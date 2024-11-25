Письма сквозь годы и войны. О чём писали солдаты родным в Вятку с фронтов

Сегодня, в наш цифровой век, дать знать о себе и узнать что-то о других просто - достаточно зайти в любой мессенджер или социальную сеть. А ведь еще каких-то двадцать-тридцать лет назад бумажные письма были чуть ли не единственным способом связи между людьми, находящимися за много верст друг от друга.

При отсутствии возможности вести переписку в формате диалога люди сообщали только о самом главном, о том, что их волновало, о событиях, которые не казались им рядовыми.

Особую роль переписка играла в неспокойные годы войн и социальных катаклизмов.

Сегодня, оборачиваясь назад, мы видим, насколько важной для понимания той или иной эпохи является переписка участников событий. Именно на этом сделали акцент организаторы выставки «Письма твои получая…» (6+), которая открылась в Музее воинской славы - филиале Кировского областного краеведческого музея имени П.В. Алабина.

«Письма - это не просто листы бумаги с чернильными знаками, - декларировали организаторы выставки. - Это мосты через время, соединяющие нас с прошлыми поколениями, позволяющие услышать их голоса, прочувствовать их эмоции, понять их жизнь».

Новая выставка вписана в общую экспозицию музея. Она условно разделена на несколько разделов: о первой мировой и Гражданской войнах, Великой Отечественной войне, об Афганистане и СВО. В каждом таком разделе представлены не только письма участников этих событий, но и рассказ о них самих, а также образцы марок, открыток и конвертов, характерных для того или иного времени.

Более века прошло со времен Первой мировой войны. И, казалось бы, нам будет трудно понять людей того времени. Но, читая показанные на выставке письма, понимаешь, что не так уж мы далеко ушли от соотечественников, живших в начале XX века.

Пётр Соколов ушёл на фронт в 1915 году из Верхошижемья и получил офицерский чин, но судьба его сложилась трагически. Повоевав совсем недолго, он попал в австрийский плен, в котором в 1918 году и сгинул. Мы, быть может, никогда бы и не узнали о нём, будь он безграмотным, как многие в то время. Но Соколов был учителем, а потому его эпистолярное наследие рассказывает нам о жизни этого человека.

«Я живу сейчас в лагерях в двух верстах от Житомира, - написал он своей сестре Вере в самом начале службы. - Житомир - веселый город, масса барышень, и притом хорошеньких брюнеток. Я познакомился с одной недурной полячкой, ей еще всего восемнадцатый год. Жить здесь весело, но, наверное, проживем недолго, так как офицеров нехватка и нас будут посылать на позиции. Да, пожалуй, хочется самим подраться с этим проклятым немцем, слишком все мы ожесточены на него. Вот подождите немного, как мы попрем его назад, вплоть до Берлина».

Но плен быстро рассеял иллюзии. И в следующих письмах к матери и сестре Пётр больше уделяет внимания бытовым вопросам. Да и цензура общим рассуждениям не способствовала. Так, в одном из писем из плена он сообщает матери о получении посылки (они передавались через Красный Крест) и об огороде, который военнопленные завели в лагере.

«Ты, мама, спрашиваешь об овощах, которые мы садим. Почти ничего не выросло. Огурцов сняли штук 30 - 35, морковь - одни хвостики, репа также плохая, фасоли на один суп, гороху чуть-чуть, редиски сняли штук 500, лук был по полуголовке... картофеля не садим, брюква немного выросла, свёкла также. Зелень - щавель, шпинат, петрушка выросли, тыква ранняя выросла, а больше ничего и не было. Варим борщи…»

«Вы спрашиваете, здоров ли я, - пишет Соколов сестре. - Как вам сказать: если к Пасхе не преставлюсь, то ещё протяну с полгода. Вам не узнать меня, если увидите. Да, тяжело, сестра, сознавать, что с каждым днём всё ближе к концу, да ещё на чужбине. Не говорите ничего маме, не забывайте её. А мне, видно, такая участь: умереть, не испытав счастья, ничего…»

Великая Отечественная война представлена перепиской сразу нескольких людей, чьи судьбы на войне сложились по-разному. Интересны письма Михаила Малышева, который воевал с первых дней войны и погиб, освобождая в 1944 году Крым. Он защищал Москву и сражался на Кавказе, был трижды ранен и получил контузию, горел в танке и чуть не погиб от обморожения. Был награжден орденом Отечественной войны и представлен к присвоению внеочередного звания майора.

Михаил не был женат и переписку вел со своей семьей - с матерью, сестрой и братом. В своих письмах он проявлял образованность, цитируя Р. Киплинга, и недюжинное чувство юмора, вышучивая свое «везение» на фронте.

«Я чувствую себя хорошо, нахожусь в курортных местах, жаль только, что сезон не бархатный, - шутит Малышев в своем письме сестре Ане. - Я живу в маленьком рыбачьем поселке на берегу моря, и шум его сливается с непрерывной артиллерийской стрельбой… Когда придет час расплаты, а он уже недалек, многое мы вспомним немцу и за многое отомстим».

«Мы идем на запад, но каждый шаг не удаляет, а сближает нас, - продолжает Михаил. - Я еще надеюсь, что увижу маму, своих племянников, увижу свою семью».

Но надеждам этого офицера не суждено было сбыться. Так же, как много лет спустя не довелось вернуться из Афганистана другому нашему земляку - Леониду Решетникову из Кирово-Чепецкого района. Он погиб 13 февраля 1989 года, за один день до того, как последний советский солдат покинул эту страну.

«Служба моя идет нормально, - писал он родителям в декабре 1988 года. - До приказа осталось 280 дней, это уже немного, ведь было сначала 730! Больше половины уже отслужил. У нас хоть и юг, но холодно, особенно по ночам, горы. Снег выпал позавчера, 15 декабря…»

И сколько еще было таких ребят? А сколько их ровесников сейчас воюет на Украине? Их сегодня, как и предшественников, поддерживают письма родных.

«Милый мой, мы справимся, как и тогда, пять лет назад, - пишет Юля N своему мужу. - Повторяю себе и тебе эту фразу. Наша жизнь состоит из испытаний, которые мы преодолеваем, становясь сильнее. Здесь мы тоже справимся. Знаешь, за мной стоит сильная прабабушка, которая ждала прадеда с войны. Она - мой пример для подражания. Эта сильная женщина растила сына и ждала, семь лет ждала. Я тоже жду… Так что не переживай за меня, я справлюсь… Ты должен обязательно вернуться».

Ну разве можно не понять эту женщину? Слабый пол всегда переживал и переживает за своих мужчин, что сто с лишним лет назад, что сейчас. А мужчины? А что мужчины? Они, как и ранее, черпают в этой поддержке силы, чтобы преодолеть трудности, выпавшие на их долю. Об этом и рассказывает выставка «Письма твои получая…».

Сергей СМОЛИН.

Фото предоставлены Кировским областным краеведческим музеем имени П.В. Адабина.