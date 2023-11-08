По следам пропавшей выставки. Искусствоведческий детектив.

Как-то незаметно прошло одно из значимых для Кировской области культурных событий. Речь об обнаружении в Советском районном краеведческом музее экспонатов знаменитой передвижной художественной выставки 1921 года, которая начинала свой путь по Вятской губернии из Советска.

Нахождение экспонатов этой выставки, по словам директора Вятского художественного музея имени В.М. и А.М. Васнецовых Анны Шакиной, стало логической точкой в установлении подробностей крайне важного события вековой давности. Совокупность всех найденных экспонатов выводит коллекцию живописи того пе­риода, которая есть в наших музеях, на федеральный уровень, ставит вровень с коллекциями столичных музеев.

Авангард - второе открытие

Всё началось с того, что молодой кировский искусствовед Анна Шакина в далеком уже 1996 году нашла в фондах Вятского художественного музея работы знаменитого русского авангардиста Василия Кандинского.

В ходе изучения найденных произведений Шакиной удалось установить, что попали они в Киров из Яранского краеведческого музея еще в советские годы. В свое время районным музеям было выдано распоряжение передать свои художественные коллекции областным музеям, в которых есть соответствующие специалисты, реставраторы и так далее.

После того как стал ясен источник появления произведений мастеров авангарда в областном художественном музее, закономерно вставал вопрос: а как они попали в Яранск? И вот тут-то и выяснилось, что произведения авангардистов туда привезли из Советска.

Как установила Анна Шакина, в 1921 году в Советске начинала свой путь передвижная выставка современного (по тем временам) искусства. На ней было показано свыше 300 работ художников, творивших в разных стилях - от реализма до авангарда. По замыслу устроителей, картины должны были проехать по семи городам губернии - Советску, Яранску, Царёво-Санчурску, Малмыжу, Уржуму, Нолинску, Вятке. Но из Советска выставка смогла добраться только до Яранска, где картины и осели на длительный срок.

Лишь гораздо позже, в 1965 году, часть экспонатов (77 единиц) была передана в Кировский областной художественный музей, в фондах которого они и «пылились», пока Анна Шакина не обратила на них внимание.

Однако кировского искусствоведа не удовлетворила роль первооткрывателя работ Кандинского на вятской земле. Она продолжила исследования передвижной выставки, в результате чего появилась идея создания отдельной экспозиции, в которую были бы включены работы, выставлявшиеся в 1921 году. Так появился проект «Авангард. На телеге в XXI век».

Он нашел поддержку как среди искусствоведов (в частности, одним из его кураторов стал известный московский знаток и исследователь русского авангарда Андрей Сарабьянов), так и среди спонсоров в лице Ельцин Центра (Екатеринбург). И с 2021 года экспозицию смогли увидеть в Екатеринбурге, Кирове и Москве.

Поначалу выставка включала в себя только работы авангардистов из фондов Вятского художественного музея имени брать­ев Васнецовых, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан да картины из Слободского краеведческого музея (которые к выставке 1921 года не имели никакого отношения). В общей сложности на суд зрителя было вынесено более ста картин и рисунков.

Из пыльных подвалов

Сотня экспонатов, которые стали ядром проекта, - лишь третья (если не четвертая) часть того, что было выставлено в Советске в 1921 году. Ведь в каталоге значилось 322 наиме­нования. Поэтому оставалась интрига: будут ли обнаружены другие экспонаты той выставки? Ведь ни в Яранске, ни в Советске до последнего времени никто из искусствоведов музейные фонды всерьез не исследовал.

Но выставочный проект «Авангард. На телеге в XXI век» подстегнул интерес к этим провинциальным музеям, и в 2022 году в Яранск с подачи Анны Шакиной выехал Андрей Сарабьянов. То, что увидел там московский искусствовед, привело его в шок.

