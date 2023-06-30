Пленэр отменяется? Ваше мнение!

Фото: Вятский художественный музей им. Васнецовых

Вятская интеллигенция и деятели культуры нынче всполошились, не найдя в планах и программах областного правительства традиционного Васнецовского пленэра. А ведь его проводили ежегодно с 2005 года. Тем более, что в 2023 году отмечается 175-летие Виктора Васнецова.

Объясняли такое упущение слабым интересом регионального министра культуры Даниила Дворцова, музыканта по специальности, к изобразительному искусству.

Как выяснилось, причина была не в предпочтениях министра. Оказывается, все предыдущие годы область оплачивала работу и проживание приезжавших на пленэр художников из средств выигранных федеральных грантов. А в этом году кировская заявка на грант в Москве поддержки не нашла, и денег на пленэр никто не выделил. Так что если мероприятие нынче и состоится, то за счет областного бюджета.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Нужен ли Кировской области ежегодный Васнецовский пленэр?

- Да, это мероприятие традиционно привлекает в область художников со всей России

- Нет, художники уже написали все виды Кирова, а картин в музее не добавилось

- Простым людям в Кировской области и дела нет ни до каких пленэров

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Подведем итоги предыдущего опроса

Фото: vremyan.ru

К региональным почетным званиям «Заслуженный лесовод» и «Заслуженный работник пожарной охраны», а также еще к 16 заслуженным работникам других отраслей, депутат ОЗС Константин Русских предлагает добавить звание «Заслуженный предприниматель Кировской области». Соответствующий законопроект получил одобрение губернатора и будет рассматриваться Заксобранием.

Депутат предлагает присваивать это звание гражданам, не менее 10 лет занимающимся малым и средним бизнесом в качестве руководителя и (или) учредителя организации, зарегистрированной в Кировской области, создавших рабочие места и добившихся высоких результатов. Заслуженных предпринимателей предложено награждать значком.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Нужно ли бизнесменам звание «Заслуженный предприниматель Кировской области»?

- Да, им будет приятно, что их достижения отмечены по достоинству – 9 голосов (15,3%)

- Предпринимателям нужна господдержка, а не значок на лацкан – 17 голосов (28,8%)

- Все эти почетные звания давно не имеют никакого значения – 33 голоса (55,9%)

Статью «Герои капиталистического труда» читайте в субботнем номере «Вятского края»