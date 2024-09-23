Перевязь Портоса, или Обратная сторона юбилейного фасадного ремонта в Кирове

Все, кто читал знаменитый роман Александра Дюма «Три мушкетёра», помнят, как Д’Артаньян, впервые попав в Париж, был вызван на дуэль Атосом, Портосом и Арамисом. В случае с Портосом поводом для вызова послужила его перевязь для шпаги. Снаружи она была богато украшена, зато с изнанки выглядела убого. И Д’Артаньян случайно эту обратную сторону продемонстрировал собеседникам Портоса.

В Кирове сегодня не нужно быть Д’Артаньяном, чтобы рассмотреть, что скрывает за собой масштабный ремонт фасадов, затеянный по указанию губернатора к 650-летию города. Для этого достаточно прогуляться по центральным улицам областного центра. А уж что творится там, куда туристы не заглядывают, и говорить не стоит.

Потёмкинские деревни

То, что кировские здания приводят в божеский вид накануне празднования юбилея города, ни у кого не вызывало и не вызывает возражений. Конечно, многим хотелось бы, чтобы этот процесс не был авральным, а происходил планомерно и не только по случаю праздника. Но и так, как есть, тоже неплохо. Без юбилея многим зданиям дожидаться ремонта пришлось бы очень долго. А тут всё сошлось: и повод, и неиспользованные миллиарды Фонда капремонта, и страстное желание губернатора показать себя с наилучшей стороны перед высокопоставленными гостями юбилейных торжеств.

За прошедший год город действительно преобразился в лучшую сторону. Помимо обновления фасадов, приведены в порядок тротуары, прибраны скверы и парки, на проезжих частях дорог появился свежий асфальт, на улицах стало больше цветов. Всё это радует глаз, создаёт для горожан больше удобств и комфорта.

Но юбилей не вечен. Он пройдет. И вопрос, что будет с городом после, отнюдь не праздный.

Масштабный ремонт фасадов, задуманный губернатором (по его словам, должно быть отремонтировано более тысячи домов), уже обернулся разного рода нелепостями.

Во-первых, во многих точках города свежей краской сияют только наружные части домов. В лучшем случае - ещё и торцы. А вот сзади по-прежнему царит разруха. Стоит зайти во двор - и можно лицезреть всё это убожество.

Хотя, как некоторые говорят, такая же картина наблюдается в Санкт-Петербурге. Но Киров - не «культурная столица», не мегаполис, и здесь можно было бы делать ремонт по уму, а не для показухи. У нас бюджет не такой, как в Питере, и каждую копейку нужно расходовать рационально. А потому стоило бы доводить начатое до конца. Тем более когда высок риск того, что после юбилея тыльные стороны домов так и не будут отремонтированы.

Во-вторых, частичный ремонт фасадов не всегда скрыт от глаз наблюдателей дворами и деревьями. Есть немало адресов, где такие недоделки бросаются в глаза. Самый яркий тому пример - второй корпус ВятГУ, облупленный задний фасад которого виден с угла улиц Преображенской и Карла Либкнехта. А ведь это самый центр города, район Театральной площади, где проходят главные мероприятия юбилея.

И это лишь один пример, хотя нечто подобное есть и в других местах. Например, на улице Спасской, 4. Кировчане по этому случаю написали в соцсетях: «Фасад с улицы Спасской (дом № 4) покрасили, а фасад со двора, где смотровая площадка на Трифонов монастырь, оставили в таком виде! Потёмкинские деревни! Позор!»

Но особенно весь этот «блеск и нищета куртизанок» бросается в глаза, когда идешь по улице Ленина от ул. Преображенской к ул. Московской (исторический центр, где бывает немало туристов). Боковые стены домов № 65 и 67 обезображены бессмысленными граффити, видными издалека и по сию пору не закрашенными, хотя фасады зданий выглядят вполне пристойно.

Ну и, наконец, в-третьих, совсем уж негоже выглядят случаи, когда в массу свежеотремонтированных фасадов затёсываются облупленные со всех сторон строения. Они как ложка дёгтя, которая испортила целую бочку мёда. Вы просите примеров? Как говорят в Одессе, их есть у меня. На въезде в Киров на улице Комсомольской стоят четыре двухэтажки сталинских времён. Две из них недавно облагорожены и приукрашены, а две так и остались у ремонтников нелюбимыми падчерицами.

Невзирая на паспорт

Вариант, когда кировские дома выглядят как перевязь Портоса, конечно, вопиющий. Но гораздо хуже, когда дома начинают ремонтировать, а потом в середине этого процесса всё бросают - и здание остаётся в некоем переходном состоянии.

Так, например, произошло с домом № 66 на улице Свободы, одна половина которого, выходящая на улицу Свободы, отремонтирована, а на улице Московской этот дом «сияет» облупившимися стенами.

Еще хуже ситуация с домом по адресу: ул. Труда, 70. Строители уже трижды брались за ремонт фасада, но каждый раз бросали его, не доделав. Из всех стен обновлены только торцы. К тому же во время первого ремонта горе-строители срубили подчистую несколько лепных наличников вокруг окон первого этажа.

Еще хуже пришлось дому на ул. Дерендяева, 12 (ул. Пятницкая, 89). Безжалостная рука вандалов от капремонта напрочь лишила дом лепного декора. Год назад строители говорили корреспонденту «Вятского края», что декор будет восстановлен, но слова своего не сдержали. Потом глава кировского Фонда капремонта Лаврентий Ситников также обещал, что зданию вернут его прежний вид, но и он соврал. Сегодня этот дом так и стоит недоделанным, а вокруг него, как и в случае с домом на ул. Труда, 70, валяется строительный мусор.

Говорят, у каждого кировского дома есть паспорт фасада. Любой ремонт последнего должен осуществляться согласно этому документу. Но как-то так получается, что и строители, и Фонд капремонта, и чиновники из мэрии и «серого дома» прекрасно научились обходить установленные правила. При этом довольны все: рабочие получили свои деньги, специалисты фонда освоили средства, а чиновники отчитались о высоких результатах. А вот стал ли после этого город краше, никого из них, похоже, не волнует.

Качество приносится в жертву количеству, красота - практичности, а достойный внешний вид - скорости исполнения. Вот так и возникает казус «перевязи Портоса».

Иван ТРОФИМОВ.

Фото автора.