По волнам нашей памяти. К 650-летия города в Кирове стартовал уникальный театральный проект

Фото: vk.com/mekhanicapamyati

«Механика памяти» - проект, направленный в будущее. Вот что рассказал о нём его инициатор и руководитель - театральный режиссёр Евгений Ланцов.

- Евгений Юрьевич, с чего всё началось?

- С моего приезда в Кировский драматический театр в 2018 году. С этой идеей я и приехал по приглашению тогдашнего министра культуры в свой родной город. Несколько поколений моих бабушек и прабабушек, дедушек, да и мои родители здесь жили. Корни мои в Вятке. И четыре года вынашивал этот проект.

- Цель его?

- «Спровоцировать» драматургов, писателей на создание драматургических произведений об истории Вятки и о её выдающихся людях. Из глубины веков и до сего­дняшнего дня. А драматургия - страшная сила, когда в ней заложена сильная и здоровая идея и когда она поставлена в живом театре. Ведь идея, заложенная автором в пьесе, развивается в театре, и тогда она способна овладеть массой народа. Любовь к родному краю, например. Главная, так сказать, потаённая цель проекта состоит в том, чтобы написанные пьесы рано или поздно были поставлены на сценах. И ещё - идентификация вятского характера, его особенности, самобытности. Во все времена столица желала «причёсывать» регионы, их культуру под свою гребёнку, а они этому всячески сопротивлялись. Вологодчина должна оставаться вологодчиной, а Вятский край - вятским краем. И люди должны ощущать себя исконно вятскими, со своими особинками. В этом сила, и за этим - будущее. Есть в вятских хитрость, умение вроде бы приспособиться к обстоятельствам, а потом внезапно разогнуться и показать, где раки зимуют.

Центром проекта должен был стать драмтеатр - там ещё в 2020 году зарождалась «Механика памяти» как форма проекта по историческому просвещению молодёжи средствами театра, мы сотрудничали с Вятским государственным университетом. А поскольку договор со мной не продлили и я ушёл из театра, пришлось реализовывать его вне стен «драмы». Проект остался проектом, он «фамильный», мною сочинённый. И когда он получил именной грант Президента России для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства, мне позвонили из министерства культуры и спросили, буду ли я его реализовывать, и я согласился. Мы объявили драматургический конкурс, были написаны пьесы. Причём не только вятские писатели их создавали, но и драматурги со всей России. 47 пьес было написано, создана комиссия, которую я попросил возглавить известного всей стране театрального деятеля из Екатеринбурга Николая Коляду. Из 47 пьес мы выбрали десять, по которым были созданы и показаны публике эскизы спектаклей. Показы прошли в исторических местах города - в гостинице «Чарушин» (бывшей «Центральной»), в учебном корпусе ВятГУ (где был пединститут), в ботаническом саду, на «Крине». Они имели большой успех, особенно у молодёжи.

А параллельно с ними шла программа лекций по истории Вятки, были творческие встречи, в том числе с Николаем Колядой. Получилась обширная и очень эффектная культурная программа. В работе над проектом у нас сложилась прекрасная коман­да (один бы я ничего не сделал), в которой каждый - сильная творческая единица со своими уникальными умениями и знаниями: Юлия Колобова, кандидат культурологии, доцент ВятГУ, Нина Тодыбаева, заведующая сектором «Музей А.С. Грина и литературного краеведения» Кировского областного краеведческого музея.

В этом году мы выиграли грант Президентского фонда культурных инициатив. На этот раз кроме драматургов в проекте будут участвовать и студенты театральных вузов: столичного ГИТИСа и Екатеринбургского театрального института. Ну и Коляда в этом году снова приедет в наш город.

«Вещь в себе»

- Пьеса - это такая «вещь в себе». Если она получилась, она может быть поставлена на сцене и через 10 лет, 20, 100 лет. Все написанные пьесы размещены на сайте «Механика памяти», лучшие будут изданы в «бумажном» сборнике, и я знаю наверняка, что каждая из них обязательно найдёт свой театр. И не обязательно - кировский. Хотя в Театре на Спасской нынешней весной была премьера «Вятских сказок», написанных на прошлогодний конкурс, так что начало положено.

- А в этом году вы пока ещё только принимаете новые пьесы?

- Да, до конца августа. Две уже прислали. Одна - про детство Чайковского, он же из Воткинска, который раньше входил в Вятскую губернюю, а другая - о Бехтереве, нашем гениальном учёном. В этом году наш проект будет реализован в два этапа. Первый, который пройдёт в начале сентября, посвящён учёным, родившимся на Вятке. Он так и называется - «Механика памяти - 2023. Вятка - малая родина русских учёных». Реализация проекта осуществляется за счёт средств бюджета города Кирова в рамках конкурса проектов «Город добрых соседей» по реализации общественных инициатив к 650-летию города. На конкурс принимаются пьесы, посвящённые известным учёным и исследователям, родившимся или жившим на вятской земле. Это, например, и основоположник космонавтики Константин Циолковский, и знаменитый хирург доктор медицинских наук Александр Бакулев, и учёный-селекцио­нер Николай Рудницкий, и множество, множество других.

