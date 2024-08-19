Победный буллит

Кирово­-чепецкая команда «Олимпия» продолжила серию контрольных матчей двумя встречами с хоккейным клубом «Торпедо-­Горький» в Нижнем Новгороде.

Первая предсезонная игра завершилась победой хозяев льда ­ 5:2 (1:1, 2:0, 2:1). Во втором матче команда Юрия Култынова поменяла подход. Хотя итог дался непросто. Соперник увидел сильные черты «Олимпии» ­ свою игру, блестящую работу голкипера, сильную защиту.

Три периода игры и овертайм счёт на табло не менялся, показывая нули. А вот в серии послематчевых бросков оказались точнее кирово­-чепецкие хоккеисты. Победу обеспечил экс­капитан молодежной команды «Олимпия» Максим Пиков, что особенно порадовало болельщиков. Финальный счет ­ 0:1 в пользу «Олимпии».

Главный тренер Юрий Култынов так оценил матчи с ХК «Торпедо-­Горький»:

­ Матчи другие по сравнению с теми, что мы провели в Перми. Соперник более быстрый и агрессивный в прессинге. Неплохая первая игра в нашем исполнении. Однако не сумели реализовать несколько моментов. Во второй встрече силы нас покинули, всё­таки четыре матча провели за семь дней. Здорово, что сыграли «на ноль», но плохо, что не забили. Продолжаем тренироваться, готовимся к турниру.

«Олимпия» путешествует не одна. Кирово-­чепецкие болельщики продолжают удивлять Высшую хоккейную лигу своей искренней поддержкой, что особенно заметно на играх ХК «Олимпия». Несмотря на будний день, два десятка болельщиков отправились следом за командой в Нижний Новгород, а трансляция матча собрала более 20 тысяч просмотров и около тысячи комментариев.

Впереди у «Олимпии» ­ выступление на турнире в Самаре, где соперниками станут ЦСК ВВС, «Ижсталь» и «Челны». Клуб также анонсировал как минимум один контрольный матч в Кирово­-Чепецке до старта чемпионата.

А пока парни бьются на ледовой площадке, в высоких кабинетах чиновники обсуждают их потенциал. Так, выяснилось, что министерство спорта Кировской области верит в «Олимпию». На совещании у губернатора оценили поход кирово­-чепецкой команды в «вышку» и поддержку «Сельмаша». «Я уверен, что они будут биться в этом году за плей-­офф», -­ заявил губернатору министр Сергей Сулик. Не часто такое услышишь! И хочется верить, что разногласия между главой региона и учредителем команды если не разрешены, то хотя бы стали не такими острыми.

Фото ХК «Торпедо-Горький».