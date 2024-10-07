Первый шаг сделан. Депутаты одобрили введение льгот для розничной торговли на селе

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На прошлой неделе бюджетный комитет Законодательного собрания Кировской области рассмотрел и одобрил законопроект о господдержке предпринимателей и потребительской кооперации, которые занимаются розничной торговлей на селе. Его представил депутатам министр промышленности, предпринимательства и торговли Денис Пестриков.

Проблема, поднятая в принимаемом документе, оказалась настолько актуальной, а предлагаемые шаги - своевременными и необходимыми, что предложение правительства области не вызвало вопросов у депутатского корпуса.

Позднее, на пленарном заседании Заксобрания, народные избранники подтвердили решение комитета, приняв закон в первом чтении.

Не только бизнес

Кировская область всегда отличалась от других субъектов РФ европейской части страны большой территорией с малой плотностью населения. У нас до сих пор много населенных пунктов, в которых проживает незначительное количество людей и которые находятся на большом удалении от районного центра. Но если, к примеру, в Ставропольском крае, в Смоленской, Орловской или Липецкой областях хуторяне не чувствуют себя отрезанными от «большой земли», то на Вятке в малых деревнях жизнь едва теплится.

По данным регионального минпромторга, работоспособное население в таких небольших населенных пунктах области составляет 44 процента, а остальная часть - старики и дети.

Сохранить жизнедеятельность таких населенных пунктов, не дать людям чувствовать себя брошенными помогает, помимо школы, клуба и почтового отделения, розничная торговля. Где-то ее ведут предприниматели, где-то - предприятия потребительской кооперации. В одних населенных пунктах для этого существуют стационарные торговые точки, в других ведется выездная торговля.

Я хорошо помню, какой ажиотаж был в деревне, где жила моя бабушка, когда туда приезжала автолавка. И хотя ассортимент привозимой продукции был невелик и содержал в основном самое необходимое для жизни, приезда машины ждали и взрослые, и дети. Последним перепадали карамельки, которые привозила передвижная торговая точка.

Помню, как собиравшиеся вокруг автолавки жители обменивались новостями, о чём-то меж собой судили и рядили. Это было, конечно, давно. Но и сегодня ситуация вряд ли изменилась там, где нет даже захудалого магазинчика.

Таким образом, «розница» на селе - это даже не бизнес, это выполнение социальной миссии.

Поддержка есть, но есть и проблемы

Государство в лице региональной власти поддерживает развитие потребительской кооперации и малого бизнеса. Одна только финансовая помощь этим категориям в прошлом году составила 450 млн рублей. Кроме того, кооператоры освобождены от уплаты налога на имущество, находящееся в сельских населенных пунктах. Есть льготы в виде возмещения части затрат на приобретение автолавок и хлебных фургонов.

Существует поддержка и для нестационарных торговых объектов (НТО). Так, схема размещения НТО в последнее время стала носить бессрочный характер. Кроме того, владельцы таких точек могут заключить договоры на размещение НТО без проведения торгов (с последующим продлением на семь лет).

Но этих мер, по словам регионального министра промышленности, предпринимательства и торговли, явно недостаточно. Все, кто торгует на селе, сталкиваются с целым рядом проблем. Во-первых, население сельской местности постепенно сокращается, что ведет к снижению объема продаж. Во-вторых, крайне трудно найти продавца для работы на постоянной основе в малых населенных пунктах. В-третьих, сельские дороги (или, как их называют чиновники, дороги местного значения) в основной своей массе оставляют желать лучшего.

Доказательством последнего пункта служит ситуация, которая сложилась нынешней весной в пос. Донаурово Уржумского района. Из-за весенней распутицы этот поселок оказался отрезан от снабжения необходимыми продуктами.

«Хлеба в магазине нет уже три дня, закончились молочные продукты, завтра привезут товар до Кильмези, но получить его и подвезти в Донаурово нет никакой возможности», - написали тогда в своем обращении к Президенту России жители поселка.

Потребовалось вмешательство губернатора Кировской области, чтобы нормализовать ситуацию. Но где гарантия, что она не повторится, ведь нормальной дороги там как не было, так и нет.

Начало положено

Ситуация, которая случилась этой весной в Донаурово, - конечно, эксцесс, и далеко не единичный. Достаточно вспомнить тот факт, что на начало 2023 года доля местных дорог, находящихся в нормативном состоянии, была немногим выше 22 процентов. А на них в общем километраже путей сообщения приходится львиная доля - 22 тысячи километров почти из 25 тысяч.

Впрочем, и там, куда с грехом пополам всё же можно доехать, торговля сталкивается ещё с одной бедой. Очень часто поездки в сельскую местность не оправдывают себя из-за высокой стоимости бензина и дизеля. И, что самое печальное, ГСМ дорожают и дорожают.

С этой своей болью предприниматели не раз уже обращались в региональный минпромторг. И, нужно отдать ему должное, министерство их услышало. Именно так родился областной закон о льготах для сельской торговли, который на прошлой неделе был принят в первом чтении депутатами. Этим нормативным актом вводятся субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат на горючее для предпринимателей и кооператоров, которые торгуют в сельской местности. Такая льгота позволит сохранить розничную торговлю на селе. Но это, как считают депутаты, только первый шаг, который требовалось сделать.

И в этом народные избранники правы. Чтобы развивать торговую активность в малых населенных пунктах, нужно сделать гораздо больше, чем просто ввести какие-то льготы. Необходимо ремонтировать дороги, повышать благосостояние жителей, снижать отток населения и т. д. Решать задачу комплексно. Только в этом случае жизнь в вятской глубинке будет продолжаться.

Торговля в цифрах

По данным минпромторга, в Кировской области существует восемь с лишним тысяч стационарных торговых объектов, пять розничных рынков, свыше тысячи НТО, более 80 ярмарок и 63 мобильных торговых объекта. На территории области работают федеральные и региональные торговые сети, потребительская кооперация и индивидуальные предприниматели. На предприятиях розничной торговли трудится свыше 23 тысяч человек, а их заработная плата в среднем составляет более 44 тысяч рублей.

За 2023 год оборот розничной торговли в Кировской области составил более 282 миллиардов рублей. При этом аналогичный показатель для потребкооперации находится на уровне почти семи миллиардов.

В структуре розничной торговли малые предприятия занимают только 13 с небольшим процентов, а индивидуальные предприниматели - около 17 процентов. Оставшаяся доля рынка принадлежит крупным и средним организациям.

В 288 населенных пунктах области работает лишь один магазин, а еще в 328 - осуществляется развозная торговля.

Иван ТРОФИМОВ.