Второй этап с широкой тематикой пройдёт в начале декабря 2023 года.

- Евгений Юрьевич, а почему всё же «Механика памяти»? Как это сочетается?

- «Механизм» нашей памяти работает на удивление просто: всесторонне изучая прошлое, мы принимаем его как глубоко родное и любимое, тем самым придавая смысл своему настоящему и формируя зав­трашний день. Мы уверены, что знакомство с историко-культурным наследием Вятского края, выраженное в доступных и увлекательных формах, способно заразить жителей Кировской области подлинным интересом, а затем и глубоким уважением к своей малой родине. Киров должен стать центром культурного притяжения, местом, куда хочется возвращаться и напитываться новыми знаниями, яркими эмоциями и энергией созидания. Проект «Механика памяти» призван с помощью театральных средств вызвать к жизни всё прекрасное, но потерянное, всё живое, но странным образом забытое. Мы ждём пьес, в которых оживёт купеческая Вятка, а вместе с ней Булычёвы, Прозоровы, Лаптевы, Клабуковы. Мы ждём пьес, в которых раскроются личности вятских учёных, врачей, космонавтов, художников, спортсменов, артистов.

- А театральный марафон когда будет?

- Он также пройдёт в два этапа. В сентябре мы отберём три пьесы про вятских учёных. Первый конкурс привязан к началу учебного года, а в декабре будет представлена вся широта тематических пьес. Итогом драматургического отбора станут постановки пяти эскизов спектаклей об истории города и о его выдающихся деятелях. Театральный марафон пройдёт с 1 по 10 декабря на исторических площадках города. Кроме того, состоятся и поэтический конкурс, и выступления музыкантов.

«Поэтические штудии»

- Также с апреля по август оргкомитет проекта принимает пьесы на второй Всероссийский драматургический конкурс проекта «Механика памяти - 2023», проходящий при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (организация-заявитель - Кировское отделение Союза писателей России), - продолжил рассказ Евгений Ланцов. - Пьесы должны способствовать повышению привлекательности города Кирова (Вятки), Вятского края в глазах жителей и гостей региона. Работы принимаются в трёх номинациях: «Археология памяти» - пьесы, посвящённые истории города Кирова - Вятки - Хлынова и его выдающимся горожанам; «Слово мастера» - инсценировки по произведениям вятских писателей; к юбилею Николая Заболоцкого - в рамках специальной номинации к 120-летию со дня его рождения. Председатель жюри драматургических конкурсов - российский драматург и режиссёр Николай Коляда.

Помимо театральной, в рамках проекта «Механика памяти - 2023» будут реализованы музыкальная, поэтическая и традиционная просветительская программы. Так, с мая по сентябрь оргкомитет принимает заявки от молодых поэтов, в возрасте от 18 до 35 лет, на участие во Всероссийском семинаре молодых литераторов «Поэтические штудии», который пройдёт в городах Кирове и Уржуме с 1 по 5 декабря 2023 года. Цель отбора - выявить одарённых российских поэтов и наметить векторы развития современной поэзии, основанной на традициях русской поэтической школы, ярким представителем которой является Николай Алексеевич Заболоцкий.

Многие кировские писатели, поэты уже приняли участие в проекте. Вот как отозвался о нём поэт Николай Пересторонин.

«За 650 дней до празднования 650-летия Хлынова - Вятки - Кирова стартовал у нас культурно-просветительский проект «Механика памяти» и буквально с первого вечера вписался в культурное пространство Вятки. Да так, что не покидало ощущение, что все­гда в нём присутствовал. Ну, всегда не всегда, но в начале 2020 года на сцене Кировского драмтеатра, в пору, когда художественным руководителем его являлся Евгений Ланцов, шли спектакли «Говорит Москва», «Дело Кирова» и «Живой Маяковский», читались лекции о последнем бунтаре революции. И вот такое развитие, причём всеохватное, включающее в себя и широту творческого поиска, и глубину исторической памяти.

А в начале славных дел случилось открытие проекта на площадке «Конструктор-практик». И вспоминались времена, когда в этом зале выступал ещё не достигший зенита своей славы Виктор Цой. И взмахнул рукой театральный режиссёр и руководитель проекта Евгений Ланцов, и сказал по-гагарински: «Поехали!»

В. Георгиева.

P.S. Пьесы принимаются до 15 августа 2023 года на сайте проекта, по электронной почте: vyatka650.konkurs@mail.ru. Поэтические подборки - по адресу: spr-43@yandex.ru, с пометкой в теме: «Механика памяти - 2023». Поэтическая программа». Дополнительную информацию об участии в творческих конкурсах можно получить на сайте и в группе проекта в соцсети «Вконтакте».