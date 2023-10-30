Переступая через закон и мораль. Следственный комитет проверяет закупки продуктов

Кучно как-то пошли скандалы на нашей малой родине. Не успел затухнуть один, связанный с хищением сотни с лишним тонн битума (а по некоторым непроверенным данным, даже двух сотен тонн) с Нолинского асфальтобетонного завода, как разгорается другой - вокруг закупок продуктов кировским Комбинатом продовольствия и социального питания, подведомственным городской администрации. И скандал этот не менее масштабен, чем с воровством битума.

Но пока все обсуждают комбинат соцпитания, частники уже увидели в том возможность поживиться за бюджетный счет. В трех кировских школах отказались от услуг муниципального комбината, и его место заняло ООО «Школьное питание» (входит в группу компаний «Роспитание»). Последнее уже успело двинуть рекламу своих достоинств в региональных СМИ и социальных сетях. Вот только изменит ли заход частника ситуацию с питанием школьников к лучшему?

Заинтересовался следком

Русского человека не удивишь тем, что отдельные персонажи «греют руки» на закупках чего бы то ни было за бюджетный счет.

Однако есть вещи, которые выходят за рамки общепринятых норм морали. И это напрямую относится к кировскому комбинату социального питания. Именно он приобретает продукты для детских садов, именно он организует питание в большинстве кировских школ. А дети - это святое. Тут любой проступок против них заслуживает порицания гораздо большего, чем обычно. Но руководство комбината эту простую истину, видимо, не осознало.

Искрой, из которой разросся скандал вокруг комбината соцпитания, стало выступление в сентябре этого года на заседании комиссии городской думы депутата Дениса Ерохина. В нём он сообщил, что организацией было закуплено свыше ста тонн сахара по цене 87 рублей за килограмм, которая гораздо выше розничной. Тогда решено было послать на комбинат аудиторов городской Контрольно-счётной палаты (КСП), чтобы они провели там проверку. «Вятский край» писал об этой ситуации месяц назад.

Аудиторы КСП свою проверку закончили. В результате подтвердилось, что сахар был куплен почти по той цене, которую назвал Ерохин. И в данном случае «почти» связано с тем, что 20 сентября (в тот же день, когда депутат вместе со своим коллегой Владимиром Журавлёвым предъявил претензии комбинату) было заключено дополнительное соглашение, согласно которому поставщик - ООО «Вятский торговый дом» - согласился продать сахар дешевле почти на два рубля, то есть по 85 рублей за килограмм. Но даже с учётом этой скидки оптовая цена оказалась выше розничной, что, прямо скажем, является экономическим абсурдом.

Городские аудиторы попытались разобраться в причинах такого странного ценообразования и подняли документы по формированию стартовой цены торгов. Оказалось, что работники комбината запросили у оптовиков сведения о цене на сахар и получили от них данные, что она выше 85 рублей. И это показалось проверяющим подозрительным. Поэтому они внимательно всмотрелись в полученные ответы и обнаружили, что некоторые документы «имеют идентичное расположение печати, подпись поставщика и наложение печати на подпись, что может свидетельствовать о фальсификации данных документов». А это, как вы понимаете, уже уголовная статья.

В результате, как было сказано в гордуме, махинации с сахаром уже привлекли внимание Следственного управления СК РФ по Кировской области.

Но закупка сахара - не единственная махинация, которую провернули ловкие дельцы из комбината соцпитания. Они успели закупить гнилой болгарский перец по завышенным ценам. И об этом тоже было сказано на заседании комиссии городской думы. Но тут уж не сдержался глава администрации Кирова Вячеслав Симаков и заявил, что лично напишет заявление в Следком.

Проще распустить

«Вятский край» уже не первый раз рассказывает о скандалах, которые происходят в связи с работой комбината соцпитания. И вот что интересно: каждый раз, ко­гда всплывала та или иная махинация, по ее итогам принималось решение о замене директора комбината. На этой должности побывало уже столько людей, что перечислить их всех - пальцев на руках и ногах не хватит. Однако проку от этой чехарды никакой. Вопросы к школьному и детсадовскому питанию у родителей остаются, а «странные» закупки продуктов продолжаются. И сломать эту систему практически невозможно. Здесь требуется только хирургическое вмешательство. А лучше - полная ликвидация данного учреждения.

Но пока такое решение не принято, мы продолжаем наблюдать «мыльную оперу» под названием «Нам на деток денег не хватает». В результате махинаций, которые проворачивали под шумок ушлые дельцы из комбината соцпитания, к началу этого учебного года муниципальная организация не смогла укомплектовать штат работников пищеблока в школах № 11, 54 и в 46-й гимназии.

Да и как можно кого-то нанять, если деньги уходят не на повышение заработной платы поваров и кухарок, а на приобретение продуктов по завышенным ценам? За те гроши, что предлагал комбинат соцпитания, работать в указанных школьных пищеблоках никто не хотел.

Вот так и получилось, что пришлось отдать эти три школы частнику - ООО «Школьное питание».

Хитрая контора

Но как доселе неизвестная организация вдруг стала обслуживать сразу три школы - вызывает естественное любопытство.

И тут нужно отметить первую странность, связанную с этой компанией. Оказывается, она заменила комбинат соцпитания без всякого конкурса. А такого не бывает никогда. И любой чиновник вам это подтвердит.

Но на этом странности не заканчиваются. На специализированных порталах предприятий с наименованием «ООО «Школьное питание» пруд пруди. Во многих регионах они есть. Вот только в Кирове таковое не зарегистрировано. А посему предположить можно всё, что угодно. А «Школьное питание» в своих рекламных материалах само связало себя с группой компаний «Роспитание».

Несмотря на то что «Роспитание» не является отдельным юридическим лицом, оно имеет свой сайт. На нём указано, что адрес главной конторы находится в Кирове на улице Советской, 51. Более того, в рассказе компании о себе упоминается, что её появление на вятской земле произошло в 2010 году, когда Столовая № 1 (относившаяся к «Роспитанию») взяла на аутсорсинг питание больных в Кировской областной клинической больнице. А сегодня эта группа компаний работает ещё в Нижегородской области, Пермском крае, Удмуртии и Республике Марий Эл.

По данным портала «За честный бизнес», ООО «Столовая № 1» в 2021 году было ликвидировано, но находилось по тому же адресу, что и «Роспитание». Более того, по этому же адресу зарегистрировано ООО «Концепция социального питания», которое является учредителем ООО «Школьное питание» в Перми. Кроме того, на ул. Советской, 51, базируется также ООО «Кухня». Директора и учредители этих организаций совпадают, играя в каждой из них либо роль директора, либо учредителя. Эти же люди организовали в Кирове ООО «Технология диетического питания».

Не будем вступать на путь догадок о причинах создания такой запутанной системы предприятий: не факт, что они будут верными. А вот что можно утверждать точно: администрации города Кирова контролировать работу ООО «Школьное питание» будет совсем непросто. Если уж они в своем подведомственном заведении не смогли порядок навести, то куда им тягаться с «Роспитанием».

Иван ТРОФИМОВ.