По бедности, но с претензией. Губернатор Кировской области рассказал депутатам о своих свершениях

Фото «Кировская правда».

На июльском пленарном заседании Законодательного собрания Кировской области губернатор представил отчёт о деятельности регионального правительства за 2023 год. Доклад получился большим, с обилием цифр, да и заняло чтение его почти полтора часа.

Однако главное в нём - не показатели роста областной экономики, не километры отремонтированных дорог, не число построенных квадратных метров жилья, не перечисление новых школ, спортивных сооружений, ФАПов и медицинского оборудования, а то, в чём пытался убедить слушателей глава региона. Убедить же он хотел в эффективности своей работы и работы подчинённой ему команды. Получилось ли?

Впереди России всей

Представленный депутатам отчёт губернатора не блистал новизной изложения материала. Всё то же, что и ранее было у других глав региона, - перечисление отраслей и сфер жизни, содержащее показатели их развития. Не была речь первого лица области образцом ораторского искусства, не блистала риторикой, образными сравнениями, аллегориями и метафорами. Всё было сухо и по-деловому.

Губернатор отошёл даже от своего обычного популизма, когда в каждом поступке подчёркивается, что делается это «на благо жителей Кировской области». Но нельзя утверждать, что на этот раз глава региона отбросил все свои «фишечки».

Он по-прежнему рассматривает деятельность правительства региона как выступление спортивной команды на соревнованиях типа Олимпиады, когда главным принципом выступает «быстрее, выше, сильнее». Поэтому губернатор неоднократно подчёркивал, что область занимает высокое место в российских рейтингах.

Так, динамика роста валового регионального продукта в Кировской области выше, чем в среднем по России. Промпроизводство растёт быстрее общероссийского уровня.

- Развитие сельского хозяйства позволяет Кировской области традиционно находиться в лидерах (среди субъектов РФ и ПФО - ред.) по объёмам производства молока в сельскохозяйственных организациях и по продуктивности дойного стада, - с гордостью заявил губернатор.

«Рекордными» темпами развивается строительная сфера, что, по словам главы региона, позволило «занять второе место в Приволжском федеральном округе и 11-е - в России».

Ну и далее в том же духе.

Вот только слушая эти заявления, невольно задаёшься вопросом: являются ли все эти достижения результатом деятельности нынешней управленческой команды? Ведь если взять хотя бы вятское молочное животноводство, то оно и ранее, при прежних губернаторах, росло очень хорошо. Да и то же промпроизводство всегда демонстрировало, как нам постоянно показывал Кировстат, уверенную динамику роста.

Впрочем, оставим ответ на этот вопрос на совести тех, кто готовил губернатору доклад.

«Перекладывание вины на своих предшественников - приём, который ещё с советского периода лёг в основу анекдота о трёх конвертах, которые получает новый руководитель.»

«Всё было впервые и вновь…»

Присутствовала в данном отчёте губернатора и другая любимая им «фишечка» - слово «впервые».

«Впервые» за всю новейшую историю области в прошлом году наблюдался миграционный прирост населения.

«Впервые» за последние 10 лет государственный долг находится на минимальном уровне.

В прошлом году «впервые» были «выделены из областного бюджета деньги на развитие высокоскоростного интернета и сотовой связи в отдалённых и малочисленных населённых пунктах».

И далее по тексту есть ещё немало таких «впервые» и «рекордных показателей».

Однако за всеми этими «впервые» стоят обстоятельства, которые либо сложились ещё до того, как нынешний губернатор ступил на вятскую землю (например, в том, что касается государственного долга области), либо стали возможными лишь сегодня в силу независящих от области причин, совокупность которых называется «государственная политика Российской Федерации».

Пришла пора второго конверта

По устоявшейся традиции, не обошёлся в своём докладе губернатор также без того, чтобы не «пнуть» прежнее региональное руководство. Хотя с момента последней смены губернатора прошло уже более двух лет, многие проблемы нынешний глава региона продолжает валить на своих предшественников.

В вину прежнему руководству поставлен срыв программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, задержка со строительством трёх школ в областном центре, заморозка инвестиционного проекта Вятского фанерного комбината, «застарелая» ситуация с отоплением жилых домов в Слободском, проблемы в работе «Куприта» 2021-2022 годов и т. д. и т. п.

И здесь, чего греха таить, имеется доля истины. Хотя в каждом таком примере, если разбираться в каждом из них подробно, всегда есть объективные (а иногда и субъективные) обстоятельства, которые способствовали возникновению тех или иных трудностей. К тому же к подобным случаям всегда нужно применять поговорку: «Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает».

Однако означает ли такое перекладывание вины с нынешней команды на прежнюю, что в последние два года областные чиновники работали «на ять»? Конечно же, нет. Сорваны сроки ввода в строй поликлиник в Слободском и Нолинске. Не решена проблема с отоплением домов в Советском и Яранском районах, а также в Котельниче. Спортивные площадки принимаются в таком виде, что на них нельзя заниматься ни физкультурой, ни спортом без опасности для здоровья. Затягивается строительство моста через реку Чепцу.

Это перечисление можно продолжать и далее. Тот, кто следит за публикациями «Вятского края», легко может это сделать. И если сравнивать списки проблем, появившихся при прошлом и нынешнем руководстве, то ещё неизвестно, чей окажется длиннее.

Перекладывание вины на своих предшественников - приём, который ещё с советского периода лёг в основу анекдота о трёх конвертах, которые получает новый руководитель. Пересказывать его здесь не имеет смысла (кто не знает, тот найдёт и узнает). Вот только такая отсылка в середине губернаторского срока выглядит, мягко говоря, удивительно (чтобы не сказать жёстче). Не пора ли губернатору открыть второй конверт?

Чтоб начальство ласково взглянуло

«Что же в итоге? - спросите вы. - Какие выводы можно сделать из того, что сказал губернатор?»

А выводы далеко не самые лестные для нынешнего руководства. Если отбросить многочисленные грандиозные планы, реализация которых «вилами по воде писана», то реальных подвижек в жизни области не так уж и много. Да и то большинство из них - отнюдь не результат работы регионального правительства, а шаги, принимаемые на федеральном уровне.

Губернатору стоило бы более критично подходить к себе и работе своей команды. А то все эти «впервые», рекорды и высокие строчки в неизвестно кем составляемых рейтингах выглядят как способ самоутверждения. Похоже, наш губернатор делает всё, чтобы понравиться Москве, и уж никак не ради блага вятских жителей.

Артём ОБЛОМОВ.