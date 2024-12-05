Платформа успеха - это ППШ

Юбилейный, X Форум молодых педагогов и наставников «Профсоюзная педагогическая школа» («ППШ») собрал 9 - 10 ноября более ста педагогов со всей Кировской области.

Солнечное, непривычно тёплое утро. Волнение, ожидание чего-то яркого и незабываемого. Радостные объятия старых друзей и смущённые улыбки новичков. С добрыми пожеланиями от председателя Кировской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Т.А. Макеевой, председателя Федерации профсоюзных организаций Кировской области А.В. Русских и ректора Института развития образования (ИРО) Кировской области Н.В. Соколовой юбилейный поезд «ППШ-2024» отправился на «Платформу успеха». Участников форума ждала насыщенная программа, наполненная образовательными, правовыми, профсоюзными и досуговыми составляющими.

На верёвочном курсе, под чутким руководством кураторов, участники форума не только познакомились и поиграли в «Профсоюзного крокодила», но и вспомнили свои трудовые права, изготовили значки с символикой профсоюза и даже попробовали свои силы в написании постов и планов Совета молодых педагогов и клуба «Наставник».

Юбилейный форум продолжал набирать скорость. И вот уже проводят мастер-класс «Польза и вред искусственного интеллекта» заведующий центром воспитания и психологии «ИРО Кировской области» Н.Н. Филёва и заведующий центром цифровой трансформации системы образования «ИРО Кировской области» Д.М. Кокарев. Своим опытом делятся победители областного фестиваля педагогического мастерства «Профдуэт-2024» Татьяна Ивановна и Екатерина Михайловна Богатырёвы, финалисты всероссийских конкурсов А.В. Дьячкова, А.Г. Калинин, М.А. Девятьярова. Эмоционально, интересно, познавательно - два часа пролетели на одном дыхании.

Неподдельный интерес участников вызвало решение профсоюзных правовых кейсов и их разбор вместе с главным правовым инспектором труда Кировской областной организации Общероссийского профсоюза образования А.А. Усатовым. Воспитатели, учителя, педагоги дополнительного образования, преподаватели образовательных организаций профессионального образования - каждый нашёл для себя ответ на злободневные вопросы правовых аспектов в трудовой деятельности. Ведь предложенные кейсы были разработаны с учётом потребностей этих целевых аудиторий.

После отчёта о работе за пять лет и кооптации членов президиумов Совета молодых педагогов и клуба «Наставник» Кировской области наступило время квеста «Семейные ценности». Таинственная атмосфера вечера на территории Центра спорта и отдыха Soul Train, фонари, хранители времени и внезапно разъединившаяся семья… И только участники форума могли всё исправить, решив сложнейшие головоломки, выполнив все задания, найдя то, что вновь связало семью воедино. Спеть, маршируя, «Катюшу» или построиться по цвету глаз практически в темноте в абсолютном молчании, собрать пазл от хранителей времени и вычислить среди них хронофага - всё по плечу оказалось профсоюзным активистам.

Второй день на «Платформе успеха» прошёл очень позитивно. Яркая зарядка подняла всем настроение, а выступления гостей форума вдохновили и воодушевили его участников.

О личном бренде молодого педагога рассказал А.А. Карабанов, член президиума Совета молодых педагогов Санкт-Петербурга. Стилист и дизайнер одежды Е.С. Корякина поделилась секретами создания стильного гардероба современного педагога. А Е.С. Рябова, заместитель директора по воспитательной работе Кировского педагогического колледжа, продолжила разговор о создании личного бренда педагога с помощью ведения социальных сетей.

«Я участвую в форуме не в первый раз, и в этом году очень порадовали спикеры, которые затронули тему личного бренда педагога. Елизавета Корякина очень подробно рассказала, что официальный стиль - это не только чёрно-белые тона в одежде. «Комбинируйте цвета!» Этот мастер-класс так вдохновил меня, что на следующий день я пришла на работу в розовой рубашке, зелёных брюках и сером жилете. Смотрелось очень эффектно и стильно», - рассказала о своих впечатлениях участница форума Виктория Зворыгина.

Макеева Т.А. , Рысева О.Н. и Барминов Г.А.

Ценным опытом для педагогов области стал живой разговор с представителями органов власти. Министр образования Кировской области О.Н. Рысева и министр молодёжной политики региона Г.А. Барминов ответили на вопросы, волнующие участников форума. Как решается жилищный вопрос для молодых педагогов? Есть ли возможности развития для тех, кто перешёл в возрастную категорию 35+? Что входит в должностные обязанности классного руководителя? Очень эмоционально прошло обсуждение темы сокращения бюрократической нагрузки на учителей.

А между тем поезд «ППШ-2024» прибыл на конечную станцию. Профсоюзное путешествие удалось! Два дня, наполненных позитивом, новыми знаниями и знакомствами, искренними и сильными эмоциями, останутся в сердцах всех участников «Профсоюзной педагогической школы - 2024».

«На форуме «Профсоюзная педагогическая школа», организованном Советом молодых педагогов и региональным клубом «Наставник» при Кировской областной организации профсоюза образования я была впервые. И это, конечно, незабываемо! Программа разнообразна: мастер-классы, верёвочный курс, решение правовых кейсов, интересные лекции и диалог с представителями органов власти. Я получила сертификат участника форума, а ещё и удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации. «ППШ» - это не шутки!» - делится впечатлениями советник по воспитанию Адышевской средней школы Оричевского района Дарья Деришева.

Форум «ППШ» - это на­стоящая платформа успеха для педагогов. Это замечательно, что в нашей области проходят такие нужные и важные мероприятия.

Мария ДЕВЯТЬЯРОВА.

Фото предоставлено Кировской областной организацией Общероссийского профсоюза образования.