- В запаснике, совершенно не приспособленном для хранения произведений изобразительного искусства, я увидел живопись, - поделился впечатлениями по возвращении из Яранска Сарабьянов. - Это оказались работы различных русских художников: москвичей, представителей казанской и вятской школ живописи. Были там, например, пейзаж Николая Фешина, огромный масляный эскиз декорации 1915 года Фёдора Федоровского, работы нескольких других, менее известных художников. Не один авангард, но и другие художественные направления: модерн, символизм. Потом мне принесли папку с графикой. Я открыл и был ошеломлён: три акварели Василия Кандинского, гуашь Варвары Степановой, серия рисунков Николая Синезубова… Я был потрясён. Эти экспонаты, хотя и давно являются частью Музейного фонда РФ, никогда никого не интересовали, так что фактически это их открытие. Целая коллекция из 35 - 40 работ начала ХХ века, из них десять - живопись, включая неизвестного подписного Родченко 1915 года! Беспрецедентная история!

Несмотря на потрясение от своего открытия, московский искусствовед понимал, что история с обнаружением экспонатов на этом не заканчивается.

- Эта передвижная выставка насчитывала, как нам известно, более 300 произведений, - размышлял Сарабьянов. - В краеведческом музее нашлась одна десятая часть. Ещё, как поведала мне Анна Владимировна, в 1960-е годы часть этих выставочных работ забрали из городка в Вятский музей. Это ещё около 40 работ, в том числе три акварели Кандинского, пять произведений Родченко, однако эти вещи уже давно опуб­ликованы, хорошо изучены и отреставрированы. Куда делись остальные работы с передвижной выставки - неизвестно.

Зря он подводил такой итог своим изысканиям. Есть расхожее выражение: «Никогда не говори «никогда». Сам путь передвижной выставки 1921 года указывал, что поиски нужно продолжать в Советске. Ведь оттуда всё начиналось.

За шедеврами в Советск

Легко сказать: «Ищите в Советске». Совсем другое дело - приехать туда, получить доступ к фондам музея и внимательно проанализировать имеющиеся экспонаты.

Такой шанс для Анны Шакиной и Андрея Сарабьянова представился во время съёмок двухсерийного документально-анимационного фильма «Поис­ки русских сокровищ», посвященного передвижной выставке столетней давности.

Искусствоведы сопровождали съёмочную группу в Яранск и Советск. И, знакомясь с материалами Советского краеведческого музея, обнаружили там 11 экспонатов затерявшейся выставки. Среди них есть и живописные полотна, и рисунки, и деревянные скульптуры. Авторами их являются Николай Белянин (1888 - 1962), Николай Никонов (1899 - 1975), Николай Хохряков (1857 - 1928), Николай Румянцев (1867 - 1937), Василий Богатырёв (1871 - 1941), Зинаида Клобукова (1889 - 1968) и Н.С. Кусков (???).

Конечно, все эти художники не имеют отношения к авангардизму, а являются представителями реалистического направления в живописи. Но их работы были показаны на выставке 1921 года и соответствуют каталогу, который к ней издавался.

Пока исследователи дают лишь крайне осторожные оценки найденным в Советске работам. По словам Анны Шакиной, их изучение еще впереди. К примеру, великолепно сохранилась деревянная скульптура Василия Богатырёва «Дядя Силантий», а его скульптурами может похвастаться далеко не каждый музей.

- Я очень рада, что справедливость в конечном счёте восторжествовала, - отметила Анна Владимировна. - И наконец-то коллекция из Советского краеведческого музея будет показана на выставке в Казани, куда едет наш проект «Авангард. На телеге в XXI век». Ведь моей изначальной мотивацией, когда я его готовила, было отдать дань уважения тем людям, которые в 1921 году совершили подвиг и смогли, преодолевая все трудности, устроить такую выставку.

Но точку в этой почти детективной истории ставить рано. Многое еще не ясно. А главное - нет ответа на вопрос: почему путь выставки 1921 года начался в Советске?

Сергей СМОЛИН.