По ранжиру становись. Киров стал лидером по росту цен на жильё и такси

С приходом в Кировскую область нового губернатора у чиновников и у отдельной части журналистского сообщества до неприличия обострилась страсть к разного рода рейтингам. При этом особой популярностью пользуются те из них, в которых первое лицо области либо отдельные показатели работы региональной экономики демонстрируют успехи.

Так, например, пресс-служба облправительства очень любит сообщать жителям региона, что губернатор Кировской области входит в топ-20 самых сильных глав субъектов РФ в рейтинге «Госсовет 2.0», составляемом коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг». Или еще какую-нибудь информацию о высоких местах, которые занимает область в тех или иных рейтингах.

Однако рейтинг рейтингу рознь. Есть среди них такие, которые говорят не об успехах, а совсем наоборот - о провалах. Но такие данные региональная власть предпочитает не замечать.

Дорогие «шашечки»

Недавно издание «РБК» разбиралось с ростом цен на услуги такси. И оказалось, что Кировская область снова попала в топ рейтинга: на этот раз мы опередили большинство регионов по повышению стоимости использования таксомотора.

По данным аналитического проекта Tinkoff Data, в Кировской области стоимость поездок на такси за год выросла на 33 процента. И по этому показателю мы заняли третье место в России, обогнав даже Москву.

Рост среднего чека на поездку в такси по сравнению с ноябрем 2022-го был зафиксирован во всех регионах, наиболее значительный - в Хабаровском крае (+56%, до 297 рублей), Ростовской (+34%, до 302 рублей) и Кировской областях (+33%, до 229 рублей). В Москве средний чек составил 585 рублей (+25%).

Кировские СМИ на этот рейтинг внимания не обратили. А ведь его данные для нашего региона значимые. И не только для города Кирова. У нас услугами такси активно пользуются в районах области, особенно в тех, где не организована нормальная работа общественного транспорта или отсутствует прямое автобусное сообщение с областным центром.

Подорожание такси на целую треть сильно ударило по карману наших и без того небогатых граждан. Тем более что в рейтинге величины средних зарплат Кировская область ближе к концу списка, чем к его началу. Согласно данным «РИА Рейтинг», Киров по итогам первого полугодия 2023 г. занимает 67-ю строчку по этому показателю среди ста городов страны.

Хотя губернатор Кировской области не считает положение с материальным достатком вятского населения катастрофическим. В своем послании депутатам Законодательного собрания он отметил, что «уже много лет в нашем регионе реальные денежные доходы граждан, то есть доходы за минусом инфляции, оставались практически на одном уровне». Зато в текущем году реальные доходы растут как на дрожжах. За первое полугодие, согласно данным, которые огласил губернатор, они выросли на девять процентов, тогда как в Российской Федерации их рост составил всего четыре процента. По данным «РИА Рейтинг», в рейтинге по доходам Кировская область находится на 46-м месте среди субъектов Российской Федерации. «Год назад мы находились на 64-м месте», - подытожил сказанное глава региона.

Хитрая штука эти рейтинги. Подтвердить или опровергнуть их данными можно всё что угодно. И если по одному из них выходит, что вятскому жителю такси не по карману, то по другому - он такие поездки легко может себе позволить. Более того, с учётом «бешеного увеличения» доходов, о котором сказал губернатор, скоро кировчане на такси будут ездить не только «в булочную», но и в соседний подъезд.

Вышли на первое место

Сегодня публикуют немало рейтингов, данные которых можно трактовать неоднозначно. И не только про такси. Но есть среди них и такие, от которых просто так не отмахнешься.

На днях стало известно, что в ноябре Киров занял первое место среди крупных городов России по росту цен на квартиры в новостройках. Наш областной центр разделил пальму первенства с Омском. Об этом сообщил портал «Авито. Недвижимость».

«За один месяц средняя цена на квартиру на первичном рынке жилья в Кирове выросла на 30 процентов и дошла до шести миллионов рублей», - цитируют выводы экспертов региональные СМИ.

Параллельно этому рейтингу появился и ещё один - о времени накопления средств на первый ипотечный взнос. В нём Кировская область также заняла первое место среди субъектов ПФО. Вот только с конца. Оказывается, несмотря на «дико растущие», как считает губернатор, доходы кировчан, нам труднее, чем жителям других российских территорий, накопить деньги на собственное жильё.

Тут-то и задумаешься - какому из ранее приведенных рейтингов верить: по величине заработной платы или по размеру доходов? И что-то подсказывает, что скорее первому, чем второму.

Кстати, наша область не первый месяц в лидерах по росту цен на недвижимость. Строители уже поспешили объяснить этот феномен. По их версии, виновато во всём подорожание строительных материалов. Однако не ясно: они только в Кирове дорожают или в других местах тоже? А если такой процесс наблюдается везде, то почему мы в лидерах? Может, дело всё-таки не в этом?

Есть своя версия объяснения бурного роста цены квадратного метра и у губернатора Кировской области. Ему по этому поводу задали вопрос во время последней прямой линии. Но глава региона «технично» ушел от ответа. Он объяснил стремительное подорожание жилья «низкой начальной базой» и ростом спроса за счет положительного сальдо миграции.

Не захотел губернатор ссориться с крупнейшими застройщиками. Он ведь гордится тем, что ему удалось преодолеть конфликт между строительным сообществом и региональной властью. И это мировое соглашение аукнулось кировчанам тем, что строители стали активнее потрошить кошельки вятских жителей и стремительно набивать свои карманы.

Чем вся эта вакханалия на рынке жилья закончится, даже представить страшно. Ведь все мы помним, что мировой финансовый кризис 2008 - 2010 годов начался с обрушения ипотечного рынка в США.

Артём ОБЛОМОВ.