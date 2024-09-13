Первая победа «Олимпии». В начале сентября стартовал новый сезон-2024/2025 ВХЛ

В регулярном чемпионате участвуют 33 команды, в том числе и кирово-чепецкая «Олимпия», вернувшаяся в большой хоккей спустя длительное время. «Олипийцы» уже провели первые матчи в ВХЛ, встретившись на домашнем льду с соперниками из Санкт-Петербурга и Москвы.

- Я рад, что слова «Кирово-Чепецк» и «Олимпия» спустя 17 лет снова образуют сочетание «большой хоккей». Надежды на это жили в сердцах болельщиков всей вятской земли и молодых хоккеистов. Желаю командам хорошего старта, чемпионат будет очень напряжённый. Вперёд, друзья! - приветствовал земляков прославленный хоккеист.

Поддержал команду и Александр Чурин: «Сегодня состоялся дебютный матч «Олимпии» во Всероссийской хоккейной лиге! Легендарный не только для команды, но и для всей Кировской области. Возвращение в Высшую лигу состоялось! «Олимпия» в ВХЛ всерьёз и надолго! Будьте уверены в себе, в своих партнёрах по команде. Мы снова в большом хоккее. Верю в вас!»

Поболеть за «Олимпию» в стартовом матче в ледовый дворец пришли 1800 зрителей. Поддержка действительно была необходима, ведь первую игру сезона «Олимпия» провела с одним из сильнейших клубов ВХЛ - «Динамо Санкт-Петербург». Пусть не всё у наших ребят получилось на старте и игра завершилась со счётом 1:3, но первая шайба «Олимпии» в ВХЛ уже была завоёвана. Её оформил нападающий Тимофей Пономарёв, игравший в предыдущие сезоны в «молодёжке».

Под флагом «Олимпии» он выступает с 2017 года, прошёл с командой все стадии спортивного роста от юношеской до молодёжной команды. Пономарёв - один из героев бронзового сезона 2022/2023 года. Всего в НМХЛ сыграл в 153 матчах, заработав 124 очка. Результативность игрока привела его в ВХЛ, контракт с клубом заключён до конца сезона 2025/2026 года.

Несмотря на проигрыш в дебютном матче, руководитель клуба «Динамо Санкт-Петербург» высоко оценил игру обеих команд.

- Матч получился для нас достаточно сложным. Соперник настроен был сегодня серьёзно, ребята играли самоотверженно. Здорово играл вратарь, и полевые игроки помогали ему. «Олимпия» - мобильная, подвижная, быстрая команда, которую ещё и поддерживает такая активная группа болельщиков. Сыграли они с душой, но наше мастерство было повыше. Мы оценили хороший уровень подготовки ледового дворца: качество льда отметили наши хоккеисты, хорошо оборудованы раздевалки, гостевые комнаты. Спасибо организаторам. В целом считаю, что «Олимпия» достойно зашла в Высшую лигу и будет представлять Кирово-Чепецк в ВХЛ очень долго, - оценил матч главный тренер ХК «Динамо Санкт-Петербург» Игорь Гришин.

Следующим соперником кирово-чепецких хоккеистов стала команда «Звезда» из Москвы, которая входит в систему ЦСКА. По итогам прошлого сезона москвичи стали 14-ми в регулярном чемпионате ВХЛ, вышли в плей-офф, однако выбыли из дальнейшей борьбы за трофей уже после 1/8 финала.

С самого начала «Звезда» захватила преимущество в игре, забив в наши ворота несколько шайб. И вновь отметился Тимофей Пономарёв, который открыл счёт «Олимпии» в этой встрече во втором периоде. Однако это не переломило ход игры. Сократить разницу по пропущенным шайбам сумел капитан «Олимпии» Александр Федотов. Итоговый счёт - 2:6 - не в нашу пользу.

- Как ни парадоксально, но сегодня матч в нашем исполнении был лучше, чем первый. Больше правильных действий и игры по заданию, но, к сожалению, пока уступаем в мастерстве. Соперник нас наказал практически за все наши ошибки. Яркий пример - первый период, в котором мы с хорошим настроем, с хорошим движением вышли, создали несколько хороших моментов, но не реализовали их. Меня приятно радуют наши молодые хоккеисты, назовём их дебютантами, у которых первый полноценный сезон в ВХЛ, кто перешёл из команды НМХЛ. Надеюсь, что они не сбавят обороты, а будут только добавлять от игры к игре, - отметил после второго матча главный тренер ХК «Олимпия» Юрий Култынов.

Третий игровой день прошёл с ХК «Юнисон-Москва». Это, наверное, самый молодой клуб в российском хоккее. Создан всего два года назад, и всё это время, как и «Олимпия», играл в первенстве НМХЛ. По итогам сезона 2023/2024 года завоевал главный трофей лиги - Кубок регионов. Нынешний сезон для команды «Юнисон-Москва», как и для «Олимпии», - дебютный в ВХЛ.

Кстати, команды хоть и выступали в одних соревнованиях в НМХЛ, но друг против друга никогда не играли, и матч в Кирово-Чепецке - это первая в истории очная встреча соперников.

Счёт матча и счёт своим шайбам в «Олимпии» открыл Алексей Дробин незадолго до конца последнего периода. Трибуны «Олимп-Арены» просто взорвались, ведь именно эта шайба стала для команды своего рода исторической: первая победная в ВХЛ!

Помимо Дробина, отметили вратаря «олимпийцев». Виктор Головлёв стал лучшим игроком матча. 21-летний хоккеист отразил от своих ворот 33 броска за игру.

- Хорошая, трудовая и в первую очередь командная победа. Об этом свидетельствует статистика. Благодарю всех болельщиков за поддержку и поздравляю с первой победой «Олимпии» во Всероссийской хоккейной лиге, - подвёл итог матча Юрий Култынов.

Матчем с ХК «СКА-Нева» 11 сентября завершилась первая домашняя серия игр «Олимпии». Увы, чепчане в нём не победили: счёт - 2:4.

Впереди у команды ещё 60 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2025 года.

- Самое главное требование к нашим хоккеистам - это поверить в себя. Ребята должны раскрепоститься на льду, показать тот хоккей, в который они умеют и могут играть. Главное, чтобы наши игроки радовали болельщиков, потому что мы играем ради болельщиков, - уверен президент ХК «Олимпия» Александр Чурин.

Фото: Иван Молот.