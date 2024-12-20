Победу оценил картонный губернатор

Второй круг розыгрыша ВХЛ «Олимпия» начала на домашнем льду. И в первом матче потерпела повторное поражение от «Дизеля» ­ 1:2.

Первая игра с этим соперником стала самым разгромным поражением сезона. В первом поражении тренерский штаб винил качество работы защитников, во втором ­ удаления.

Юрий Култынов, главный тренер «Олимпии»:

«Не могу упрекнуть команду: играли с желанием, с хорошей самоотдачей. Перестроились по сравнению с матчем в Пензе в средней зоне. Считаю, что провели очень хороший первый период. Инициатива была на нашей стороне.

А ключевым фактором проигрыша стали удаления второго периода. Десять минут играть в меньшинстве ­ это нагрузка на вратаря, нагрузка на защитников, на центральных нападающих. Соответственно, где­то сил, где­то концентрации не хватило после такой нагрузки. Глобальной проблемой для нас становятся удаления, эти ребята будут наказаны».

Домашнюю серию продолжила встреча с ЦСК ВВС. «Олимпии» удалось прервать череду поражений ­ чепецкая команда обыграла ЦСК ВВС со счётом 1:0. В первом круге чемпионата «олимпийцы» одолели самарскую команду на её поле.

Юрий Култынов:

«Считаю, что после первого периода счёт мог быть крупнее. Немного скомканный второй период получился, шла атака на атаку. У соперника были моменты, у нас были моменты. Ну а в третьем уже сыграли по счёту, прагматично.

Победа на ноль ­ это всегда двойная победа. Выделить надо Артёма Кузина. Здорово, уверенно сегодня провёл матч. Порадуюсь за Илью Баранова, давно не забивал. От него ждём голы в каждом матче».

На последнюю домашнюю игру года болельщиков «Олимпии» позвали в праздничных костюмах. И кто­то опять прикинулся губернатором. Настоящий­то чепецкий хоккей игнорирует! Болельщики так и не дождались истинное руководство региона (ни главу, ни минспорта). Поэтому и довольствуются картонными визитёрами. Отчего чиновники игнорируют «Олимпию» и тысячи болельщиков ­ вопрос отдельный.

Фейковый губернатор счётом остался доволен ­ 2:1 в пользу «Олимпии». Да и в стане болельщиков праздник ­ не только одержали верх над «Кристаллом», но и взяли две победы подряд в сезоне и первые четыре очка на домашнем льду.

Встречу с соперником из Саратова, где шайбы забросили Дмитрий Овечкин и Тимофей Пономарёв, можно назвать образцом осторожной игры. Обе команды боялись ошибиться и тщательно выстраивали оборону. «Кристалл» даже превосходил «Олимпию» по игровой статистике, что не помешало нашим победить, буквально вырвав победу на последних секундах.

До нового года «Олимпию» ждут четыре сложных матча на выезде: в Челябинске с «Челметом», с «Горняком» в Верхней Пышме, с «Магниткой» в Магнитогорске и с «Южным Уралом» в Орске.

Фото ХК "Олимпия".