Победив в четырёх играх на домашнем льду, «Олимпия» начала выездную серию

29 сентября «Олимпия» одержала верх над молодёжным хоккейным клубом (МХК) «Липецк» в первом выездном матче сезона. Команда с отдачей отрабатывала все три периода, но и соперник ­ далеко не промах. Решающую четвёртую шайбу кирово­чепецкая ледовая дружина забила в последнюю пятиминутку встречи. Но, по словам главного тренера Юрия Култынова, его подопечные потеряли концентрацию в первом периоде ­ и над этим предстоит работать.

В первой игре с «Липецком» точными бросками отличились Михаил Бычков, Максим Пиков, Владислав Аппельганц и Тимофей Пономарёв.

За игрой команды горожане следили не только дома, но и на улице. Насколько душевная у болельщиков выросла традиция ­ собираться в Кирово­Чепецке в сквере у большого экрана!

Если в первый день выездных игр победа над «Липецком» далась «Олимпии» с трудом, то на второй день коман­де удалось многое исправить. Тому подтверждение ­ трижды загоревшийся фонарь за воротами соперника, в то время как доставать шайбу из своих ворот кирово­чепецким игрокам довелось только единожды. Хотя интрига, по словам главного тренера, всё равно сохранялась до конца матча.

Шайбы себе на счёт записали Яков Ященков и Максим Пиков, оформивший дубль.

Кирово­чепецкая хоккейная команда прервала серию побед, продолжавшуюся с начала сезона. Выездной тур в Мичуринске прошёл не так, как мечталось болельщикам и тренерскому штабу. Несмот­ря на полную самоотдачу, «Олимпия» дважды уступила в играх с ХК «Тамбов».

Соперник ­ сильный и знакомый, баталии с ним были тяжёлыми и в прошлом сезоне.

В первом матче основное время закончилось с равным счётом, вклад в который внёс Даниил Мартынец. Судьба игры решилась в овертайме, больше повезло сопернику.

Но поражение ­ не разгром. Тренерский штаб и болельщики поддержали «Олимпию»: встреча проходила на высоком уровне игрового мастерства.

4 октября, во второй игре, «Олимпия» уступила сопернику в основное время. Единственную шайбу в ворота «Тамбова» забросил Александр Гришин. А сопернику дважды удалось пробить нашу защиту.

Несмотря на досаду поражения, игры оставили приятное впечатление и у болельщиков, и у тренерского штаба. Юрий Култынов назвал их хорошими, интересными и содержательными и добавил, что над слабыми сторонами предстоит кропотливая работа. Отдельно главный тренер выделил реализацию большинства.

«Олимпия» возвращается в Кирово­Чепецк. Впереди два домашних тура: 13 и 14 октября ­ встреча с МХК «Кристалл» (Саратов), а 17 и 18 октября ­ с ХК «ЭкоНива­Бобров» (Бобров)