Победа - поражение - победа

Кирово-чепецкая «Олимпия» проводит первую выездную серию игр регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги. Клуб уже сыграл три из четырёх матчей. География впечатляет: Омск, Курган, Ханты-Мансийск и Тюмень.

«Олимпия» начала выездной тур с победы. Натиска кирово-чепецкой команды не удержали «Омские крылья» - сильный соперник, который в начале сезона ВХЛ успел собрать серию из четырёх побед.

Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу «Олимпии». Авторами шайб в ворота омичей стали Раис Шафеев и Глеб Зырянов. Причём все шайбы матча оказались заброшены в первом же периоде. Два последующих периода, хотя и были интенсивными, к изменению счёта не привели. По игровой статистике, дебютант ВХЛ «Олимпия» ни в чём не уступала хозяевам льда, что сделало победу не просто приятной, а закономерной.

Юрий Култынов, главный тренер «Олимпии»: «У нас была пауза после домашнего тура. Поэтому начали немножко робко, скованно. Возможно, где-то не сразу вошли в игру, но очень здорово, что первыми забили. Наверное, это и стало ключевым фактором успеха».

Следующей остановкой команды стал Курган - 22 сентября там состоялся матч с «Зауральем». До последнего периода игры казалось, что победа в руках у «олимпийцев»: счёт после двух игровых отрезков был 3:1. Фонарь за воротами соперника зажгли Максим Пиков, Александр Федотов и Раис Шафеев. Но «Зауралье» перевернуло игру в последнем периоде, забив три шайбы в ворота «Олимпии». Сравнял счёт на последних минутах матча Сергей Яневский, уводя игру в овертайм, а после и в серию буллитов. Увы, по буллитам «Олимпия» потерпела поражение. Итог оказался досадным, но уступить по буллитам - всё же означает одно заработанное очко.

В послематчевом интервью Юрий Култынов так охарактеризовал игру: «В нашем исполнении, я считаю, игра вышла волнообразной. Начало мы откровенно проспали, соперник же был более активен и более заряжен. Затем ситуацию выправили, стали играть в свой хоккей. Хотел бы отметить, что от игры к игре мы прибавляем, но психология нас, по всей видимости, пока подводит».

На утро 23 сентября «Олимпия» после шести матчей имела в активе пять очков и занимала 25-е место, опережая не только двух других дебютантов ВХЛ - «Юнисон-Москва» и «Магнитку», но и действующего обладателя Кубка Петрова - альметьевский «Нефтяник».

Следующим соперником команды стала «Югра» (Ханты-Мансийск). Клуб был создан в 2006 году. По итогам прошлого сезона ХК «Югра» занял пятое место в регулярном чемпионате ВХЛ. В плей-офф дошёл до полуфинала.

24 сентября команды встретились в Ханты-Мансийске. После первого периода счёт оставался 0:0. На 32-й минуте «Югра» забила первую шайбу в матче, счёт продержался до третьего периода, когда Тимофей Пономарёв, замкнув передачи Ильи Баранова и Александра Шикуна, реализовал численное большинство и сравнял счёт.

С этим счётом закончилось основное время игры. «Олимпия» вырвала победу в овертайме, на 63-й минуте автору победной шайбы защитнику Сергею Яневскому ассистировали Максим Пиков и Раис Шафеев. 1:2 в пользу кирово-чепецкой команды.

Юрий Култынов, главный тренер ХК «Олимпия»: «Хороший матч в нашем исполнении. Ребята практически на сто процентов выполнили задание. Наверное, единственная грубейшая ошибка - пропущенный гол. Не буду скрывать, перед матчем был небольшой мандраж, ведь ехали к такой солидной команде. Радуют молодые ребята. Не хочу сглазить, надеюсь, что они будут продолжать работать в том же духе. Все линии сегодня сыграли здорово, считаю, что заслуженная победа».

Завершает выездную серию матч с командой «Рубин» в Тюмени.

Фото: ХК «Омские крылья», ХК «Зауралье» и ХК «Югра».