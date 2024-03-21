Пять новых нацпроектов. «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных» запустят в России

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Новые национальные проекты «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных» запустят в России. Их анонсировал президент в ежегодном послании Федеральному Собранию. Нацпроекты должны быть утверждены до конца этого года. Все необходимые ресурсы для реализации поручений президента будут обес­печены, заявил министр финансов Антон Силуанов. О том, как будут реализованы инициативы, рассказали эксперты «Российской газеты».

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«Семья»

Создание благоприятных условий для семей с детьми, а также поддержка демографических изменений в части роста рождаемости и продолжительности жизни семей с детьми стали лейтмотивом послания, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Мероприятия национального проекта «Семья» будут сформированы с учетом предложений родительского сообщества, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Новый нацпроект аккумулирует и систематизирует многие меры поддержки.

«Мы увидели развитие идей материальной поддержки многодетных семей через предоставление дополнительных налоговых вычетов семьям: на второго ребёнка это увеличение налогового вычета до 2,8 тысячи рублей, на треть­его - до шести тысяч рублей. При этом предельная сумма дохода, на которую будет распределяться налоговый вычет, должна увеличиться с 350 тысяч рублей в год до 450», - поясняет Сафонов. Теперь есть реальная надежда на то, что для семей с детьми будут улучшаться возможности предоставления мест в детских садах за счет программы модернизации дошкольных учреждений, подчеркивает он.

Также будут продолжены показавшие свою эффективность программы материнского капитала и льготной семейной ипотеки до 2030 года. «Президент предложил правительству посмотреть возможности введения дифференциации подоходных налогов в целях установления более справедливого распределения доходов. Это в перспективе может означать снижение налогов для малообеспеченных категорий граждан», - считает Сафонов.

В сфере социальной политики будут также действовать региональные программы поддержки рождаемости, расширится программа долговременного ухода, преодоление бедности и неравенства, в том числе и за счет увеличения заработных плат и быстрого роста минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Продление госпрограммы «Семейная ипотека» позволит улучшить жилищные условия 350 тысячам семей, говорит гендиректор финансового института развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. «Семейная ипотека», которую в послании Федеральному собранию предложил продлить до 2030 года президент России, - это ключевое звено государственной поддержки россиян в улучшении своих жилищных условий, отмечает Мутко.

Мероприятия нацпроекта «Семья» будут сформированы с учетом зарекомендовавших себя практик и мнения родителей.

В целом с момента запуска «Семейной ипотеки» ею воспользовались более 940 тысяч семей, сумма выданных ипотечных кредитов достигла уже 4,1 трлн рублей. В настоящее время на «Семейную ипотеку» приходится более 50 процентов всех выдаваемых по госпрограммам кредитов.

Кроме того, предложено продлить до 2030 года программу выплат многодетным семьям в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Такую господдержку с помощью ДОМ.PФ уже получили 690 тысяч семей.

Как отметил Президент, для семей с детьми в возрасте до шести лет, которые нуждаются в особой поддержке, будет сохранена нынешняя ставка по «Семейной ипотеке» в шесть процентов.

Кроме того, правительство должно проработать предложения об особых условиях «Семейной ипотеки» для малых городов. «Льготную ипотеку часто критиковали за её широкомасштабное применение, а здесь конкретная целевая группа, нуждающаяся в прямой социальной поддержке. Дети должны расти в благоприятных условиях, для этого нужно много ресурсов, а для большой семьи - много квадратных метров», - говорит член Общественного совета при Минстрое РФ Михаил Викторов. По его словам, льготная ипотека для этой группы населения будет вовлекать в платёжеспособный спрос определённую категорию граждан, поддерживать соответствующий спрос, что позитивно скажется на росте объёмов строительства.

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«Продолжительная и активная жизнь»

По словам Мутко, продление «Семейной ипотеки» и программы материнского капитала не только поддержит спрос на жильё, но и будет иметь ощутимый демографический эффект, поскольку для большинства семей квартирный вопрос является ключевым фактором при принятии решения о рождении детей. На улучшение демографической ситуации в целом будет направлен новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

Внимание к здоровому образу жизни - ещё один ключевой тренд. Речь идёт о снижении потребления алкоголя, курения. Занятиям физкультурой и спортом будет способствовать развитие спортивных сооружений, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Дополнительная мотивация - налоговые вычеты тем, кто регулярно проходит диспансеризацию и сдаёт ГТО. В прошлом году диспансеризацию и профосмотры прошли более 93 миллионов человек», - отметил Мурашко.

«Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года, так что мы вернулись на допандемийный уровень. К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни должна достичь не менее 78 лет, а в дальнейшем предстоит выйти на уровень «80 плюс», - прокомментировал ситуацию директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор Алексей Зубец. Последние опросы, проведенные в Финансовом университете при правительстве РФ, показывают, что в среднем россияне хотели бы прожить до 89 лет. Что важно, желаемая продолжительность жизни растет: в 2023 году она составляла 87 лет. «А если есть стремление дожить до преклонного возраста, значит, должна существовать и мотивация к более здоровому образу жизни», - подчеркивает Зубец. Важно, чтобы жизнь эта была не только долгая, но и здоровая, чтобы человек мог посвящать свое время семье, близким, детям, внукам.

Таким образом, активное долголетие решает три связанные между собой задачи: с одной стороны, повышается качество жизни людей, включая пожилое поколение, во-вторых, появляется резерв рабочей силы: меньше россиян будут уходить с работы из-за проблем со здоровьем, и, в-третьих, появится поддержка для воспитания подрастающих поколений, которая позволит разгрузить родителей от домашних забот, говорит Зубец.

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«Кадры»

Новый национальный проект «Кадры» в первую очередь будет направлен на создание тесного взаимодействия системы образования, в которую входят школы, колледжи и вузы, и реального сектора экономики, поясняет декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Павел Селезнёв.

Предприятия должны открыть свои площадки для посещения, чтобы будущие специалисты могли познакомиться с производствами, отметил он.

Уже с 2024 года все школы страны должны проводить профориентацию начиная с шестого класса. Ученики будут знакомиться с разными специальностями. Нацпроект будет способствовать участию работодателей в подготовке и реализации учебных планов, проведению профориентационных мероприятий, считает Селезнёв.

Также работодатели должны будут создать производственные площадки для получения учениками практических навыков. Таким образом возможности для прохождения практики и стажировки на производстве будут расширены.

Нацпроект также нацелен на развитие системы наставничества, укреп­ление связи поколений, передачи ценного опыта и формирования высококвалифицированных специалистов для растущей российской экономики.

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«Молодёжь России»

Вопросам образования и воспитания молодёжи было уделено большое внимание в послании, говорит председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев. В рамках нового нацпроекта «Молодёжь России» предполагается объединить все механизмы поддержки, которые предоставляются государством для молодёжи.

«Ожидаем, что новый национальный проект затронет все аспекты жизни молодых людей - развитие инфраструктуры и молодёжного предпринимательства, добровольчества, лидерские проекты и многое другое», - отмечает Метелев.

По его словам, сегодня особое внимание со стороны государства уделяется системе профориентации и воспитанию молодёжи. Большое значение имеет и развитие инфраструктуры. По сути, президент объявил об обновлении всей системы детских садов, школ, колледжей и вузов, студенческих общежитий, чтобы молодые люди учились и получали знания в современных технологичных пространствах, заметил Метелев.

«Экономика данных»

Новый нацпроект «Экономика данных» необходим для формирования цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы, считают эксперты. Проект, направленный на внедрение искусственного интеллекта, предполагает создание цифровых платформ к 2030 году. На реализацию этого в ближайшие шесть лет будет выделено не менее 700 млрд рублей.

«Деньги, которые выделяются, позволят сделать рывок в том или ином виде. Тезис очень простой: это то, что нужно для развития. Сегодня отчётливо проявляется цифровое неравенство с точки зрения регионов по отношению к Москве. И если мы возьмём крупнее, Россию по отношению к миру, то у нас нет отставания», - отметил ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он добавил, что Россия по этому вопросу находится в пятёрке стран-лидеров. Однако для того, чтобы в дальнейшем не допустить отставаний, необходимо инвестировать деньги, что и делает государство.

Что касается стратегии развития искусственного интеллекта, то она также позволит продвигать новые инновационные направления, подчеркнул аналитик.

«Ведомствам предстоит сформировать программу действий, которая позволит достичь целей, поставленных президентом. Очевидно, что необходимо существенно нарастить инвестиции в сохранение и развитие фундаментального научного потенциала, а также создать для этого новые формы поддержки», - говорит гендиректор компании Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров. По его словам, можно предположить, что частно-государственное партнерство и развитие малых технологических компаний станет инструментом для развития отрасли.

Кроме начала работы пяти новых национальных проектов, будут реализованы другие инициативы президента.

Социальная газификация

Расширение программы социальной газификации в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) даст импульс для увеличения газификации России в целом. Об этом сказал вице-премьер Александр Новак. По его словам, программа газификации реализовывается с 2005 года, за этот период уровень газификации увеличился с 53 до 74 процентов. «Выделяются масштабные средства для ускорения газификации по поручению президента. До 2025 года планируется, что 3600 населённых пунктов будут газифицированы, 3200 котельных, это примерно 25 тысяч километров газопроводных сетей, будет построено», - сообщил он.

