Пляж под присмотром. Муниципалитеты готовятся к купальному сезону

Фото s2.fotokto.ru.

Начало летнего купального сезона, безусловно, ассоциируется только с приятными ощущениями. Сотни людей семьями устремляются в выходные дни поближе к водоёмам. Однако открытие сезона сопряжено с увеличением числа происшествий на водных объектах. Особенно печально, когда пострадавшими становятся дети. Открытые водоёмы - это источник опасности, и поэтому осторожность при купании и плавании вполне оправданна.

О подготовке к купальному сезону «Вятскому краю» рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Кировской области Сергей Плетенёв.

- Сергей Леонидович, какова статистика происшествий на водоёмах в настоящий момент и как завершился летний купальный сезон в 2023 году?

- По ведомственному учёту Государственной инспекции по маломерным судам, с начала 2024 года на водных объектах Кировской области зарегистрировано десять происшествий. В прошлом году к этой дате таковых было 14. К сожалению, пять человек погибло - это на один случай меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Если говорить о купальном сезоне 2023 года в целом, то тогда погибло 17 человек при купании в необорудованных местах, из них шесть детей.

- Что предпринималось в прошлом году для предупреждения несчастных случаев на воде?

- Принимая во внимание негативный опыт прохождения купального сезона 2022 года, когда на водоёмах при купании погибло 25 человек, из них 14 детей, правительством Кировской области, региональным управлением МЧС России, органами местного самоуправления были приняты все возможные меры по обеспечению безопасности людей на водных объектах в купальный сезон 2023 года.

С гражданами была проведена полномасштабная информационная работа по вопросам соблюдения правил безопасного поведения на водоёмах и предупреждения несчастных случаев на воде, организовано патрулирование территорий вблизи водоёмов, в том числе впервые «родительскими патрулями», созданными из числа родителей учащихся общеобразовательных организаций и представителей местных администраций.

В августе 2023 года разработана и принята к исполнению региональная программа «Плавание для обучающихся в общеобразовательных организациях Кировской области на 2023 - 2024 годы».

В 2023 году в целях обеспечения комфортных условий для отдыха людей у воды было задекларировано и открыто 32 пляжа, включая частные. Кроме того, там, где нет возможности открыть пляжи, впервые были оборудованы места отдыха людей у воды без права купания: в 23 муниципальных образованиях гражданам было предоставлено 31 место отдыха у воды.

Одним из мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах, является создание спасательных постов в местах отдыха граждан у воды. В этих целях при финансовой поддержке правительства Кировской области оборудованы спасательные посты на 22 муниципальных пляжах, а также организовано дежурство спасателей в местах отдыха людей у воды без права купания.

Проведённая работа позволила снизить гибель людей на восемь процентов, в том числе детей - на 57 процентов, что, несомненно, является показателем эффективности выбранного направления работы.

В рамках подготовки к купальному сезону 2024 года реализация мероприятий, проводимых в 2023 году, продолжилась.

- Какие мероприятия сейчас проводятся и что запланировано на летний период 2024 года?

- Помимо патрулирования водных объектов, в том числе совместно со спасателями, СМИ, с представителями общественных организаций, на территории Кировской области проводится широкомасштабная профилактическая работа среди населения по правилам поведения на водоёмах и предупреждению несчастных случаев на воде, в том числе посредством распространения информационно-профилактических материалов, социальной рекламы, подготовленных Главным управлением МЧС России по Кировской области.

Организована демонстрация видео­роликов о правилах безопасности людей на воде на мониторах в здании кировского автовокзала, на уличных экранах на Театральной площади, в кинотеатрах «Дружба» и «Смена», на шести экранах торговых центров городов Кирова и Кирово-Чепецка, в маршрутных автобусах.

Распространяются информационные материалы, памятки о соблюдении правил поведения на водоёмах размещены на информационных стендах магазинов, больниц, остановок общественного транспорта.

Профилактическая работа ведётся совместно с общественными организациями. Это Кировское отделение Всероссийского корпуса спасателей, региональное отделение «Движения первых», центр военно-патриотического воспитания «Патриот», «Молодёжка ОНФ».

Организованы выступления по телевидению, радио, размещение публикаций в СМИ, размещение в сети Интернет материалов о правилах поведения на воде и об оказании первой помощи пострадавшим. Усилена профилактическая работа с рыбаками: через Кировское областное общество охотников и рыболовов и через сеть магазинов по продаже плавсредств и снаряжения распространяются информационные материалы по безопасному отдыху на воде.

Фото kirov-portal.ru.

- Профилактическая работа с детьми и подростками остаётся важной составляющей предупреждения происшествий на воде?

- Безусловно, особое внимание уделяется обеспечению безопасности детей на водных объектах. Так, в купальный сезон этого года продолжится патрулирование «родительскими патрулями» мест, не оборудованных для купания. В целях профилактики гибели детей на воде в общеобразовательных учреждениях, спортивных школах области проводятся беседы и практическая отработка навыков спасания и самоспасания.

Во всех пришкольных лагерях спланировано проведение профилактических мероприятий с детьми, в загородных оздоровительных лагерях проведём 23 занятия «Школы безопасности», в спортивных школах пройдут практические занятия по отработке правил спасания на воде.

По программе «Плавание для обучающихся в общеобразовательных организациях Кировской области на 2023 - 2024 годы» продолжаются занятия в 13 бассейнах образовательных организаций области, девять из которых расположены в городе Кирове.

- Сколько пляжей и мест отдыха у воды планируется к открытию в Кировской области этим летом?

- По уточнённому 29 марта перечню, органами местного самоуправления в купальный сезон текущего года планируется оборудовать и оснастить спасательными постами 38 пляжей и 48 мест отдыха людей у воды без права купания. Для оказания помощи муниципалитетам в создании спасательных постов в областном бюджете предусмотрено финансирование в объёме 8,5 миллиона рублей.

Сейчас органы местного самоуправления готовят документацию для закупки спасательного оборудования, ведут набор и обучение матросов-спасателей, организуют работы по обследованию дна водоёмов и исследованию качества воды.

Работа по обеспечению безопасности людей на водных объектах осуществляется на постоянной основе и находится на контроле органов власти всех уровней.

Беседовала

Наталья МАРАКУЛИНА.