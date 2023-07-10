Пеньки любимых деревьев. Всё больше проектов благоустройства Кирова, всё меньше зелени

Сегодня в Кирове, к юбилею города, сплошное благоустройство: красят фасады, меняют теплопроводы, ремонтируют дороги… И при этом активисты-экологи бьют тревогу: то тут, то там безжалостно вырубают деревья. Да чтобы не мешали делать город краше! Ведь новые дороги, спортивные сооружения, конечно же, его преобразят. Вот только каким воздухом будут дышать наши дети?

Между тем в Кирове нехватка зеленых насаждений, а значит, и кислорода. Всем памятна вырубка лип в Александровском саду, и снова наступают на те же грабли в парке имени Кирова. Общественность возмущается, но уже после того, как деревья срубили. Однако, как говорит народ, после драки кулаками не машут.

Посадка саженцев не предусмотрена

Вот и на заседании регио­нальной группы общественного контроля за ремонтом, содержанием дорожного покрытия, организацией дорожного движения и развитием инфраструктуры общественного транспорта области обсудили вопрос озеленения Студенческого проезда в городе Кирове.

- Почему в Общественной палате решили вынести на обсуждение именно этот вопрос? - поинтересовалась я у руководителя региональной дорожной группы Константина Ситчихина.

- Дело в том, что один из членов нашей группы, Шамиль Бузиков, предложил включить его в повестку дня. Общественники сомневаются, что после проведения капитального ремонта данного участка дороги, озеленение восстановят.

По словам заместителя начальника производственно-технического отдела «Вятавтодора» Александра Гребнева, после завершения работ проектной документацией предусмотрены только внесение растительного грунта и посадка газона. Никаких кустарников либо деревьев в плане нет.

Жители района недовольны, что ремонтные работы повлекли за собой уничтожение практически всех деревьев в Студенческом проезде. Поэтому считаю необходимым обратиться к главе администрации города Кирова с просьбой после проведения озеленения преду­смотреть посадку деревьев и кустарников.

Вопрос этот продолжим держать на контроле. Позиция дорожной группы заключается в том, что саженцы деревьев обязательно должны быть высажены. Конечно, восстановить то, что было, нельзя, но молодая поросль должна расти и радовать в дальнейшем жителей микрорайона.

Озеленения нет даже на бумаге

«Недавно вернулась жить на юго-запад, - написала в соцсети «ВКонтакте» Екатерина Немчанинова. - И надо же было такому случиться, что район детства встретил меня пеньками от любимых берёзок. Студенческий проезд решили отремонтировать, и деревья в этой истории оказались лишними: по проекту предусмотрено только обустройство газонов.

Вчера специально посетила открытое заседание экспертного совета по вопросам экологии, чтобы задать вопрос по озеленению Студенческого Светлане Кекиной. Если кратко: озеленения пока нет даже на бумаге. Планировать, что, где и когда высадят, будут только после сдачи объекта. Такие дела. Абсолютно непонятно, почему бы не заложить озеленение в проект сразу же».

Такого мнения придерживается и Шамиль Бузиков, член региональной дорожной группы общественного контроля, который и инициировал её заседание по ситуации в Студенческом проезде.

- В Кирове не один такой участок. Первый - на Сурикова, от улицы Некрасова до Комсомольской. Правда, здесь шло новое строительство, но озеленение также не предусмотрели. И когда мы этот вопрос подняли, нам ответили, что озеленение будет выполнено в рамках содержания. На сегодня высадили берёзы, но только по нечётной стороне улицы. Поэтому возник вопрос и по Студенческому проезду: почему озеленение не закладывается сразу в проект строи­тельства? И третий такой участок - на улице Солнечной: от Производственной до улицы Воровского. Там тоже вскоре должны начаться работы и тоже повырубают все зелёные насаждения, и опять придётся долго ждать после сдачи объекта в эксплуатацию, когда же их там снова высадят. Сейчас же улица Сурикова выглядит убогой. Когда ещё эти саженцы вырастут, да не все, возможно, и приживутся. А 650-летие города не за горами.

- К юбилею города решили преобразовать и парк Кирова, вырубив там сотни деревьев.

