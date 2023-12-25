По ямам и ухабам. В Заксобрании обсудили предварительные итоги дорожной деятельности в 2023 году

Декабрь подходит к концу. Не за горами Новый год. Народ идёт в магазины за подарками, а чиновники судорожно ищут способы освоить бюджетные средства, выделенные на этот год, и провести оставшиеся платежи за выполненные работы. В общем, готовятся люди проводить старый год и встретить новый.

А вот дорожники сезон уже закрыли, и для них наступило время подводить итоги. На минувшей неделе заместитель министра транспорта Кировской области Юрий Шевелёв рассказал депутатам Законодательного собрания, с какими результатами закончился дорожный сезон 2023 года.

На основе сообщённой замминистра информации оценить работу дорожников однозначно нельзя. Есть успехи, и есть провалы. Последние смотрятся особенно выпукло, так как в начале года с большой помпой была принята программа «дорожной пятилетки», которую активно продвигал губернатор Кировской области.

Что удалось

Всего в Кировской области, напомнил депутатам Юрий Шевелёв, свыше 25 тысяч километров дорог, из которых федеральные протянулись на 785 км, региональные - на 2,6 тыс. км. А остальные 22 с лишним тысячи километров относятся к путям сообщения, за которые отвечает местная власть.

«Вятский край» уже не раз приводил эти данные, и в них для читателя нового ничего нет. Но на этот раз стоит обратить внимание на километраж дорог, которые находятся в удовлетворительном состоянии.

По данным минтранса, приведённым пресс-службой правительства Кировской области, сейчас нормативным требованиям соответствует 48 процентов дорожной сети регионального или межмуниципального значения, а также чуть более 22 процентов путей сообщения местного значения.

Вот только по итогам 2022 года, согласно данным Кировстата, нормальных дорог регионального значения было также 48 процентов, а муниципальных - 22 с хвостиком, и это свидетельствует о том, что за год дорожники не сделали ничего. Хотя, по словам того же Юрия Шевелёва, весь летний сезон наши дорожники усердно трудились, и денег нынче они потратили даже больше, чем годом ранее.

Объём дорожного фонда Кировской области в этом году составил 14 с половиной миллиардов рублей, что почти на 17 процентов больше, чем в 2022-м. Такой значительный рост был обеспечен за счёт активных вливаний из федерального бюджета, который выделил области около трёх миллиардов руб­лей, в том числе полтора миллиарда было дано в счёт будущих периодов.

Почти пять миллиардов рублей минтранс потратил на реализацию двух федеральных проектов - «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

Всего на региональные дороги было потрачено свыше восьми миллиардов рублей.

Немалая часть денег из дорожного фонда ушла на ремонт местных трасс - почти шесть миллиардов рублей.

В общей сложности в этом сезоне дорожники отремонтировали 13 мостов и привели в порядок более 433 км дорог. В этот километраж входят свыше 133 км, которые были сделаны в рамках губернаторского проекта «Дорожный миллиард».

Таким образом, деньги успешно освоены (в основной своей массе), сотни километров дорог отремонтированы, но при этом количество трасс в нормативном состоянии не увеличилось. Как так получилось? Может, минтранс публикует недостоверные данные? А может, часть дорог по итогам года из проезжих стали непроезжими, как это происходит каждую весну и осень с трассой Опарино - Альмеж?

В докладе замминистра Шевелёва, который он сделал на заседании промышленного комитета Заксобрания, ответа на эти вопросы нет. Чиновник лишь указал, что по итогам 2023 года более 51 процента региональных дорог должны стать нормативными. Но пока это только плановый показатель.

Что не удалось

Из обсуждения, которое состоялось по окончании доклада Юрия Шевелёва, следует, что региональная власть не смогла до конца решить проблему ремонта трасс, находящихся в ведении Управления федеральных автомобильных дорог (Упрдор) «Прикамье» Федерального дорожного агентства. Были и остаются вопросы к состоянию дорожного покрытия на трассе Кострома - Киров - Пермь. Например, за этот год так и не удалось устранить дефекты на участках от границы с Костромской областью до пос. Ленинское (Шабалинский район), а также от Омутнинска в сторону Перми.

Единственный участок этой трассы, который худо-бедно сделали проезжим, расположен на подъезде к Слободскому.

А ведь губернатор еще весной давал поручение министерству транспорта Кировской области более плотно работать с федеральным агентством, дабы максимально улучшить качество этой дороги. И «федералы» якобы шли навстречу региональной власти, вплоть до того, что переносили сроки ремонта на более ранние периоды.

Но стоит ли в данном случае «вешать всех собак» на министра транспорта Алексея Петрякова с подчиненными? Руководство Упрдор «Прикамье» им не подчиняется и их просьбы может невозбранно игнорировать.

Зато результаты реализации губернаторского проекта «Дорожный миллиард» лежат целиком на совести минтранса. И за все «косяки», которые в итоге всплывают, с чиновников можно и даже нужно спрашивать, вплоть до кадровых выводов. А спрашивать есть за что.

До сих пор остаётся непонятной ситуация с приёмкой ремонта на улице Екатерининской в городе Слободском. Её начинала делать питерская фирма «Возрождение», и сам министр презентовал начало работы как большое достижение. А заканчивать ремонт пришлось АО «Вятавтодор», причём пришлось делать всё поздно осенью и в спешке, а потому даже укладывать асфальт в лужи. Городская администрация работы приняла, но у некоторых активистов из Общественной палаты Кировской области есть сомнения по поводу законности процедуры приёмки.

«Близнец» слободской улицы Екатерининской находится в п. Уни. Там улицу Партизанскую должно было привести в порядок то же «Возрождение», а заканчивал тот же «Вятавтодор». Но последний завершить работы в этом году не смог. По словам Юрия Шевелёва, их окончание перенесено на 2024 год.

И уж совсем плохо обстоят дела в посёлке Лебяжье. Как сообщил замминистра, дорожники из ООО «Ремстройсервис» выполнили работы по ремонту улицы Красноармейской (протяженность - 1,2 км) некачественно и недостатки своевременно не устранили. Муниципальная комиссия акт приёмки не подписала, а выставленный счёт на сумму 11 млн рублей остался неоплаченным.

Таким образом, если сложить вместе стоимость ремонта дорог в Слободском, Унях и Лебяжье, то «Дорожный миллиард» явно не оправдывает свое название. Хотя этот проект будет продолжен и в 2024 году.

Ну и, наконец, на 2024 год перенесено и строительство пяти пунктов весогабаритного контроля. История с их созданием тянется с 2020 года. Финансирование составляет 370 млн рублей. Но когда они всё-таки появятся на вятских дорогах, так и остаётся под вопросом.

Революции не произошло

Понятно, что Юрий Шевелёв назвал пока только предварительные итоги дорожной деятельности в Кировской области. И в целом можно сказать, что выглядят они неплохо. Наблюдается некоторое оживление ремонтов путей сообщения, особенно на муниципальном уровне. Хотя картина изменилась совсем не кардинально.

Дороги местного значения, протяженность которых превосходит все остальные, ремонтируются крайне низкими темпами. Такая медлительность не позволит в ближайшие годы привести их в нормативное состояние.

Минтранс не смог обеспечить стопроцентный результат в рамках реализации губернаторского проекта «Дорожный миллиард», но наказание за это пока никто не понес.

Не удалось региональной власти и переломить ситуацию с ремонтом федеральных трасс, несмотря на то что губернатор любит подчеркивать, как внимательно прислушиваются к его просьбам в федеральных министерствах.

И, думается, ситуация эта в ближайшие годы существенно не изменится.

Иван ТРОФИМОВ.