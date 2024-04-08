Писать грамотно - модно! 20 апреля состоится «Тотальный диктант», участие в которой примут 1,5 тысячи городов всего мира

Фото totalfond.totaldic.ru.

В 2024 году общественной просветительской акции «Тотальный диктант» исполняется 20 лет, поэтому она состоится 20 апреля. На совпадение цифр организаторы смотрят с большим оптимизмом. И у них есть на это причины: несмотря на сложную международную обстановку, «ТД» будут писать в полутора тысячах городов и более чем в ста странах мира.

За 20 лет свою грамотность проверили около четырёх миллионов человек, рассказал «Российской газете» руководитель фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков. «Наша цель - и мы планомерно к ней движемся - чтобы «Тотальный диктант» писали более миллиона человек в течение одного дня... Я думаю, в ближайшее время мы этого добьёмся», - пообещал он.

Впрочем, польза от данного мероприятия давно вышла за пределы знания школьного учебника русского языка и за рамки одного дня, когда любители грамотности собираются вместе и пишут диктант - на площадках или онлайн.

«Мы реализуем свои проекты в течение всего года. И, помимо грамотности, помимо того, что мы призываем всех людей писать грамотно и рассказывать, что это модно, одной из своих целей ставим продвижение современной русской литературы. Именно поэтому мы каждый год выбираем современного российского автора в качестве автора текста «Тотального диктанта», знакомим наших участников с его творчеством», - пояснил Беляков.

Текст для «ТД» этого года написала российская писательница Анна Матвеева, работающая в жанре «уральского магического реализма», автор романов «Каждые сто лет», «Перевал Дятлова, или Тайна девяти», «Завидное чувство Веры Стениной» и «Есть!». Специально для диктанта из-под ее пера вышел лирический отрывок о значении дневника в жизни человека. Анна будет «диктатором» в столице «Тотального диктанта - 2024» Томске. К слову, уникальность текста, по мнению организаторов, ограждает участников диктанта от соблазна подготовиться к нему заранее, где-то его увидеть до того момента, как его начнут зачитывать в аудитории.

Эксперты утверждают, что даже тройка на диктанте - уже очень хороший результат. «Отличникам» же в некоторых компаниях совершенные знания русской грамматики добавляют несколько плюсов в резюме.

Фото totalfond.totaldic.ru.

Слово эксперту

Вот уже несколько лет доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка, культуры речи и методики обучения Вятского государственного университета Людмила Калинина выполняет в Кирове обязанности председателя комиссии по проверке работ, написанных в рамках «Тотального диктанта».

Людмила Викторовна вспоминает, что участвовать в проведении «Тотального диктанта» она начала задолго до того, как акция стала такой масштабной. По словам филолога, годами ранее все участники данного мероприятия могли поместиться в одном лишь лекционном зале библиотеки имени А.И. Герцена.

Как уже было сказано, ежегодно специально для участников диктанта сочиняется новый уникальный текст, написать который приглашают одного из современных российских прозаиков.

«Каждый год проверяется разный набор правил, поэтому трудно сказать, что конкретно следует повторить участникам перед написанием диктанта. Однако традиционно затруднение вызывает правописание заимствованных слов, в которых, например, есть удвоенные согласные или безударные гласные. Но часть таких слов выводится на слайд во время написания диктанта», - рассказывает Людмила Викторовна.

Доктор филологических наук советует повторить правописание одной и двух «н» в отглагольных прилагательных и причастиях, а также слитное и раздельное написание частицы «не» с разными частями речи. Многолетний опыт Людмилы Викторовны показывает, что чаще всего пишущие допускают не столько орфографические, сколько пунктуационные ошибки. «Пунктуация бывает вариативна. Люди могут по-разному оформить какое-то высказывание. Мы всегда учитываем, какие из поставленных знаков предусматриваются критериями проверки, а какие всё-таки считаются однозначной ошибкой», - говорит преподаватель. Орфографические же ошибки человек порой допускает ввиду своей невнимательности или вовсе из-за незнания слова. «Каждый год бывают различные забавные написания, когда человек просто исказил какое-то слово и даже не заметил этого», - с улыбкой замечает Людмила Калинина.

При подготовке к «Тотальному диктанту» преподаватель советует ориентироваться на современные нормативные издания, например на справочник «Правила русской орфографии и пунктуации» под редакцией В.В. Лопатина. Чтобы поддерживать навыки грамотной речи, необходимо больше читать, причём хорошую художественную литературу. «Грамотность нельзя «прокачать» к какому-то мероприятию», - подчёркивает Людмила Викторовна.

«Тотальный диктант» гордо носит звание всемирной просветительской акции. До пандемии количество его участников постоянно увеличивалось, но во время карантина из-за изоляции собираться большим коллективом было невозможно. «Мне кажется, что сейчас количество участников снова начало возрастать, потому что в данный момент какие-то внешние факторы нам не препятствуют. Вот и в этом году мы будем ждать всех желающих, которых просим предварительно, до 10 апреля, пройти регистрацию на сайте «Тотального диктанта», чтобы 20 апреля прийти и написать диктант на площадке Вятского государственного университета», - говорит эксперт проекта.

Проверить свою грамотность люди приходят целыми семьями. Бывает так, что, пока мама и папа усердно вспоминают школьные правила по русскому языку, их дети, сидя рядом, рисуют забавные картинки. «Приходят и люди почтенного возраста. Они любят проверить себя, познакомиться с творчеством современных авторов и пообщаться с другими участниками», - поясняет председатель комиссии.

Проверка работ осуществляется с опорой на подробную инструкцию, которая присылается из штаба «Тотального диктанта». Как отмечает Людмила Викторовна, все работы оцениваются строго в соответствии с утверждёнными критериями. «Проверка диктанта - это очень кропотливая и даже во многом физически сложная работа, потому что проверка каждого текста требует большого напряжения зрения. К тому же у людей разные почерки и в основном далеко не каллиграфические. Мы стараемся всё разобрать и прочитать, а сомнения при проверке традиционно разрешаются по принципу «в пользу пишущего».

«Нас всех объединяет то, что мы любим русский язык и стараемся хорошо им владеть», - заканчивает свой рассказ доктор филологических наук и эксперт по проверке диктантов Людмила Калинина.

Отметим, что каждый год участники, чьи работы написаны на отлично, награждаются памятными призами.

Ксения АФАНАСЬЕВА.