Победа на малых трассах. В Кузнецке прошли открытые соревнования на Кубок Пензенской области по трассовым автомоделям

С 2 по 5 ноября в городе Кузнецке прошли открытые соревнования на Кубок Пензенской области по трассовым автомоделям. Город Киров представляла на них команда Станции юных техников (СЮТ) - четыре спортсмена и тренер.

Каждый участник соревнований выступил результативно, завоевав медали различного достоинства. Команда кировских юных техников заняла первое место в младшей возрастной категории. А в личных первенствах дважды отметился Макар Порошин, выигравший золото в двух номинациях: «Класс моделей F1-24» и «Класс моделей Production 1/24». Второе место в классе F1-24 завоевал Макар Перваков, а бронза дважды осталась за Иваном Скакуном, выступившим в обоих классах моделей.

Принять участие в состязаниях стало возможным благодаря спонсору. Накануне соревнований представители Станции юных техников обратились к руководителю Группы «Сельмаш» Александру Чурину с просьбой рассмотреть вопрос о благотворительной помощи. Александр Анатольевич принял решение выделить денежные средства и оплатить поездку кировской команды в Кузнецк.

- Участвовать в соревнованиях нужно обязательно, ведь это требует от спортсмена максимальной мобилизации его физических возможностей как в момент подготовки, так и в период соревнования. Результатами юных кировчан на соревнованиях по трассовым автомоделям можно гордиться. Желаю ребятам в дальнейшем реализации их технических и творческих талантов, - отметил Александр Чурин.

Представители администрации СЮТ выразили благодарность за помощь в организации поездки детей: «Ребята получили серьёзный опыт участия в мероприятиях высокого уровня, обменялись опытом построения автомоделей с другими участниками соревнований, что не менее важно, чем победа».

Справка: На Станции юных техников реализуются программы технической, художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной направленностей. В Кирове ребята могут записаться в любой из 36 кружков, в которых их научат конструировать, проектировать, рисовать, мастерить макеты кораблей, самолетов и планеров, программировать роботов и многое другое.

Л. СЕМЁНОВА