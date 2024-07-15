По шаблону о главном. Кировские депутаты дали оценку работе городской администрации

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2023 год был первым полным календарным годом, который Вячеслав Симаков отработал в качестве главы администрации города Кирова. Недавно на заседании Кировской городской думы градоначальник представил свой отчёт за этот минувший год.

Однако данное событие не вызвало живого интереса ни у региональных СМИ, ни у кировчан. И это ведёт к диаметрально противоположным выводам: либо у нас в областном центре всё стало настолько хорошо, что и говорить не о чем, либо всё настолько плохо, что и обсуждать не стоит. Но так не бывает.

Лишь у одной категории жителей Кирова был интерес к тому, о чём рассказывал Симаков, - у депутатов городской думы. Не зря же они задавали докладчику вопросы.

Есть чем гордиться

Отчёт Симакова о работе городской администрации в 2023 году был шаблонным. В начале - о бюджете, потом - о муниципальной собственности, затем - об исполнении нацпроектов в количестве пяти штук, о малом предпринимательстве и так далее. Возьмите доклады предшественников Симакова на его посту или губернаторов Кировской области - везде одна и та же последовательность подачи материала. Меняются только цифры и названия объектов. Вот и в данном случае не блеснул глава администрации креативом.

По большому счёту Симаков мог бы поделить свой доклад на две части. В первую очередь, рассказать о достижениях в работе по главным направлениям. А они, эти достижения, безусловно есть. Взять хотя бы масштабный ремонт фасадов или починку тротуаров. Такого объёма работ Киров не видел много лет. Да и благоустройство парка имени Кирова, несмотря на все трудности и перипетии, администрация тоже может записать в свой актив.

Можно было упомянуть и про уборку кировских улиц в зимний период. Многие уже отметили положительные подвижки в решении этой проблемы при нынешнем главе администрации.

К числу позитивных факторов следовало бы отнести и более плотное, чем когда-либо, взаимодействие муниципальной и региональной власти. Это обеспечило поступление в муниципальную казну дополнительных финансовых вливаний из областного бюджета. Принесло такое сотрудничество пользу городу и в других сферах, как, например, в решении проблемы перегруженности школ или реализации проекта «Город добрых соседей».

Да и о других своих победах и достижениях мог бы рассказать Вячеслав Николаевич, благо, повторюсь, они есть.

А вот во второй части такого нетрадиционного отчёта можно было бы уделить внимание проблемным точкам. Это позволило бы снять многие вопросы, которые задавали депутаты главе администрации города. А ещё показало бы, что чиновники проблемы видят и находят (или ищут) пути их решения.

Но Симаков в этой части всё сделал не так. Он не только не рассказал народным избранникам о преодолении трудностей, но, более того, попытался заретушировать имеющиеся. Хотя, казалось бы, чего ему было стесняться. Городские депутаты относятся к нему более доброжелательно, чем к его предшественникам. Тот же Владимир Журавлёв вместо тирад в стиле «тюрьма по вам плачет» вполне спокойно обсуждал с сити-менеджером газификацию школ. Да и другие выслушали и приняли отчёт вполне благожелательно.

Хотя по указанным выше причинам они не услышали в докладе ответы на свои озабоченности, а потому вынуждены были спросить с Симакова отдельно. И таких вопросов оказалось немало.

Есть над чем работать

С критикой работы городских чиновников обрушилась на Симакова фракция ЛДПР в городской думе. Начал депутат Денис Ерохин. Он оказался категорически не удовлетворён реализацией энергосервисного контракта, который муниципалитет в 2018 году заключил с «Ростелекомом». В обоснование своего мнения депутат привёл результаты выездного заседания комиссии гордумы по строительству. Мало того, что новые уличные светильники горят слабо, так ещё и финансовый результат ушёл «в минус» для города.

Не удовлетворён Ерохин и работой муниципальных предприятий, в частности «Автотранспортного предприятия».

К критике горадминистрации присоединился и коллега Ерохина по фракции Владимир Малков. Он поинтересовался, как решается проблема с набором учителей в строящиеся на территории города школы. В существующих есть дефицит кадров, а тут ещё новые добавляются.

Помимо этого, депутат спросил, когда приведут в порядок работу и внешний вид нестационарных торговых объектов, или попросту ларьков, расположенных на придомовых территориях. Они, по мнению Малкова, и выглядят убого, и торгуют в них чёрт знает чем (вплоть до шкаликов).

Не мог не «куснуть» Симакова и руководитель фракции КПРФ в гордуме Михаил Кремлёв. Он обратил внимание главы администрации на проблемы с организацией уличного движения - пробки, отсутствие выделенных полос. А ещё депутата заинтересовала работа, которая проводится Симаковым и его подчинёнными по привлечению в городскую администрацию квалифицированных управленческих кадров. Ведь ни для кого не секрет, что в мэрии, как и в кировских школах, людей не хватает.

Своего однопартийца поддержала депутат Анастасия Воробьёва. Она считает, что система оплаты труда муниципальных бюджетников нуждается в пересмотре.

От «Новых людей» вопрос задала Анна Альминова. Её заинтересовало, как администрации удалось добиться ускорения продвижения очереди на получение жилья молодыми семьями. Депутату хотелось бы, чтобы этот факт стал не исключением, а правилом.

На каждый из поставленных депутатами вопросов Вячеслав Симаков дал ответ. Но по понятным причинам далеко не всех эти ответы удовлетворили. Поэтому когда народные избранники подводили итог обсуждения волнующих их проблем, они высказали главе администрации ещё немало пожеланий по конкретным городским территориям, которые нуждаются в особом внимании.

Без широкого резонанса

Несмотря на множество оговорок, депутаты положительно оценили отчёт главы кировской горадминистрации. Но тогда почему же он не вызвал интереса у вятской публики и региональных СМИ? Как нам кажется, ответ на этот вопрос лежит более не в практической, а в политической плоскости.

Никто не сомневается в таких личных качествах Вячеслава Симакова, как добросовестность и стремление сделать жизнь в Кирове лучше и удобнее. Он доказал это ещё будучи главой Первомайского района. Не изменил он своим принципам и с первых дней на посту главы горадминистрации.

Но сколько бы позитивно ни смотрелись мотивы работы нынешнего сити-менеджера, все отлично понимают, что фигура он в городской власти совсем несамостоятельная. Не случайно же губернатору Кировской области приписывают слова, сказанные им о Вячеславе Николаевиче: «Симаков - это мой проект». А глава региона любит, чтобы звездой всех новостей и событий, происходящих в области, был он и никто другой.

Возможно, потому рассказ Симакова о работе горадминистрации не получил должной оценки и освещения в СМИ, хотя ещё не так давно журналисты хватались за городские новости, как за горячие пирожки, и любили посудачить о выходках Владимира Быкова, Дмитрия Драного или Ильи Шульгина.

Иван ТРОФИМОВ.