Победив в четырёх играх на домашнем льду, «Олимпия» начала выездную серию
СПОРТ
29 сентября «Олимпия» одержала верх над молодёжным хоккейным клубом (МХК) «Липецк» в первом выездном матче сезона. Команда с отдачей отрабатывала все три периода, но и соперник далеко не промах. Решающую четвёртую шайбу кировочепецкая ледовая дружина забила в последнюю пятиминутку встречи. Но, по словам главного тренера Юрия Култынова, его подопечные потеряли концентрацию в первом периоде и над этим предстоит работать.
В первой игре с «Липецком» точными бросками отличились Михаил Бычков, Максим Пиков, Владислав Аппельганц и Тимофей Пономарёв.
За игрой команды горожане следили не только дома, но и на улице. Насколько душевная у болельщиков выросла традиция собираться в КировоЧепецке в сквере у большого экрана!
Если в первый день выездных игр победа над «Липецком» далась «Олимпии» с трудом, то на второй день команде удалось многое исправить. Тому подтверждение трижды загоревшийся фонарь за воротами соперника, в то время как доставать шайбу из своих ворот кировочепецким игрокам довелось только единожды. Хотя интрига, по словам главного тренера, всё равно сохранялась до конца матча.
Шайбы себе на счёт записали Яков Ященков и Максим Пиков, оформивший дубль.
Кировочепецкая хоккейная команда прервала серию побед, продолжавшуюся с начала сезона. Выездной тур в Мичуринске прошёл не так, как мечталось болельщикам и тренерскому штабу. Несмотря на полную самоотдачу, «Олимпия» дважды уступила в играх с ХК «Тамбов».
Соперник сильный и знакомый, баталии с ним были тяжёлыми и в прошлом сезоне.
В первом матче основное время закончилось с равным счётом, вклад в который внёс Даниил Мартынец. Судьба игры решилась в овертайме, больше повезло сопернику.
Но поражение не разгром. Тренерский штаб и болельщики поддержали «Олимпию»: встреча проходила на высоком уровне игрового мастерства.
4 октября, во второй игре, «Олимпия» уступила сопернику в основное время. Единственную шайбу в ворота «Тамбова» забросил Александр Гришин. А сопернику дважды удалось пробить нашу защиту.
Несмотря на досаду поражения, игры оставили приятное впечатление и у болельщиков, и у тренерского штаба. Юрий Култынов назвал их хорошими, интересными и содержательными и добавил, что над слабыми сторонами предстоит кропотливая работа. Отдельно главный тренер выделил реализацию большинства.
«Олимпия» возвращается в КировоЧепецк. Впереди два домашних тура: 13 и 14 октября встреча с МХК «Кристалл» (Саратов), а 17 и 18 октября с ХК «ЭкоНиваБобров» (Бобров)
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