и Кирилл Кулаев. Ответом новосибирцев был один гол в ворота Максима Шакирова, капитана «Родины». Итог матча 6:4. Следует отметить недисциплинированную игру гостей 105 штрафных минут за матч против 30ти у кировской команды. Наши хоккеисты не реализовали два 12метровых штрафных удара: отлично проявил себя вратарь «Сибсельмаша».
Так для «Родины» в этот день закончилась серия из 52 матчей без побед. И болельщики снова увидели на льду кировского стадиона ритуальную в таких случаях «рыбку» в исполнении своих любимцев. В предыдущий раз это было здесь 25 декабря 2021 года, когда наша команда обыграла ульяновскую «Волгу» 4:3, и, между прочим, два мяча у кировчан тогда забил Евгений Леухин, в нынешнем сезоне выступающий за новосибирский клуб.
А 22 ноября «Родина» на домашнем льду принимала абаканские «Саяны», вернувшиеся в этом году в класс сильнейших. Кстати, в сезоне1993/1994 хоккеисты из Хакасии завоевали бронзовые медали чемпионата России пока самый большой их успех. Итог этой встречи 3:4. В кировской команде голы на счету Дмитрия Кураева, Кирилла Кулаева и Олега Пивоварова.
Положение команд в чемпионате страны:
1. «Кузбасс» (Кемерово) 15 очков после пяти игр.
2. «Водник» (Архангельск) 15 (5).
3. «СКАНефтяник» (Хабаровск) 12 (6)...
9. «Сибсельмаш» (Новосибирск) 4 (6).
10. «Родина» 3 (3). 11. «СКАУральский трубник» (Первоуральск) 3 (4)...
Евгений МАХОВ.
Оставить свой комментарий
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.