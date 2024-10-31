По ту сторону сцены

Мы привыкли ходить в театр и любоваться игрой уже знакомых артистов. Вместе с героями мы радуемся, плачем, задумываемся о главном, ищем ответы на волнующие вопросы. Театр обнажает душу человека, оставляет его наедине со своими мыслями.

Сидеть на бархатном кресле и смотреть спектакль из зрительного зала интересно и завораживающе, но приоткрыть занавес и заглянуть в таинственное закулисье любимого театра, погрузиться в его историю и узнать обо всех секретах этого необычного мира - ещё увлекательнее. Тем более если такая возможность предоставляется каждые выходные.

На днях мне посчастливилось побывать на экскурсии «Драма-тур» (6+) по закулисному пространству Кировского драмтеатра. Вместе со мной в путешествие пошли ученики четвёртого «Б» класса школы № 27 города Кирова. В восторге от увиденного были не только дети, но и их родители. Но обо всём по порядку.

Думаете, что первым делом мы отправились покорять сцену? Нет! Преодолевая все ступени и поднимаясь всё выше и выше, мы оказались в «сердце» театра - музее, на стендах которого хранятся настоящие раритеты. Взгляд невольно падает на макет деревянного здания - того самого первого театра, построенного на средства неравнодушных жителей Вятки в 1877 году. Об этом поговорим чуть позже.

Заведующая труппой и по совместительству наш проводник в историю Кировского драматического театра Ольга Бакина рассказала, что история театра началась в далёком 1812 году, а отцом вятского театрального искусства считается почтмейстер Алексей Иванович Казимирский. Он впервые собрал в Вятке труппу артистов и организовал показ самого первого спектакля. Постановка прошла в октябре 1815 года в зале заседаний вятского Земского собрания. На спектакль пришло около 300 человек. По тем временам число ошеломительное, ведь в городе проживало всего восемь тысяч жителей. Для многих зрителей это был первый театральный опыт. Не все понимали, что увиденное ими - не что иное, как выдумка и интерпретация, поэтому ещё долгое время люди ждали, когда же наконец исполнитель главной мужской роли женится на главной героине. Они же были так влюблены друг в друга…

Первая театральная труппа была любительской. А профессиональная появилась тогда же, когда построили тот самый деревянный театр - в 1877 году. Всем запомнился занавес с изображением египетского пейзажа. К сожалению, его фотографий не сохранилось, но Ольга Васильевна уточнила, что многие посетители театра зарисовывали кулисы в своих дневниках, потому сейчас мы знаем их примерный облик.

Театральный сезон начинали в октябре, а заканчивали в последний день масленицы. До первого дня Великого поста показывали несколько десятков спектаклей. Механизм театра был сравним с часовым. Несколько дней артисты репетировали спектакль и тут же показывали его аудитории. Из-за большой загруженности актёры не успевали до конца выучить свои реплики. Тогда на помощь приходил суфлёр.

«Посмотрите на эту стену. Здесь у нас висят старые афиши», - сказала Ольга Васильевна. На каждом плакате красуются названия сразу двух спектаклей. К чему бы это? Дело в том, что артисты не только каждый раз радовали свою публику новыми постановками, но и успевали отыгрывать за один вечер сразу полтора представления. Делалось это для того, чтобы попросту разрядить обстановку и отвлечь зрителя. К примеру, если бы театральный вечер заканчивался душераздирающей историей Катерины из пьесы Островского «Гроза», то расстроенный зритель навряд ли пришёл бы в театр вновь. «Новые слёзы мне ни к чему», - подумал бы он. Публика была на вес золота, потому после основного спектакля показывали завершающую и обязательно смешную, а иногда даже музыкальную постановку.

Сегодня труппа драмтеатра состоит из 37 человек. Большая часть из них - это неизменный костяк, из года в год трудящийся на сцене. В XIX же веке артисты не задерживались, и труппа менялась почти каждый год. Быстрая смена актёров натолкнула дирекцию театра на мысль: «Зачем нам их обеспечивать костюмами, если они всё равно уйдут. Пускай играют в собственной одежде!» Из-за такого правила служители театра были неразлучны со своими чемоданами, ведь чем больше вещей, тем выше вероятность получить сразу несколько ролей. Кроме того, наличие разнообразной одежды у актрисы положительно влияло на посещаемость спектакля молодыми особами. Подсмотреть последние тренды моды приходили в театр. Были, конечно, и разнообразные модные журналы, но на живых девушках увидеть платье было куда интереснее.

Артисты проводили в театре очень много времени. Репетиции, спектакли, а потом снова репетиции. Они буквально жили на работе. Местом отдыха была гримёрка. В этой комнатке можно было найти всё: самовар, графин, чашки, а также театральные вещи. На дамском столике в музее лежат и веер, и зеркальце, даже красная свеча в подсвечнике вписывалась во всю эту композицию. Помимо всего прочего - коробка театрального грима. Ольга Васильевна позволила четвероклассникам поближе познакомиться с экспонатом. «Они пахнут пластилином!» - вдруг сказал кто-то из малышей. Оказывается, одна такая маленькая коробочка с красками закупалась на всех актёров. Безусловно, это было негигиенично, но деваться некуда. Нанести грим в XIX веке было целым искусством. Из газетного листка сворачивали тонкую палочку. Кончик её окунали в краску и начинали творить. Антисанитария была только частью беды. В те времена люди не особо разбирались в свойствах химических элементов. Например, чтобы создать зелёный цвет, в краску добавляли опасный для жизни человека мышьяк.

После осмотра экспозиции музея началась фотосессия. Девочки взяли в руки веера, а мальчишки тотчас схватили шпаги и пистолеты. Кто-то из ребят принялся играть на фортепиано. Музей озарил детский восторг.

Прямиком из музея мы направились в костюмерную. Шли долго, обходили тысячу дверей, то поднимались, то снова спускались. Только внутри драмтеатра по-настоящему ощущается вся многолетняя история этого огромного здания. Запах, деревянные оконные рамы, ступени - всё это отголоски удивительного прошлого, навсегда оставшегося в стенах дома искусства.

В костюмерной и дети, и взрослые перевоплотились в театральных персонажей. Снеговик, королева, цветок... Кого только не встретила я, пока была в компании озорных ребят.

Экскурсия подошла к концу. Все были очарованы увиденным. Одна из родительниц поделилась своими впечатлениями: «Нам настолько понравились эти полтора часа, проведённые в театре, что мы решили пойти всей семьёй на спектакль «Хлынов: сага о городе и его жителях».

Погрузиться в мир драматического театра можно по выходным в 14-00. Экскурсия участвует в программе «Пушкинская карта».

Ксения АФАНАСЬЕВА.

Фото автора.