- Это просто варварство и очень больно. У нас парковая зона превращается в некий спортивный комплекс. Так, кусок парка имени 50-летия ВЛКСМ обрезали и построи­ли там «Море Парк». Все довольны, всё замечательно на первый взгляд. Но ведь парковая структура нарушена, да и вместо озеленения - автостоянка с рекреационными зонами, скамейки да урны поставили. Разве нет в городе мест для строительства таких сооружений? Сносите старые деревянные дома, которые отжили свой век, к примеру в районе «Дружбы». Почему обязательно в парки залезать? У нас скоро в Кирове зелёных насаждений не останется. За последние десять лет много городских скверов вырублено. Например, торговый центр «Театро» стоит на месте бывшего зелёного уголка. У нас этих торговых центров везде натыкано, причём за счёт ущерба экологии города.

«Проект критики не выдерживает»

Как оказалось, судьба кировских скверов, парков, да и просто вопросы озеленения улиц города волнуют многих.

Ольга Светлова, общественный инспектор по охране окружающей среды:

- В Студенческом проезде вырубили около сотни деревьев, причём ценных пород: стройные берёзы там росли. По проекту там будет четырёхполосная дорога. Из-за этого срубили деревья и со стороны жилого микрорайона и промзоны. Остались только мелкие берёзки, да и то многие повреждены.

Убрать деревья было запланировано проектом. Но рациональность спила под вопросом. Бордюры у промышленной зоны остались примерно на старом месте, и вряд ли берёзки им помешали бы.

Ну а дальше-то что? По проекту - газон. Это подтвердила и Светлана Кекина, руководитель отдела озеленения Управления дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова (УДПИ). После окончания ремонта дороги они только ещё начнут планировать, что тут можно посадить. Вопрос открытый. Побывала я недавно и в парке Кирова. И очень пожалела, что, когда шло обсуждение проекта его реконструкции, не вникла в суть. А сейчас поняла, что он никакой критики не выдерживает. Это надо же - из-за спортплощадок полпарка снести! Зачем сложившийся парк со своим микроклиматом, любимый многими кировчанами, полностью перекраивать?

Не так давно решила и я прогуляться по знакомой аллейке от Диорамы к улице Азина. И не узнала её. По обеим сторонам - пеньки от деревьев. Застала «древорубов» за работой. Они уже грузили обрубки, ветки и сучья в машину с надписью: «УДПИ». Один, постарше, отдыхал на пенёчке.

- Зачем вырубаете деревья? - поинтересовалась я у него.

- Здесь дорога будет, 11 метров в ширину.

- Зачем дорога в парке? - удивилась я и позже задала этот вопрос Вячеславу Симакову, главе администрации города.

- Мы же спортивные сооружения строим, нужно к ним потом оборудование подвозить... - ответил он.

Ольга Светлова сравнивает нашу ситуацию с другими регионами. Недавно она была в Петрозаводске. Там в парке никто не строит спортплощадки. Их место - на пустыре за зеленой зоной. У нас же овраг Засора пустует, и вырубать ничего не надо. Тем более, когда говорят, что 200 деревьев убрали в парке, а высадят более тысячи, - лукавят. Куда высаживать? Территория уже в бетоне под скейт-площадку и памп-трек. Оказывается, в этой тысяче и кустарники, и многолетники. Разве они компенсируют вырубку деревьев?

Сейчас на очереди - парк у Дворца пионеров. В проекте - самые разные «активности». Чтобы это реализовать, по мнению Ольги Светловой, нужно будет снести почти все деревья, полностью уничтожить парк как сложившуюся биосистему. А ведь там прекрасные лиственницы, яблони, березовая роща. Любую реконструкцию парка нужно выстраивать не на финансовых составляющих, а на том, что можно без нарушения целостности вписать в имеющееся пространство.

Парк - это не ресурс для бизнеса и не база для потребления услуг. Назначение парка - это прежде всего быть островком природы в городе, обеспечивать возможность полноценного отдыха.

Вера Ануфриева.

P.S. Вячеслав Симаков, глава администрации Кирова, побывав на реконструированной улице Сурикова, отметил, что на одной стороне дороги работники УДПИ уже высадили березы. По его словам, сейчас работа в городе в этом направлении идет непрерывно. После реконструкции участка дороги в УДПИ поступает его схема с указанием всех коммуникаций, и на ее основании отдел зеленого строительства разрабатывает дендрологический план. Как правило, посадку крупных деревьев и кустарников стараются спланировать на осень, когда в почве больше влаги. Например, на четной стороне улицы Сурикова посадки деревьев и кустарников запланированы на осенний период. Такая же ситуация и со Студенческим проездом, после завершения работ будет составлен план его озеленения, и высадка деревьев при участии жителей должна состояться уже этой осенью.