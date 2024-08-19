Победный буллит
СПОРТ
Кирово-чепецкая команда «Олимпия» продолжила серию контрольных матчей двумя встречами с хоккейным клубом «Торпедо-Горький» в Нижнем Новгороде.
Первая предсезонная игра завершилась победой хозяев льда 5:2 (1:1, 2:0, 2:1). Во втором матче команда Юрия Култынова поменяла подход. Хотя итог дался непросто. Соперник увидел сильные черты «Олимпии» свою игру, блестящую работу голкипера, сильную защиту.
Три периода игры и овертайм счёт на табло не менялся, показывая нули. А вот в серии послематчевых бросков оказались точнее кирово-чепецкие хоккеисты. Победу обеспечил экскапитан молодежной команды «Олимпия» Максим Пиков, что особенно порадовало болельщиков. Финальный счет 0:1 в пользу «Олимпии».
Главный тренер Юрий Култынов так оценил матчи с ХК «Торпедо-Горький»:
Матчи другие по сравнению с теми, что мы провели в Перми. Соперник более быстрый и агрессивный в прессинге. Неплохая первая игра в нашем исполнении. Однако не сумели реализовать несколько моментов. Во второй встрече силы нас покинули, всётаки четыре матча провели за семь дней. Здорово, что сыграли «на ноль», но плохо, что не забили. Продолжаем тренироваться, готовимся к турниру.
«Олимпия» путешествует не одна. Кирово-чепецкие болельщики продолжают удивлять Высшую хоккейную лигу своей искренней поддержкой, что особенно заметно на играх ХК «Олимпия». Несмотря на будний день, два десятка болельщиков отправились следом за командой в Нижний Новгород, а трансляция матча собрала более 20 тысяч просмотров и около тысячи комментариев.
Впереди у «Олимпии» выступление на турнире в Самаре, где соперниками станут ЦСК ВВС, «Ижсталь» и «Челны». Клуб также анонсировал как минимум один контрольный матч в Кирово-Чепецке до старта чемпионата.
А пока парни бьются на ледовой площадке, в высоких кабинетах чиновники обсуждают их потенциал. Так, выяснилось, что министерство спорта Кировской области верит в «Олимпию». На совещании у губернатора оценили поход кирово-чепецкой команды в «вышку» и поддержку «Сельмаша». «Я уверен, что они будут биться в этом году за плей-офф», - заявил губернатору министр Сергей Сулик. Не часто такое услышишь! И хочется верить, что разногласия между главой региона и учредителем команды если не разрешены, то хотя бы стали не такими острыми.
Фото ХК «Торпедо-Горький».
Оставить свой комментарий
Читайте также
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.