«В России около 15 миллионов садоводов, и многие семьи давно выбирают загородную жизнь для круглогодичного проживания. Наша задача - совершенствовать законодательство так, чтобы жизнь людей в СНТ была комфортной и благоприятной. Изменения, которые касаются газификации, затронут миллионы семей. Не раз поступали просьбы от садоводов, они регулярно обращались с призывом о помощи в газификации», - пояснил «Российской газете» депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

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Транспорт

За шесть лет в России модернизируют инфраструктуру не менее 75 аэропортов, на эти цели будет направлено 250 млрд руб. Планы модернизации сейчас активно прорабатываются и обсуждаются совместно с субъектами Российской Федерации, операторами инфраструктуры и общественными организациями, рассказали в Минтрансе России. В ведомстве отмечают, что с каждым годом скорость реконструкции инфраструктурных объектов в аэропортах увеличивается. В 2024 году запланирован ввод в эксплуатацию тринадцати объектов - девяти взлётно-посадочных полос и четырёх вспомогательных объектов аэродромной инфраструктуры.

Будет дальше развиваться сеть автодорог. В этом году планируется сдать шесть обходов городов, сообщили в минтрансе. Это второй этап обхода Волгограда, обходы городов Гудермес (Чеченская Республика), Усолье-Сибирское (Иркутская область), Канск (Красноярский край), второй этап обхода Твери на М-11, обход д. Малые Вязёмы (Московская область).

В России также нацелены развивать сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). В частности, создание ВСМ между Москвой и Минском станет мощным импульсом для развития Союзного государства России и Беларуси, заявил его госсекретарь Дмитрий Мезенцев. Он подчеркнул, что президент России обозначил приоритетом создание сети высокоскоростных железных дорог не только внутри страны, но и в Беларусь. Правительство выделит 150 млрд рублей на обновление общественного транспорта, заявил президент в своем послании. Кроме того, 66 млрд рублей будет дополнительно направлено на закупку школьных автобусов, поскольку техника должна быть российской. В экспертном сообществе отмечают, что объем выделенных средств позволит продолжить все программы обновления подвижного состава, которые были запущены ранее.

«Данные средства важно сейчас формализовать в виде конкретных программ, которые у нас заканчиваются в этом и в следующем году», - отмечает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. В ближайшем будущем должен появиться план обновления подвижного состава, в рамках которого эти 150 миллиардов будут отображены. Скорее всего, появятся лизинговые программы, поскольку объема средств достаточно для продолжения плановости обновления подвижного состава по всем категориям, отмечает эксперт.

Связь

В своем послании президент также заявил, что современные цифровые системы должны быть доступны не только в мегаполисах, но и в малых городах, на сельских территориях и в отдаленных районах, вдоль федеральных и региональных трасс, местных дорог. Решить эту задачу предполагается в том числе и за счет наращивания спутниковой группировки.

Для обеспечения всех, в том числе отдаленных, районов России широкополосным доступом в интернет (ШПД) требуется низкоорбитальная спутниковая группировка, говорит генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

«Такая группировка может покрыть гораздо большую территорию, чем обычная сотовая связь, и действительно может решить вопрос цифрового неравенства. Приведённая цифра в 116 миллиардов рублей вполне достаточна для развёртывания первого этапа спутниковой инфраструктуры», - отметил Кусков. Эта тема весьма актуальна. Развитие спутникового ШПД включено в стратегию развития российского рынка телекоммуникации до 2035 года, добавляет он.

Развитие бизнеса

Президент РФ поручил правительству продлить на шесть лет действие механизма индивидуальных программ социально-экономического развития (ИПР) для 10 регионов со сложной экономической ситуацией. Минэкономразвития уже провело анализ реализации этого механизма в регионах за последние четыре года совместно с профильными ведомствами и со Счетной палатой РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прорабатываем вопрос, какие субъекты могли бы войти в программу на втором этапе. Для этого обновляем критерии отбора регионов. В целом механизм ИПР, инициированный президентом, доказал свою эффективность. Реализация мероприятий индивидуальных программ развития стала существенным фактором развития экономики регионов», - отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков. Он добавил, что за четыре года реализации индивидуальных программ развития большинство регионов вышли на темпы роста выше среднероссийских, создано более 14 тысяч рабочих мест, перевыполнен план по инвестициям. Уровень безработицы в этих регионах снизился по сравнению со среднероссийским уровнем в 2,5 раза.

Анастасия ЧЕТВЕРГОВА.

Подготовлено по материалам «Российской газеты» (rg.ru).