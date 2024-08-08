Планируем отдых. Опубликован график праздничных и выходных дней на 2025 год

Фото sun9-77.userapi.com.

Минтруд России подготовил проект о переносе выходных дней на 2025 год. Это позволит установить рациональный баланс рабочего времени и возможностей для полноценного отдыха, отметили в ведомстве.

«Ежегодно правительством утверждается перенос выходных дней, совпадающих с праздничными. Такие переносы позволяют оптимальным образом использовать эти дни, продлевать некоторые праздники», - пояснил глава Минтруда Антон Котяков.

В 2025 году субботу, 4 января, планируется перенести на пятницу, 2 мая, а 5 января - на среду, 31 декабря. Также предлагается перенести дни отдыха с воскресенья, 23 февраля, на четверг, 8 мая; с субботы, 8 марта, на пятницу, 13 июня; с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.

Новогодние каникулы в 2024/2025 учебном году продлятся 11 дней - с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025 года. На 23 февраля россияне будут отдыхать, как в обычные выходные, - субботу и воскресенье, 22 и 23 февраля. Таким же будет отдых на 8 Марта - в субботу и воскресенье, 8 и 9 марта. На майские праздники отдых продлится четыре дня - с 1 по 4 мая и ещё четыре дня - с 8 по 11 мая. Ещё одни четырёхдневные выходные ждут россиян с 12 по 15 июня. Ноябрьские праздники продлятся три дня: суббота, 1 ноября, будет рабочей, а с воскресенья, 2 ноября, по вторник, 4 ноября, сотрудников ждёт отдых. Также определены даты новогодних каникул 2025/2026 года: они начнутся 31 декабря 2025 года и продлятся девять дней - до 8 января.

«Традиционно в месяце, на который выпадает несколько выходных дней подряд, многие работники стараются взять ещё дополнительные дни и тем самым устроить себе более длительный отдых», - рассказал глава юридической практики в SuperJob Александр Южалин. В 2025 году можно увеличить длительность новогодних каникул до двух недель, взяв всего два дополнительных выходных - 9 и 10 января. Если взять три дополнительных выходных между майскими праздниками - 5, 6 и 7 мая, то можно отдохнуть 11 дней подряд. В июне три дополнительных дня отдыха - 9-е, 10-е и 11-е - позволят устроить себе отпуск на девять дней. Три дня в ноябре - 5, 6 и 7 ноября - увеличат отдых до восьми дней подряд.

Для этого могут быть использованы дни отпуска, отгулы за работу сверхурочно, в выходные или праздничные дни. Дополнительные дни могут получить работники-доноры, а также родители ребёнка-инвалида. Также можно взять дни без сохранения заработной платы.

Нужно учесть, что использование дней отпуска в месяцы с наименьшим количеством рабочих дней может быть не очень выгодным с финансовой стороны. Особенно это относится к январю и маю, в которых самое большое количество нерабочих праздничных дней. Ранее Антон Котяков сообщал, что Минтруд при формировании производственного календаря на 2025 год рассмотрит инициативу сделать 31 декабря официальным выходным днём. В конце 2024 года у россиян будет длинная последняя рабочая неделя. Она продлится шесть рабочих дней, так как суббота, 28 декабря, будет рабочей. А с воскресенья, 29 декабря, начнутся новогодние каникулы.

Анастасия ЧЕТВЕРГОВА.

Подготовлено по материалам СМИ.